El humor social volvió a moverse y la gestión de Milei queda en el centro. Datos, reacciones y el clima que se enciende en la calle. Enterate todos los números.

06 de noviembre de 2025
La percepción sobre la imagen del Gobierno que empieza a inquietar

Un nuevo relevamiento del Monitor de Humor Social y Político, realizado por D’Alessio IROL y Berensztein, volvió a poner bajo la lupa la imagen del Gobierno de Javier Milei y el ánimo social de cara a esta nueva etapa política tras las elecciones.

El estudio muestra que, aunque algunos indicadores se mantienen estables, la evaluación de la gestión y el clima económico siguen marcados por el descontento y la incertidumbre, especialmente entre los sectores que no forman parte del núcleo electoral libertario.

La situación económica continúa siendo el centro de las tensiones.

Según el informe, un 62% de los encuestados considera que la situación económica actual está peor que hace un año, mientras que solo un 35% sostiene que está mejor.

Entre los votantes afines a La Libertad Avanza, el optimismo se sostiene: el 74% cree que la economía mejoró. Pero entre los votantes opositores, la mirada es diametralmente opuesta: en ese segmento, el 96% afirma que la situación se deterioró.

De cara a los próximos doce meses, la población se muestra dividida, aunque con un leve avance del pesimismo: 44% cree que la economía podría mejorar y el 52% considera que empeorará, cifra que subió cuatro puntos respecto al mes anterior.

La aprobación del Gobierno y sus límites

La gestión de Milei mantiene valores relativamente estables, pero con mayoría de opiniones negativas: 56% evalúa negativamente la gestión y el 42% la evalúa positivamente.

La brecha depende fuertemente de la identidad política: Entre votantes libertarios, la aprobación alcanza el 88% y entre votantes opositores, la desaprobación llega al 99%. Es decir, el Gobierno sostiene su núcleo, pero encuentra serias dificultades para ensanchar su base de apoyo.

Las preocupaciones que vuelven a ocupar el centro

En un clima económico todavía delicado, la incertidumbre volvió a ubicarse como la principal preocupación, con el 61%.
Le sigue la inseguridad (58%), y en tercer lugar, la falta de propuestas para el crecimiento y los ajustes del Gobierno, ambos con el 53%.

Agendas distintas según el voto

Entre quienes apoyan al Gobierno, las preocupaciones se enfocan en:

  • Inseguridad (76%)
  • Corrupción kirchnerista (71%)
  • Drogas (49%)

Mientras que entre votantes opositores predominan temas económicos:

  • Ajustes del Gobierno (94%)
  • Incertidumbre económica (84%)
  • Falta de propuestas productivas (76%)

Dos realidades sociales completamente diferentes conviven en el debate público.

La imagen de los dirigentes

Entre los dirigentes nacionales, el informe revela que: Guillermo Francos encabeza la valoración positiva con 46% y Patricia Bullrich y Diego Santilli aparecen cerca, con 42%.

En cuanto a las principales figuras: Milei mantiene 38% de imagen positiva y 57% negativa, valores estables; Mauricio Macri muestra niveles similares; Cristina Kirchner tiene 28% de imagen positiva y 65% negativa y Axel Kicillof queda con 37% positiva y 58% negativa.

El resultado electoral sigue generando sensaciones encontradas: 45% se declara conforme con el resultado y el 52% está descontento. Entre los libertarios, la satisfacción es casi absoluta (93%).

