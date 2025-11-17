Como se sabe, cada 17 de noviembre se celebra el Día de la Militancia peronista en conmemoración al regreso de Juan Domingo Perón a la Argentina tras el exilio obligado por el golpe de Estado. En aquella jornada de 1972 quedó demostrado el triunfo de la militancia y la resistencia del movimiento justicialista fortalecido tras más de 17 años de proscripción.

Desde la red social X (antes Twitter), intendentes bonaerenses expresaron sus mensajes en el marco del día de la militancia peronista.

Tal es el caso del alcalde de Tres Arroyos, Pablo Garate, quien comentó "Ser militante es estar con los que sufren, con los que trabajan, los que producen, en definitiva con los que la pasan mal. Es hacer por el otro, es solidaridad. Es entender lo que siente la sociedad, comprender lo que le pasa a nuestros vecinos y asumir la responsabilidad de construir una alternativa renovada, de esperanza y futuro".

El intendente de Berazategui, Juan José Mussi, comentó al respecto: "Cada 17 de noviembre conmemoramos el Día de la Militancia Peronista. Gracias a quienes militan todos los días por una sociedad más justa con compromiso, amor y convicciones profundas".

En tanto, el alcalde de Tigre, Julio Zamora, escribió: "Hoy, 17 de noviembre, celebramos el Día de la Militancia. Una fecha que nos invita a recordar que, a través de la organización, el compromiso y la fuerza del Movimiento Popular se logran transformaciones reales para mejorar la vida de nuestras comunidades".

El alcalde de Lomas de Zamora, Federico Otermin, comentó "Cuando el regreso de Perón parecía imposible la militancia fue la que mantuvo viva la llama del peronismo. La persistencia y la organización siempre triunfan".

En tanto, el jefe comunal de Castelli, Francisco Echarren, sostuvo que "peronista es el que milita. En el día de la militancia, caminemos unidos para construir una Nación libre, independiente y justa. Ni progre ni de centro: bien peronista. Y eso solo lo hacemos militando. Feliz día a todos los que sienten que no alcanza con ser feliz uno mismo. Hay que trabajar por la felicidad de los demás".

Por su parte, el alcalde de La Plata, Julio Alak, escribió en sus redes: "Feliz día de la militancia a todas y todos los que luchan diariamente por una Patria Libre, Justa y Soberana".

El mandamás del Partido de La Costa, Juan de Jesús, expresó "En el Día de la Militancia, recordamos el 17 de noviembre que marcó el regreso de Perón y el renacer de un pueblo movilizado por la justicia social. La militancia convierte la esperanza en derechos y la organización en políticas para el pueblo. Honramos a quienes hicieron historia y a quienes la siguen escribiendo con compromiso y amor por la Patria".

Mario Ishii, intendente de José C. Paz, comentó "Hoy, en el Día del Militante, quiero saludar a los compañeros y compañeras que están todos los días acompañando a los vecinos en los barrios. Gracias por el compromiso, la lealtad y el trabajo que realizan por la comunidad de José C. Paz".

En tanto, el alcalde de Florencio Varela, Andrés Watson, dijo "Recordamos el regreso de Perón, un hecho que marcó para siempre la historia argentina. Aquel 17 de noviembre nos enseñó que cuando el pueblo se organiza, no hay proscripción que lo detenga. Hoy seguimos defendiendo su legado: una Patria libre, justa y soberana, con la lealtad de trabajar todos los días por nuestros vecinos y vecinas".

La mandamás de Presidente Perón, Blanca Cantero, también recordó la fecha "en conmemoración a la vuelta de Juan Domingo Perón a nuestro país después de 17 años de exilio y resistencia".

Por su parte, el alcalde de Escobar, Ariel Sujarchuk, dijo "En el Día de la Militancia, le envío un fuerte abrazo a cada una de las personas que, con amor y compromiso, trabaja cada día para transformar nuestra comunidad entregando su tiempo, vocación y esfuerzo para construir una sociedad más inclusiva, justa y solidaria. En estos tiempos en los que algunos impulsan el individualismo, la crueldad y la agresión como manera de hacer política, debemos -más que nunca- responder con más justicia social, sensibilidad y gestión. Trabajemos para seguir cerca de la gente, en el territorio, enamorando al electorado con propuestas que incluyan a todos, dándole volumen a nuestro espacio político, renovándolo de cara al futuro".

Mariano Cascallares, alcalde de Almirante Brown, sostuvo "Tengamos siempre presente que donde hay una necesidad nace un derecho. Que para un peronista no hay nada mejor que otro peronista. Que los únicos privilegiados son los niños. Que el trabajo dignifica. Que lo mejor que tenemos es el Pueblo. Y nuestras banderas bien altas: la Soberanía Política, la Independencia Económica y la Justicia Social".

Mariel Fernández, intendenta de Moreno, escribió en sus redes: "Hoy conmemoramos el Día de la Militancia, esa que se construye con compromiso, entrega y un profundo amor por nuestra patria y por cada vecina y vecino. Porque militar es creer y construir un país más justo, solidario y con igualdad de oportunidades para todos y todas".