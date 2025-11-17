El senador nacional por la provincia de Buenos Aires -UCR-, Maxi Abad, presentó un proyecto de ley para agravar las penas para quienes cometan delitos contra docentes, personal sanitario o trabajadores del transporte público, cuando esas agresiones ocurran con motivo u ocasión de sus funciones. "No es una respuesta punitivista, sino una señal política y moral: la sociedad debe proteger a quienes sostienen los lazos más valiosos del tejido social", aclaró el legislador. "Porque quien agrede a un maestro, a un médico o a un chofer, agrede a toda una comunidad", dijo el legislador radical al defender su iniciativa parlamentaria.

En ese sentido, el legislador radical, Maxí Abad, puso el foco en "recuperar la idea de que la ley no es un obstáculo para la libertad, sino su condición. Defender a quienes educan, cuidan y sirven es el primer paso para reconstruir una sociedad que vuelva a creer en el respeto, en la palabra y en la paz".

Al respecto, el legislador Maxi Abad reflexionó sobre el tema y dijo que "La violencia en todas sus formas se ha vuelto un signo distintivo de estos tiempos: la vemos en las escuelas, en las calles, en los hogares, en las canchas, en los debates políticos y en las redes sociales. El tono de la convivencia se ha vuelto áspero, la palabra perdió su poder de encuentro y la diferencia se transformó en amenaza. Vivimos un tiempo donde la desmesura se volvió hábito".

En ese marco, el senador nacional por la provincia de Buenos Aires, Maxi Abad, consideró que el ascenso de la violencia se apoya en una problemática cada vez más extendida: la anomia. "Hoy toda representación del orden, de las instituciones y de las reglas es vista como una limitación a la libertad individual. Se confunde libertad con descontrol, expresión con agresión, autonomía con impunidad. En ese caldo de cultivo, la violencia deja de ser excepción y pasa a ser una forma aceptada —o incluso celebrada— de interacción social", alertó.

Asimismo, el senador nacional por el radicalismo manifestó su preocupación por la apología de la violencia y la deslegitimación de la cultura democrática. "Cuando desde ciertos discursos se desacreditan las instituciones, se ridiculiza la moderación y se exalta el enfrentamiento como método, lo que se está haciendo es preparar el terreno para la violencia ciudadana. No se construye una sociedad mejor sobre el resentimiento ni sobre la demolición de la convivencia democrática", consideró Abad.

En ese sentido, el senador nacional por la provincia de Buenos Aires, Maxi Abad, llamó a la construcción de un nuevo contrato social en torno a la convivencia ciudadana. "Un pacto básico sobre cómo queremos vivir juntos, sobre los valores que nos unen más allá de las diferencias". "Hasta que no superemos el populismo axiológico —esa tendencia a desdibujar los valores— y el individualismo atroz, como bien describe Éric Sadin, no habrá expectativas reales de reducir ni erradicar las violencias", cerró el radical.