Capra participó de una reunión con el ministro López

El Foro de Intendentes Radicales de la Provincia de Buenos Aires, mantuvo ¿una reunión con el ministro de Economía bonaerense, Pablo López, para analizar la situación financiera de los municipios y reclamar la cancelación de deudas pendientes que la Provincia mantiene con éstos.

El jefe comunal del distrito de General Alvear, Ramón Capra, formó parte de la comitiva que compartió la reunión de trabajo con el titular de la cartera de Economía de la provincia de Buenos Aires, Pablo López.

En ese sentido, el alcalde del distrito de la séptima sección electoral, Ramón Capra, remarcó la importancia del trabajo conjunto entre los municipios y la Provincia, y destacó la buena disposición al diálogo del ministro, quedando a la espera de respuestas.

Entre los temas abordados se incluyeron:

• La cancelación de deudas por obras ejecutadas y programas en curso.

• El pago de compromisos atrasados vinculados a los Juegos Bonaerenses, IOMA, IPS y otros convenios específicos de obra.

• La posibilidad de anticipos de fondos o mecanismos extraordinarios de financiamiento para atender gastos corrientes.

Los intendentes destacaron la predisposición al diálogo del ministro López y manifestaron su expectativa de que la reunión se traduzca en acciones concretas que alivien la situación de las finanzas municipales.

Capra participó del inicio de los festejos de los 160 años de la SRA

La Sociedad Rural Argentina (SRA), que preside Nicolás Pino, inició un año de festejos conmemorativos por su 160º aniversario, con un cóctel para 500 invitados que realizó en el restaurante “El Central”, en el predio ferial del barrio porteño de Palermo.

El evento contó con la presencia de importantes referentes del gobierno nacional, como el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, el ministro de Defensa, Luis Petri, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, la ministra de Capital Humano, Sandra Petovello, y el secretario de Agricultura, Sergio Iraeta, entre otros funcionarios.

En tanto, participaron autoridades de varias provincias. Fue el caso de los gobernadores de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, de Córdoba, Martín Llaryora, de Jujuy, Carlos Sadir, de Catamarca, Raúl Jalil, y de Chubut, Ignacio Torres. También asistieron la vicegobernadora de Entre Ríos, Alicia Aluani, y los ministros de la Producción de Corrientes y Mendoza, entre otros.

El intendente municipal del distrito de General Alvear, Ramón José Capra, participó del inicio de los festejos de los 160 años de la SRA. En efecto, el intendente Capra fue invitado por el presidente de la entidad, Nicolás Pino.

El evento contó con un cóctel en el restaurante “El Central”, donde Capra tuvo la oportunidad de dialogar con Pino sobre la actualidad del sector agropecuario y el rol del municipio en el acompañamiento a los productores. Durante la charla, ambos coincidieron en la importancia del trabajo entre el sector rural y el gobierno.

El intendente compartió además el momento con distintas figuras de la política y la producción en una velada que marcó el inicio de los 160 años de una de las instituciones más emblemáticas del país.

.