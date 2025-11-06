El comentario de una diputada electa que reavivó el debate sobre la “nueva política”

La diputada electa por la provincia de Buenos Aires Karen Reichardt, de La Libertad Avanza, reconoció que todavía no leyó el reglamento de la Cámara de Diputados, uno de los documentos centrales para la tarea legislativa. El texto le había sido entregado hace solo unos días por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, en una reunión con los legisladores que asumirán bancas en diciembre.

“Es tedioso, chiquito, de letra chiquita; todo lo feo para los que no somos grandes lectores”, afirmó Reichardt en declaraciones radiales, cuando fue consultada sobre si ya había comenzado a estudiar las normas que rigen el funcionamiento del Congreso.

El encuentro con Karina Milei y el primer acercamiento al Congreso

La entrega del reglamento se realizó en la Casa Rosada, en el marco de una reunión encabezada por Karina Milei y el presidente de la Cámara baja, Martín Menem. Allí, los diputados electos recibieron una carpeta con la Constitución, el reglamento interno y un cuaderno con el logo de La Libertad Avanza.

Reichardt relató que aún no avanzó en la lectura, pero aseguró que lo hará: “Fue el martes. Este fin de semana lo voy a leer. Tengo que leer mucho ahora. Está bueno el regalo, atinado”.

De la farándula al Congreso

Reichardt, que desarrolló una carrera como conductora, empresaria y figura del espectáculo, es una de las representantes de la renovación promovida por Javier Milei.

Dijo que la política siempre le resultó un “barro terrible” y criticó la idea de que el Congreso sea un espacio para obtener beneficios personales.

También marcó distancia con dirigentes históricos: “Me harté de ver a esta gente hablando en el Congreso. Mejor que López Murphy y Randazzo no estén más.”

La mirada sobre su rol y la reacción pública

La diputada electa sostuvo que su llegada responde a un cambio de época: “Llegó el tiempo de que la gente ciudadana esté en la política. La gente es menos prejuiciosa que los periodistas.”

Aseguró que seguirá el lineamiento político del presidente Milei, aunque reconoció que su estilo será distinto al de los legisladores tradicionales.

Reichardt defendió la idea de avanzar en cambios laborales, al considerar que el esquema actual “dificulta sostener empleo”. También señaló que el ajuste económico fue fuerte, pero que observa señales de recuperación: “Se empieza a notar movimiento. No lo digo yo, lo dicen los mercados. Yo confío en el Presidente.”

Al ser consultada sobre cómo se imagina dentro del recinto, respondió: “Creo que sí voy a pedir la palabra. Soy Géminis, nunca sé. Pero tengo ascendente en Capricornio, necesito certidumbre.”