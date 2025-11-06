La CGT marcó límites a la reforma laboral y advirtió al Gobierno
La CGT se planta: Jerónimo advirtió que no habrá aval para reformas laborales con quita de derechos. “Nada alocado”, advirtió. La tensión vuelve a escalar.Política06 de noviembre de 2025Juan Manuel Villarreal
Horas después de asumir como uno de los nuevos cosecretarios generales de la Confederación General del Trabajo (CGT), Cristian Jerónimo marcó una posición firme frente al proyecto de reforma laboral que el Gobierno de Javier Milei busca impulsar en el Congreso. El dirigente sindical, que estará al frente de la central junto a Octavio Argüello (Camioneros) y Jorge Sola (Seguros), advirtió que la CGT no respaldará iniciativas que impliquen una reducción o flexibilización de derechos laborales.
“Nosotros, para ser muy claros, no vamos a aceptar ninguna propuesta que sea regresiva con quitas de derechos”, afirmó Jerónimo en una entrevista radial. El mensaje se dio pocas horas después de la renovación de autoridades en la CGT, en un contexto donde el oficialismo prepara una agenda legislativa que apunta a reformas estructurales.
La respuesta a las versiones oficiales: “Propuestas alocadas”, según la CGT
En ese sentido, Jerónimo cuestionó versiones que surgieron desde sectores del Gobierno respecto a posibles cambios sobre la duración de la jornada laboral, los mecanismos de productividad y el sistema de horas trabajadas.
“Con cualquier cuestión alocada que venga, como las cosas que dejaron filtrar ellos —que ahora dicen que no lo dijeron— pero lo filtraron a los medios, que eran todas propuestas alocadas con quitas de derechos, hablando de 12 horas de trabajo, banco de horas, salarios por productividad”, aseguró.
Para el sindicalista, cualquier intento de “modernización” laboral debe darse dentro del marco de las negociaciones colectivas: “Nosotros tenemos un instrumento para discutir cualquier modernización que son los convenios colectivos de trabajo. Es mentira que son de 1975. Los convenios se actualizan y se negocian permanentemente”.
Un Gobierno decidido a avanzar con reformas estructurales
La reforma laboral es parte del paquete que el Ejecutivo pretende discutir en sesiones extraordinarias, junto con la reforma tributaria y la actualización del Código Penal. Según fuentes oficiales, la convocatoria busca comenzar el debate entre diciembre y marzo, aprovechando el clima legislativo antes del inicio formal del año político.
El proyecto de Presupuesto, que ya tiene dictamen, también está incluido en esa agenda. En la Casa Rosada señalan que las reformas forman parte de la orientación económica que Milei definió como “hoja de ruta” para su gestión.
Sin embargo, el avance parlamentario dependerá de acuerdos con bloques opositores dialoguistas y del clima social que pueda generarse alrededor de los cambios en materia laboral.
