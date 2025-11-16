El debate sobre el futuro del tenis profesional volvió a encenderse en plena disputa de las ATP Finals en Turín. Andrea Gaudenzi, presidente de la ATP, sorprendió con una propuesta que apunta a rediseñar de raíz el calendario global y redefinir el peso de los torneos más emblemáticos del circuito. Su idea central es tan simple como disruptiva: menos competencias, más Masters 1000 y una Copa Davis con frecuencia bienal.

Durante una rueda de prensa en Italia, Gaudenzi planteó que el calendario actual se volvió insostenible por la acumulación de partidos, los traslados constantes y el impacto físico que sufren los jugadores. “En un mundo ideal, la Copa Davis debería disputarse con formato local-visitante cada dos años. Ninguna Copa del Mundo se juega anualmente”, afirmó. La frase encendió las alarmas en el circuito y abrió una discusión que venía latente desde hace varias temporadas.

Un calendario recargado y una reforma que ya empezó

El diagnóstico de Gaudenzi se apoya en una preocupación compartida por varios sectores del tenis: el desgaste físico acumulado, la suba de lesiones y la superposición permanente de competencias. Según explicó ante medios internacionales, la fragmentación del calendario entre siete actores distintos —los cuatro Grand Slam, ATP, WTA e ITF— genera un sistema “difícil de sostener”.

En ese contexto, la ATP ya inició cambios concretos: los torneos ATP 250 pasaron de 38 a 29. El propio Gaudenzi admitió que la decisión responde a un exceso de eventos que complicaban cualquier intento de ordenar la temporada. “Todos los niveles son importantes, pero teníamos demasiados. Era muy difícil programarlos dentro del calendario”, señaló.

El recorte, además, anticipa un movimiento estratégico hacia 2028, cuando está prevista la incorporación del nuevo Masters 1000 en Arabia Saudita. Para evitar un calendario imposible, la organización ya dejó en claro que no será viable expandir simultáneamente los torneos 250 y los Masters 1000. “No se puede aumentar los 250 y expandir los Masters 1000 al mismo tiempo”, remarcó Gaudenzi.

Masters 1000 como producto central y una Copa Davis potenciada

El presidente de la ATP insiste en que el futuro del circuito pasa por concentrar esfuerzos en el “producto Premium”: los Masters 1000, que en su mayoría adoptaron el formato de dos semanas. Para Gaudenzi, estos torneos son los que aseguran la presencia de los mejores jugadores, atraen al público global y sostienen el interés comercial del tenis. Su propuesta apunta a una pirámide más definida: los grandes nombres jugando casi exclusivamente Slams y Masters 1000, mientras que los niveles 500, 250 y Challengers se ordenan alrededor de ese núcleo.

Otro punto que atraviesa la discusión es la libertad de los tenistas para elegir dónde competir. Gaudenzi recordó que, al ser profesionales independientes, muchos priorizan exhibiciones o torneos menores por incentivos económicos. Ese desorden, afirma, solo se puede resolver si todos los actores del tenis se sientan en una misma mesa y consensúan un esquema unificado.

En ese mapa, la Copa Davis ocupa un capítulo aparte. Gaudenzi propuso volver al histórico formato local-visitante, pero con una frecuencia de cada dos años, lo que permitiría reducir el desgaste y devolverle prestigio al torneo. Según su visión, una Davis bienal podría funcionar como la verdadera “Copa del Mundo del tenis”, evitando superposiciones y dándole más espacio al valor simbólico y competitivo que siempre tuvo.

Negociaciones con la Federación Italiana de Tenis y Pádel (FITP) y otros organismos serán claves para terminar de definir cómo quedará el calendario definitivo. Mientras tanto, la declaración del presidente de la ATP ya encendió la discusión de cara a la próxima década: menos torneos, jugadores más cuidados y una reestructuración que podría cambiar para siempre la lógica del circuito.