El ministro de Gobierno bonaerense, Carlos Bianco, respaldó la decisión del gobernador Axel Kicillof de desdoblar las elecciones provinciales y aseguró que la medida “fue un acierto”, al remarcar que le permitió al oficialismo “ganar muchos más legisladores de los que se preveían”.

Con esas declaraciones, Bianco se acopló a la defensa que ayer realizaron los intendentes del Movimiento Derecho al Futuro (MDF), quienes reivindicaron el desdoblamiento electoral y pidieron “no repartir culpas” tras los resultados de octubre, cuando Fuerza Patria cayó a nivel nacional frente a La Libertad Avanza (LLA).

“No compartimos ese punto de vista —dijo Bianco al responder a Cristina Kirchner—, pero el gobernador nos dio una instrucción muy clara: no involucrarnos en las discusiones internas. Ya explicamos cuáles fueron las razones políticas y técnicas del desdoblamiento, y creo que fue una decisión correcta”, sostuvo.

Apoyo político y lectura interna

El funcionario defendió la estrategia electoral bonaerense implementada por Kicillof, que separó las elecciones legislativas provinciales del 7 de septiembre —donde el oficialismo obtuvo un triunfo contundente— de las nacionales del 26 de octubre, en las que LLA se impuso a nivel país.

“Nos permitió ganar con mucha comodidad las elecciones provinciales, ganar muchos más legisladores de los que se preveían, concejales que aseguran la gobernabilidad en municipios que gobierna nuestra fuerza política; por lo tanto, para nosotros fue un acierto”, explicó Bianco, reforzando la posición expresada por los intendentes bonaerenses.

Los jefes comunales habían destacado en su carta pública que el desdoblamiento “fue acertado y valiente”, al permitir “un triunfo histórico que quebró dos décadas de derrotas legislativas” del peronismo bonaerense. En ese mismo documento remarcaron que “no es momento de enredarnos en discusiones internas” y que el objetivo debe ser “reconstruir una esperanza para las mayorías” junto a Kicillof.

El contraste con Cristina Kirchner

La respuesta de Bianco llegó luego de que la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, titular del PJ nacional, atribuyera la derrota de octubre a la decisión de desdoblar los comicios. El ministro, sin confrontar directamente, planteó una diferencia de enfoque y defendió el criterio político y técnico que motivó la medida.

Mientras Cristina apuntó contra la estrategia provincial, los intendentes y Bianco coincidieron en que la prioridad fue preservar la gobernabilidad bonaerense y fortalecer la representación legislativa del oficialismo, un punto clave para sostener la gestión en medio del ajuste impulsado por el gobierno nacional.

La postura de Bianco también reafirmó el mensaje de Kicillof a los intendentes la semana pasada, cuando les pidió evitar disputas públicas con el kirchnerismo y concentrarse en la defensa del territorio.

Presupuesto y mirada sobre Milei

Durante la misma entrevista, Bianco aprovechó para cuestionar la relación entre Javier Milei y Donald Trump, y advirtió que la provincia necesita el respaldo legislativo para aprobar el presupuesto, la ley fiscal e impositiva y el financiamiento.

“Son herramientas que necesita el Ejecutivo para llevar adelante sus políticas públicas”, señaló, y recordó que en los últimos dos años la falta de esas leyes “impactó muy negativamente en los recursos para los bonaerenses”.

El funcionario cerró su mensaje llamando al acompañamiento de todas las fuerzas políticas y subrayó que la prioridad del gobierno bonaerense es sostener la gestión en un contexto económico adverso y construir una “alternativa superadora” al modelo de ajuste nacional.