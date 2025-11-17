Nardini continúa inaugurando obras en Malvinas Argentinas

El intendente Leo Nardini encabezó la recorrida y corte de cinta junto a vecinos y referentes del barrio El Sol dando por inaugurada la pavimentación de la calle Gorostiaga.

La intervención se extiende desde la intersección con la calle Carola Lorenzini hasta Mahatma Ghandi, abarcando un total de cuatro cuadras. Se ejecutaron 3.855 metros cuadrados de pavimento de hormigón y se readecuaron sumideros hidráulicos para facilitar el desagüe pluvial. Los trabajos se realizaron por la Secretaría de Obras Públicas y Planificación Urbana del municipio.

Nardini destacó la importancia de sostener la continuidad de las obras a través de la financiación municipal y expresó: “La buena administración de todos estos años al frente del municipio de Malvinas Argentinas nos dio la posibilidad de seguir avanzando con cada una de las cuadras de pavimentación que venimos realizando, dándonos la proyección y la perspectiva de futuro de poder seguir con el resto”.

Y agregó: “Más allá de algunas obras troncales, obras hidráulicas, que nos ayuda a realizar la Provincia de Buenos Aires, muchas de las cosas que estamos realizando en las siete ciudades de Malvinas Argentinas, las estamos llevando adelante gracias al pago del tributo de los vecinos. La gente ve que es plata bien invertida, que se sigue trabajando y que no se especula con una elección para seguir transformando la realidad de los diferentes barrios”.

La obra de la calle Gorostiaga forma parte de un paquete que tiene como objetivo completar el cuadrante del barrio. Las nuevas pavimentaciones se unen a las cuadras ejecutadas previamente con el objetivo, no solo de generar nuevas y mejores vías de acceso vehicular y peatonal, sino que embellece el entorno urbano y le otorga un valor agregado a los espacios públicos para el disfrute de las familias.

El jefe comunal cerró la jornada de inauguración reafirmando su compromiso con la obra pública y con los vecinos y vecinas: “Estoy muy contento de poder cumplir con la palabra que dimos hace unos meses. El compromiso siempre se redobla. Después de tantos años la gente nos conoce y tiene la paciencia necesaria porque saben que más allá de las dificultades hay un municipio que responde, trabaja y se esfuerza para seguir realizando sueños como este”.

Nardini inauguró la pavimentación de la calle Gutiérrez en Villa de Mayo

El intendente Leo Nardini inauguró la pavimentación de la calle Gutiérrez en Villa de Mayo. Un paquete de cinco cuadras que se extiende desde las intersecciones con Remedios de Escalada de San Martín hasta la arteria principal Av. Pdte. Perón (ex Maipú).

La intervención está destinada a mejorar la calidad de vida de los vecinos del barrio Villa de Mayo, garantizando la movilidad vehicular y peatonal, y revalorizando los espacios públicos para el disfrute de la comunidad. Además, mejora la conectividad entre las ciudades del distrito, al transformarse en una vía accesible para tomar una arteria principal, como es la Av. Pdte. Perón.

Se trata de un total de 7.910 metros cuadrados de pavimento y 160 metros de infraestructura hidráulica con cañería de hormigón, realizada íntegramente con recursos municipales desde la Secretaría de Obras Públicas y Planificación Urbana de la comuna.



Nardini comentó su alegría por esta inauguración que da por terminada su ejecución: “Muy contento de poder inaugurar esta obra que era la única calle que nos quedaba sin concretar para conectar estas dos arterias importantísimas. Y sumado a que la gente ve que está el compromiso, la voluntad, la planificación, las ganas y la buena administración de haber cuidado los recursos y no tener déficit fiscal para poder planificar lo que viene”.

Durante la recorrida, el intendente comunicó a los vecinos que con la finalización de esta obra se da paso a la próxima intervención sobre la calle Cochabamba, a pocas cuadras de allí, muy esperada por los vecinos, que celebraron la noticia con entusiasmo. “Hay un intendente y todo un equipo que se compromete y que no especula con una elección”, enfatizó.

Finalmente, el jefe comunal destacó que la posibilidad de continuar con las obras públicas en todo el distrito se debe a una decisión y un compromiso político con la comunidad: “Con una buena administración de los recursos del municipio, con los impuestos que aportan los vecinos podemos seguir progresando, avanzando. Hay mucha gente que lo espera desde hace años, y hay muchos, quizás los más jóvenes, que están descreídos de la política y de los políticos. Bueno, acá pueden ver que le ponemos mucho esfuerzo, mucho corazón para poder cumplir, pero también para hacer realidades concretas”.