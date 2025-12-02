Racing se metió en las semifinales del Torneo Clausura después de una dramática definición por penales ante Tigre, que terminó pasadas las 12 de la noche en el Cilindro. El equipo de Gustavo Costas, que ya venía de eliminar a River Plate en un clásico electrizante por 3-2, logró un nuevo avance en un certamen que lo tiene como protagonista y ahora deberá visitar a Boca Juniors en La Bombonera.

Apenas consumada la clasificación, el entrenador académico habló en conferencia de prensa y dejó una advertencia clara para el conjunto dirigido por Claudio Úbeda.

La advertencia del DT de Racing para Boca

Costas se mostró convencido del plan de juego con el que afrontarán la semifinal como visitantes y remarcó que Racing no modificará su esencia futbolística.

“Vamos a salir a jugar como siempre y vamos a dejar todo. Que el hincha se quede tranquilo, ya sabe que estos chicos dejan todo y siempre que fuimos ahí (a La Bombonera) también. Nosotros fuimos a muchos lados de visitante y salimos a jugar de la misma manera”, afirmó el DT.

Luego reforzó la idea: “No es que cambiamos el esquema. Vamos a ir con esa intensidad, esas ganas y esa pasión de querer llevar a Racing allá arriba, pero vamos. Es el sueño de todos poder ganar este campeonato”.

Un duelo repetido en 2025

El choque entre Boca y Racing será el tercer enfrentamiento entre ambos en el año. Antes del cruce de semifinales, ya se habían visto las caras en el Torneo Apertura y en el Torneo Clausura.

El primero se jugó el 9 de febrero en el Cilindro, donde la Academia se impuso por 2-0 con goles de Luciano Vietto y Adrián Martínez ante el equipo por entonces dirigido por Fernando Gago.

El segundo se disputó el 9 de agosto en La Bombonera, ya con Miguel Russo como DT del Xeneize, e igualaron 1-1 con anotaciones de Santiago Solari y Milton Giménez.

Cuándo se juega Boca vs. Racing

De acuerdo a lo informado por Bolavip, la intención es que Boca y Racing jueguen el domingo y que el horario de las 19 horas es el que aparece como el más firme. Sin embargo, la Liga Profesional todavía no oficializó la programación de las semifinales.

El horario podría modificarse según la agenda del clásico platense, ya que Estudiantes y Gimnasia deben enfrentarse en el Estadio Juan Carmelo Zerillo. La cantidad de eventos masivos previstos en La Plata durante el fin de semana podría llevar ese encuentro al lunes, lo que también impactaría en la organización general.

Gimnasia y Racing completaron el cuadro de semifinales

Las semifinales quedaron definidas luego de que Gimnasia y Esgrima La Plata y Racing se sumaran a Boca y Estudiantes como los cuatro mejores del torneo.

En el primer turno del lunes, el Lobo venció por 2-0 a Barracas Central en el Estadio Claudio Fabián Tapia, con goles de Manuel Panaro y Franco Torres, y se aseguró el clásico ante Estudiantes en la siguiente instancia.

Más tarde, la jornada cerró en Avellaneda con la victoria de Racing por penales ante Tigre por 4-2, tras dos tiempos suplementarios que terminaron sin goles.

Cómo llegó Boca a la semifinal

Boca logró su boleto en un partido de enorme intensidad en La Bombonera, donde superó 1-0 a Argentinos Juniors con un gol tempranero de Ayrton Costa. Con el triunfo, el equipo dirigido por Claudio Úbeda prolongó su buen momento y ahora espera por Racing como local.

El camino de Estudiantes y el contexto institucional

Los cuartos de final habían comenzado el sábado con el triunfo de Estudiantes de La Plata ante Central Córdoba por 1-0, con un tanto de Tiago Palacios. La victoria tomó mayor relieve porque el club arrastraba un conflicto institucional: el Tribunal de Disciplina de la AFA había sancionado a Juan Sebastián Verón, su presidente, con seis meses de suspensión. Pese al impacto, el plantel logró sobreponerse al revés y siguió avanzando en el torneo.

Impacto en las copas internacionales 2026

La definición del Clausura no solo entrega un título, sino que también repercute en los cupos para los torneos internacionales del año próximo.

Para River Plate, la ecuación es clara: necesita que Boca Juniors se consagre campeón del Clausura para acceder al repechaje (Fase II) de la Copa Libertadores 2026. De lo contrario, su destino será la Copa Sudamericana.

Independiente también mira de cerca la resolución del torneo. Para formar parte del grupo de seis equipos argentinos en la Sudamericana 2026, requiere que el campeón sea Boca o Racing. Si ninguno de los dos levanta el trofeo, el Rojo quedará afuera de las competencias internacionales.