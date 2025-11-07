Independiente Rivadavia hizo historia: ¿cómo quedaron las tablas de títulos?
El piloto argentino participará del GP más cercano al país con el impulso de cientos de fanáticos y la expectativa de sumar unidades por primera vez con Alpine.
El circuito de Interlagos se prepara para recibir una nueva edición del Gran Premio de Brasil, y Franco Colapinto (Alpine) afrontará un fin de semana que para él tiene una carga emocional particular. La cercanía con la Argentina hará que el piloto cuente con el aliento de cientos de seguidores que viajarán para acompañarlo, un impulso extra en un escenario donde espera avanzar y buscar sus primeros puntos en la máxima categoría.
La fecha 21 del calendario se disputará entre el viernes y el domingo, con un cronograma adaptado al formato sprint de esta temporada.
La actividad del fin de semana: prácticas, clasificación y carrera
El viernes se pondrá en marcha la única tanda de práctica prevista. Ese ensayo abreviado se debe a que el sábado habrá carrera sprint. Tras esa competencia corta, los pilotos regresarán a la pista para la clasificación que ordenará la grilla de la final del domingo a las 14 (hora argentina).
Todas las instancias serán transmitidas en vivo exclusivamente por Fox Sports, que también podrá verse de manera digital en Flow, DGO y Telecentro Play, además de la plataforma Disney+ Premium.
Cronograma del Gran Premio de Brasil
Todos los horarios corresponden a la Argentina.
Viernes 7 de noviembre
11.30: Práctica 1.
15.30: Clasificación para la carrera sprint.
Sábado 8 de noviembre
11: Carrera sprint.
15: Clasificación para la final.
Domingo 9 de noviembre
14: Final.
Colapinto busca sumar y se aferra a los antecedentes de Alpine en Interlagos
Más allá de que su monoplaza tiene limitaciones, Colapinto llega a esta fecha con la determinación de conseguir sus primeras unidades en Fórmula 1. El fin de semana también tiene un peso simbólico para él: en 2024, cuando compitió con Williams, se despistó y abandonó. Sin embargo, el antecedente reciente de Alpine en este mismo circuito le permite mirar la tabla con optimismo.
En aquella carrera del año pasado, Esteban Ocon y Pierre Gasly lograron ubicarse segundo y tercero, respectivamente, lo que significó el último podio de la escudería francesa. Ese resultado no lo proyecta hacia los puestos de vanguardia, pero sí alimenta la expectativa de ingresar al top 10.
Todas las carreras de Colapinto en la Fórmula 1
2024 (Williams)
GP de Monza - 12°
GP de Azerbaiyán - 8°
GP de Singapur - 11°
GP de Austin - 10°
GP de México - 12°
GP de Brasil - Abandonó
GP de Las Vegas - 14°
GP de Qatar - Abandonó
GP de Abu Dhabi - Abandonó
2025 (Alpine)
GP de Emilia-Romagna: 16°
GP de Mónaco: 13°
GP de España: 15°
GP de Canadá: 13°
GP de Austria: 15°
GP de Gran Bretaña: Abandonó
GP de Bélgica: 19°
GP de Hungría: 18°
GP de Países Bajos: 11°
GP de Italia: 17°
GP de Azerbaiyán: 19°
GP de Singapur: 16°
GP de Estados Unidos en Austin: 17°
GP de México: 16°
Un campeonato al rojo vivo entre Norris, Piastri y Verstappen
La temporada 2025 es la más competitiva en años recientes, con tres pilotos que llegan a la recta final luchando por el título. Lando Norris (McLaren) lidera el campeonato con 357 puntos. Apenas un punto debajo aparece su compañero Oscar Piastri, que suma 356. Max Verstappen (Red Bull), tetracampeón vigente, ocupa el tercer puesto con 321 unidades. Aunque está algo retrasado, el neerlandés recortó una diferencia importante en las últimas cuatro competencias.
Constructores: un torneo ya definido
El Mundial de Constructores quedó resuelto en Singapur, donde McLaren se coronó con anticipación. El equipo británico encabeza la tabla con 713 puntos. Ferrari es su escolta con 356, apenas uno por encima de Mercedes. Red Bull aparece cuarto con 346.
Calendario, ganadores y posiciones del Mundial 2025
GP de Australia en Melbourne - Lando Norris (McLaren).
GP de China en Shanghái - Oscar Piastri (McLaren).
GP de Japón en Suzuka - Max Verstappen (Red Bull).
GP de Bahréin en Sakhir - Oscar Piastri (McLaren).
GP de Arabia Saudita en Yedá - Oscar Piastri (McLaren).
GP de Miami - Oscar Piastri (McLaren).
GP de Emilia-Romagna en Imola - Max Verstappen (Red Bull).
GP de Mónaco - Lando Norris (McLaren).
GP de España en Montmeló - Oscar Piastri (McLaren).
GP de Canadá en Montreal - George Russell (Mercedes).
GP de Austria en Spielberg - Lando Norris (McLaren).
GP de Gran Bretaña en Silverstone - Lando Norris (McLaren).
GP de Bélgica en Spa-Francorchamps - Oscar Piastri (McLaren).
GP de Hungría en Budapest - Lando Norris (McLaren).
GP de Países Bajos en Zandvoort - Oscar Piastri (McLaren).
GP de Italia en Monza - Max Verstappen (Red Bull).
GP de Azerbaiyán en Bakú - Max Verstappen (Red Bull).
GP de Singapur - George Russell (Mercedes).
GP de Estados Unidos en Austin - Max Verstappen (Red Bull).
GP de México en Ciudad de México - Lando Norris (McLaren).
Próximas carreras:
9 de noviembre: GP de Brasil en Interlagos (sprint).
22 de noviembre: GP de Las Vegas.
30 de noviembre: GP de Qatar en Lusail (sprint).
7 de diciembre: GP de Abu Dhabi en Yas Marina.
