Ranking de Gobernadores e Intendentes: quién sube y quién pierde apoyo
El nuevo ranking de opinión pública sacudió la calma en gobiernos provinciales y municipales. Hay ascensos llamativos y caídas que encendieron alertas.
El humor social volvió a moverse y la gestión de Milei queda en el centro. Datos, reacciones y el clima que se enciende en la calle. Enterate todos los números.Encuestas06 de noviembre de 2025Juan Manuel Villarreal
Un nuevo relevamiento del Monitor de Humor Social y Político, realizado por D’Alessio IROL y Berensztein, volvió a poner bajo la lupa la imagen del Gobierno de Javier Milei y el ánimo social de cara a esta nueva etapa política tras las elecciones.
El estudio muestra que, aunque algunos indicadores se mantienen estables, la evaluación de la gestión y el clima económico siguen marcados por el descontento y la incertidumbre, especialmente entre los sectores que no forman parte del núcleo electoral libertario.
Según el informe, un 62% de los encuestados considera que la situación económica actual está peor que hace un año, mientras que solo un 35% sostiene que está mejor.
Entre los votantes afines a La Libertad Avanza, el optimismo se sostiene: el 74% cree que la economía mejoró. Pero entre los votantes opositores, la mirada es diametralmente opuesta: en ese segmento, el 96% afirma que la situación se deterioró.
De cara a los próximos doce meses, la población se muestra dividida, aunque con un leve avance del pesimismo: 44% cree que la economía podría mejorar y el 52% considera que empeorará, cifra que subió cuatro puntos respecto al mes anterior.
La gestión de Milei mantiene valores relativamente estables, pero con mayoría de opiniones negativas: 56% evalúa negativamente la gestión y el 42% la evalúa positivamente.
La brecha depende fuertemente de la identidad política: Entre votantes libertarios, la aprobación alcanza el 88% y entre votantes opositores, la desaprobación llega al 99%. Es decir, el Gobierno sostiene su núcleo, pero encuentra serias dificultades para ensanchar su base de apoyo.
En un clima económico todavía delicado, la incertidumbre volvió a ubicarse como la principal preocupación, con el 61%.
Le sigue la inseguridad (58%), y en tercer lugar, la falta de propuestas para el crecimiento y los ajustes del Gobierno, ambos con el 53%.
Entre quienes apoyan al Gobierno, las preocupaciones se enfocan en:
Mientras que entre votantes opositores predominan temas económicos:
Dos realidades sociales completamente diferentes conviven en el debate público.
Entre los dirigentes nacionales, el informe revela que: Guillermo Francos encabeza la valoración positiva con 46% y Patricia Bullrich y Diego Santilli aparecen cerca, con 42%.
En cuanto a las principales figuras: Milei mantiene 38% de imagen positiva y 57% negativa, valores estables; Mauricio Macri muestra niveles similares; Cristina Kirchner tiene 28% de imagen positiva y 65% negativa y Axel Kicillof queda con 37% positiva y 58% negativa.
El resultado electoral sigue generando sensaciones encontradas: 45% se declara conforme con el resultado y el 52% está descontento. Entre los libertarios, la satisfacción es casi absoluta (93%).
