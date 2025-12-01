Boca Juniors avanzó a las semifinales del Torneo Clausura luego de derrotar por 1 a 0 a Argentinos Juniors en el estadio Alberto J. Armando. El gol convertido por Ayrton Costa en los primeros minutos le permitió al equipo dirigido por Claudio Úbeda sumar su sexta victoria consecutiva y sostenerse como uno de los principales aspirantes al título. Ahora, Boca aguarda al ganador entre Racing y Tigre para conocer a su rival en la próxima instancia.

A lo largo del encuentro, Agustín Marchesín fue determinante. El arquero tuvo intervenciones clave para impedir el empate, entre ellas atajadas frente a remates de Diego Porcel y Alan Lescano. En el complemento, Tomás Molina estuvo muy cerca de igualar de cabeza, en una de las aproximaciones más claras del Bicho.

El descargo del entrenador Nicolás Diez

Tras la caída, el entrenador de Argentinos Juniors, Nicolás Diez, fue el primero en expresar su disconformidad con el desarrollo del partido. En conferencia, resaltó el trabajo de su plantel y cuestionó la producción futbolística del rival.

“Nos faltó el gol nada más, Boca hizo el gol y tuvo una chance de contragolpe. No tuvo la pelota, no jugó. Han hecho un gran esfuerzo (por Argentinos). A veces uno merece más, pero es fútbol. Lo lindo del fútbol es que puede ganar el rival que no jugó mejor que nosotros. Para nada”, afirmó.

En su análisis, añadió que el equipo Xeneize aprovechó su jerarquía en acciones puntuales: “Sabemos que Boca tiene esa jerarquía, que en una pelota parada con la pegada de Paredes te puede convertir. Después aguanta el partido y hoy está en semifinales. Ellos tienen sus armas y nosotros tenemos una forma de jugar que nos hizo ganar mucho más de lo que perdimos todo el año”.

Las voces de Hernán López Muñoz y Erik Godoy

Entre los jugadores, Hernán López Muñoz también apuntó contra la eficacia rival. El futbolista consideró que el partido se definió por detalles: “Un detalle que nos costó el partido. Ellos llegaron, nos hicieron el gol y listo, terminó el partido. Intentamos, insistimos pero nos vamos sin nada. No hay que dejar de lado lo que hicimos en el año que fue muy bueno, la manera de jugar, pero el fútbol a veces es tan injusto que no siempre gana el que mejor intenta o juega a la pelota”.

Erik Godoy, por su parte, afirmó que el equipo se sintió protagonista durante el desarrollo del encuentro. “Nos vamos amargados. Hicimos un año muy bueno. Hoy se vio un Argentinos protagonista, teniendo la pelota y buscando el partido. Lamentablemente Boca se encuentra con el gol de pelota parada, que sabíamos que era un arma que nos podía lastimar. El resto del partido creo que estuvimos a la altura”.

Su análisis fue aún más duro al repasar la postura de Boca en la segunda parte: “Boca está en un momento muy bueno, con contundencia. Nos patearon dos veces al arco y nos hicieron un gol. Nosotros le llegamos bastante. Nos sentimos cómodo, hace rato no veo a un Boca hacer tiempo. Marchesín se tiraba al piso y nadie lo tocaba. Dieron seis minutos y para mí era un poco más. Pero bueno, seguimos por el mismo camino y sabemos que nos respetan. Más en el segundo tiempo, que no nos patearon al arco y se metieron atrás”.

La respuesta de Claudio Úbeda

Consultado por las declaraciones de su colega, Claudio Úbeda decidió no profundizar la polémica. El DT de Boca se centró en explicar cómo entendió el partido y defendió el rendimiento de su plantel.

“No busco confrontar, creo que nosotros sabíamos cómo juega Argentinos y entendimos cómo teníamos que contrarrestar. Un equipo que tiene virtudes de posesión de pelota, cuando robamos y jugamos a los espacios rápido encontramos las situaciones de gol. Tuvimos dos chances claras en el primer tiempo, nuestro juego cuando podemos jugar lo hacemos y cuando no, sabemos defender. Eso fue lo que hicimos”, señaló.

El entrenador también desestimó que su equipo haya sufrido en el complemento: “No sé si pasarla mal fue lo que pasó en el segundo tiempo; es saber defenderse también. En el fútbol no es solamente ir para adelante y atacar, hay que saber defender, ocupar espacios y aprovechar las dificultades que te genera el rival y saber cómo contrarrestarlas. Por eso, el fútbol argentino es impredecible y cualquiera le puede ganar a cualquiera. Argentinos es un gran equipo que juega muy bien, pero nosotros hicimos mejor las cosas en función del resultado”.