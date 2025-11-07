Nardini pone el foco en la seguridad de Malvinas Argentinas

"Sabemos que detrás del uniforme hay personas que arriesgan su vida todos los días. Por eso es fundamental que cuenten con las herramientas necesarias para poder hacerlo de la mejor manera", expresó el jefe comunal del distrito de Malvinas Argentinas, Leo Nardini, al hacer entrega de equipamiento para las bases policiales.

Según informó desde su cuenta en X (antes Twitter): "Este nuevo equipamiento informático y de comunicación se suma a los patrulleros que adquirimos con el Fondo de Seguridad y desde el Municipio, al refuerzo de los móviles municipales y al sistema de cámaras que hoy funciona entre el 96% y el 98% en todo el distrito".

En ese sentido, el alcalde municipal de Malvinas Argentinas, Leo Nardini, indicó "Son decisiones que tomamos para brindarle más tranquilidad a nuestras vecinas y vecinos. Vamos a seguir invirtiendo y articulando con la Provincia para prevenir y esclarecer hechos, y para dar respuestas a una demanda concreta de nuestra gente".

Por otro lado, el intendente Leo Nardini encabezó la inauguración de una nueva posta policial de protección ciudadana en el barrio Pech. El nuevo espacio, ubicado en la intersección de las calles Triunvirato y Juan Cruz Varela, refuerza el compromiso del municipio de Malvinas Argentinas con la seguridad, la prevención del delito y la agilidad en atención a las urgencias de los vecinos.

Esta base descentralizada fue construida en un predio cedido por el Sindicato de Obreros de Maestranza (SOMRA), en el marco de un convenio de cooperación firmado entre la comuna y el Consejo Directivo del gremio. El acto contó con la presencia del vicepresidente primero de la Cámara de Senadores de la Provincia de Buenos Aires, Luis Vivona; la secretaria de Gobierno y Monitoreo Institucional, Lic. M. Luján Salgado; y el secretario de Obras y Planificación Urbana, Roberto Caratozzolo.

La instalación de esta posta policial representa un avance concreto en la estrategia de protección ciudadana que lleva adelante la gestión, orientada a ampliar la seguridad en los barrios mediante una presencia policial más visible y accesible para el vecino. Además, esto permite mayor agilidad en la respuesta ante emergencias, disminuye el delito y fortalece el vínculo comunitario. La base cuenta con efectivos, dos patrulleros y dos motos que funcionarán las 24 horas.

Previamente, el intendente Nardini formalizó junto al secretario general de SOMRA, Oscar Rojas, la firma del convenio en un encuentro compartido con las autoridades municipales y los miembros del Consejo Directivo del gremio. El predio, sede zonal sindical donde se desarrollan diferentes actividades gratuitas para afiliados y vecinos, será también espacio de futuras acciones conjuntas entre el municipio y el sindicato, aseguraron Nardini y Rojas.

El sindicato cuenta hoy con 75.000 afiliados en la provincia de Buenos Aires. El predio está preparado para la recreación, el deporte y la formación de sus afiliados, pero permanece abierto a toda la comunidad. Nardini destacó el valor del trabajo del sindicato en este espacio, tanto para sus afiliados como para los vecinos del barrio y la región: “Más allá del esparcimiento y la recreación, que le da la posibilidad a un montón de vecinos de los alrededores, de Tortuguitas y también de distritos vecinos como José C. Paz, que vienen a hacer actividades y disciplinas deportivas que contienen, que forman, que generan vida saludable, que dan oportunidades, que integran. Todo eso habla de un trabajo de gestión que está haciendo SOMRA, no solamente inversión de los afiliados, que vuelve para sus mismas familias, también le da la posibilidad de acceder a mucha gente más de manera solidaria” y agregó: “Estamos muy contentos de poder materializar un trabajo de gestión que venimos trabajando hace tiempo y la nueva posta de seguridad complementa ese esfuerzo, brindando protección tanto al predio como al barrio lindero”.

Rojas, por su parte, celebró la importancia de este trabajo conjunto y expresó: “Estamos muy contentos. Somos un gremio chico, todo nos cuesta mucho trabajo y el municipio nos abrió muchas puertas. Seguimos trabajando en conjunto; este es el puntapié inicial para muchas cosas, para seguir adelante”. Y agregó: “El camping está abierto para toda la comunidad, a todos los chicos del barrio”.

"Vamos por más obras, más conectividad y más futuro para Tortuguitas y todo Malvinas"

El jefe comunal del distrito de Malvinas Argentinas, Leo Nardini, inauguró un pavimento "en una calle que une historias", dijo.

"Porque frente a la Capilla Nuestra Señora del Santo Rosario en Tortuguitas, un espacio que une a la comunidad y que el próximo 8 de diciembre cumplirá 50 años, cortamos cinta con Noe Correa y las familias en la pavimentación de la calle Coronel Bogado", comentó el alcalde comunal en sus redes sociales.

En ese sentido, dijo "Con mucho esfuerzo y planificación seguimos avanzando con obras que embellecen el espacio urbano, fortalecen la infraestructura local y hacen que cada rincón de Malvinas crezca ordenadamente, más seguro y más lindo".

"Vamos por más obras, más conectividad y más futuro para Tortuguitas y todo Malvinas", cerró.