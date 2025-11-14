Capra participó de una reunión con el ministro López
Municipales14 de noviembre de 2025Soledad Castellano
El Foro de Intendentes Radicales de la Provincia de Buenos Aires, mantuvo ¿una reunión con el ministro de Economía bonaerense, Pablo López, para analizar la situación financiera de los municipios y reclamar la cancelación de deudas pendientes que la Provincia mantiene con éstos.
El jefe comunal del distrito de General Alvear, Ramón Capra, formó parte de la comitiva que compartió la reunión de trabajo con el titular de la cartera de Economía de la provincia de Buenos Aires, Pablo López.
En ese sentido, el alcalde del distrito de la séptima sección electoral, Ramón Capra, remarcó la importancia del trabajo conjunto entre los municipios y la Provincia, y destacó la buena disposición al diálogo del ministro, quedando a la espera de respuestas.
Entre los temas abordados se incluyeron:
• La cancelación de deudas por obras ejecutadas y programas en curso.
• El pago de compromisos atrasados vinculados a los Juegos Bonaerenses, IOMA, IPS y otros convenios específicos de obra.
• La posibilidad de anticipos de fondos o mecanismos extraordinarios de financiamiento para atender gastos corrientes.
Los intendentes destacaron la predisposición al diálogo del ministro López y manifestaron su expectativa de que la reunión se traduzca en acciones concretas que alivien la situación de las finanzas municipales.
Capra participó del inicio de los festejos de los 160 años de la SRA
La Sociedad Rural Argentina (SRA), que preside Nicolás Pino, inició un año de festejos conmemorativos por su 160º aniversario, con un cóctel para 500 invitados que realizó en el restaurante “El Central”, en el predio ferial del barrio porteño de Palermo.
El evento contó con la presencia de importantes referentes del gobierno nacional, como el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, el ministro de Defensa, Luis Petri, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, la ministra de Capital Humano, Sandra Petovello, y el secretario de Agricultura, Sergio Iraeta, entre otros funcionarios.
En tanto, participaron autoridades de varias provincias. Fue el caso de los gobernadores de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, de Córdoba, Martín Llaryora, de Jujuy, Carlos Sadir, de Catamarca, Raúl Jalil, y de Chubut, Ignacio Torres. También asistieron la vicegobernadora de Entre Ríos, Alicia Aluani, y los ministros de la Producción de Corrientes y Mendoza, entre otros.
El intendente municipal del distrito de General Alvear, Ramón José Capra, participó del inicio de los festejos de los 160 años de la SRA. En efecto, el intendente Capra fue invitado por el presidente de la entidad, Nicolás Pino.
El evento contó con un cóctel en el restaurante “El Central”, donde Capra tuvo la oportunidad de dialogar con Pino sobre la actualidad del sector agropecuario y el rol del municipio en el acompañamiento a los productores. Durante la charla, ambos coincidieron en la importancia del trabajo entre el sector rural y el gobierno.
El intendente compartió además el momento con distintas figuras de la política y la producción en una velada que marcó el inicio de los 160 años de una de las instituciones más emblemáticas del país.
Mar del Plata avanza con un megaproyecto para transformar el Estadio Minella
La modernización del Minella, con una inversión de USD 40 millones, apunta a atraer grandes espectáculos y potenciar el turismo deportivo, en una semana en la que Mar del Plata también recibió a operadores turísticos de Paraguay.
Andreotti: "Lo público y lo privado, si se articulan, producen muy buenos resultados"
El intendente Juan Andreotti encabezó la apertura del Salón Náutico Argentino en San Fernando, donde destacó el impacto económico y la identidad que la industria genera en la ciudad, y llamó a reforzar valores y consensos en un contexto complejo.
Necochea, epicentro educativo y destino turístico: dos jornadas clave para el distrito
El intendente Arturo Rojas encabezó la apertura del 1º Congreso Regional de Educación y ratificó la necesidad de sostener la educación como política pública. Además, el municipio presentó el destino Necochea ante más de 30 agencias de viajes del país.
Otermín: "Tomamos el desafío de impulsar inversiones"
El intendente Federico Otermín destacó el trabajo de Cementa, una pyme modelo del distrito, mientras el Municipio organiza una nueva edición de la Expo Ambiental EMAJEA y los festejos por el Día de la Tradición en Plaza Grigera.
Ezeiza: los vecinos toman agua con arsénico bajo la gestión de Gastón Granados
El agua que llega a los hogares contiene niveles de arsénico que duplican el máximo permitido por el Código Alimentario Argentino. La contaminación expone a miles de familias a graves enfermedades.
Cascallares: "Seguimos invirtiendo en educación pública con un nuevo edificio que incorporará más aulas y servicios"
El intendente de Almirante Brown, Mariano Cascallares, anunció que en marzo de 2026 comenzarán las clases en el nuevo edificio de aulas del Instituto de Formación Docente N° 41, obra que ya supera el 70 por ciento de avance.
Mercedes: la derrota de la lista K, un pase de factura a la gestión del camporista Ustarroz
La caída del oficialismo reflejó el desgaste de un gobierno que acumula cuestionamientos por la falta de seguridad, el deterioro urbano y el colapso del sistema cloacal. A las críticas por obras inconclusas y barrios sin servicios se suma el malestar por inversiones en eventos y embellecimiento mientras persisten problemas estructurales.