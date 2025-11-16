La canasta de crianza subió y ya supera los $557 mil

El costo de criar a un niño o adolescente en Argentina volvió a aumentar en octubre y profundizó la presión sobre los hogares, en un contexto en el que las familias ya vienen ajustadas por la pérdida de ingresos y los aumentos acumulados del año.

Según informó el INDEC, la valorización mensual de la canasta de crianza —que combina bienes y servicios básicos con el tiempo destinado a las tareas de cuidado— registró subas en todos los rangos de edad y llegó hasta los $557.173 para niñas y niños de entre 6 y 12 años.

El dato representa un incremento promedio del 1,25% respecto de septiembre y se ubicó por debajo de la suba de precios minoristas del mismo período, que fue del 2,3%. Aun así, el monto vuelve a exponer el impacto real de la inflación en los costos cotidianos de crianza.

Los montos por edad y cómo se componen los costos

Para los menores de un año, la canasta se ubicó en $441.173, de los cuales $137.485 corresponden a bienes y servicios y $303.687 a tareas de cuidado. En este caso, la variación mensual fue del 0,9%, la más baja entre los grupos relevados.

En los niños de 1 a 3 años, el costo total ascendió a $524.597, con $177.526 destinados a bienes y servicios y $347.071 a cuidados. Este tramo subió 1,04% respecto al mes anterior.

El único segmento donde el costo total desciende es el de 4 y 5 años, que se ubicó en $443.020. Allí, el INDEC registró $226.100 en bienes y servicios y $216.920 en cuidados. La suba mensual fue del 1,5%, una de las más altas del mes.

Finalmente, la canasta de crianza más elevada corresponde a niñas y niños entre 6 y 12 años, donde el monto trepó a $557.173. En ese grupo, los bienes y servicios sumaron $280.478 y las tareas de cuidado $276.695, con un incremento del 1,5% respecto de septiembre.

Por qué el cuidado pesa más que los bienes

El informe del INDEC detalla que la canasta calcula tanto el valor de los bienes esenciales —alimentos, vestimenta, salud, educación, transporte y vivienda— como el costo del tiempo dedicado a las tareas de cuidado: desde lavar y planchar la ropa hasta el acompañamiento cotidiano. En casi todas las franjas etarias, este componente pesa más que la compra de bienes y servicios.

Esa tendencia solo se revierte en el caso de los chicos de entre 6 y 12 años, donde la demanda de bienes crece con la edad y supera al costo de cuidado.

Desde el organismo estadístico también señalaron que, con excepción de febrero y julio —dos meses atravesados por los aumentos de cuotas en colegios privados—, las canastas de crianza vienen creciendo por debajo de la inflación general. Aun así, continúan siendo una referencia central en los procesos judiciales de cuota alimentaria y en el cálculo del costo real de sostener la crianza en el país.

Un indicador que gana centralidad en los hogares

El aumento de octubre vuelve a poner el foco en una variable que refleja de forma directa cómo se mueven los gastos cotidianos de una familia con hijos. En un contexto económico tenso, los montos de la canasta permiten dimensionar el esfuerzo real que afrontan los hogares, ya sea para cubrir consumos básicos o para sostener las tareas de cuidado que antes quedaban invisibilizadas.

El estudio abarca a niñas, niños y adolescentes desde los 0 hasta los 12 años y actualiza mensualmente el valor de las canastas según precios, variación de salarios y el tiempo que requiere cada etapa de la crianza. Aunque la suba promedio quedó debajo de la inflación general, los valores muestran una trayectoria ascendente que seguirá bajo observación en los próximos meses.