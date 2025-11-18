Olivera y Sileoni inauguraron la Escuela de Educación Especial N° 501
El intendente de Tordillo, Héctor Olivera, recibió al Director General de Cultura y Educación bonaerense, Alberto Sileoni, junto a quien inauguraron una escuela.Municipales18 de noviembre de 2025Soledad Castellano
El intendente municipal del partido de Tordillo, Héctor Olivera, recibió la visita del director general de Cultura y Educación de la provincia de Buenos Aires, Alberto Sileoni, junto a quien llevó a cabo la inauguración de la Escuela de Educación Especial N° 501.
En la ocasión también estuvo presente el director de Educación Especial de la provincia de Buenos Aires, Sebastián Urquiza y al subsecretario, Pablo Urquiza, junto a miembros del Consejo Escolar, inspectores y la comunidad educativa.
Durante el acto, el intendente municipal de Tordillo, Héctor Olivera, destacó que "esta escuela será un faro de esperanza y oportunidades para muchos niños y jóvenes del distrito".
Al hacer uso de la palabra, el alcalde Héctor Olivera también hizo un llamado a los docentes y al personal a comprometerse con dedicación en su labor. A las familias presentes, les aseguró que "vamos a estar para apoyarlos y trabajar para que todos tengan las herramientas necesarias para su crecimiento y desarrollo".
En otro tramo de su discurso, el intendente municipal de Tordillo agradeció al gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof; al director General de Cultura y Educación bonaerense, Alberto Sileoni; al director provincial Sebastián Urquiza y a todas las autoridades educativas y municipales de Tordillo que hicieron posible esta inauguración. Asimismo, el mandamás recordó que se trata de un proyecto que se gestó desde el año 2020.
Por su parte, el director General de Cultura y Educación de la provincia de Buenos Aires, Alberto Sileoni, enfatizó la relevancia de esta apertura, afirmando que "la educación es un derecho, no un privilegio".
En ese sentido, el funcionario bonaerense resaltó el compromiso del intendente Héctor Olivera y del gobernador Axel Kicillof para garantizar derechos fundamentales como la educación y la salud, en un contexto de "un gobierno nacional ausente y sin sensibilidad".
Cabe indicar que el evento también contó con la presencia de funcionarios municipales, fuerzas policiales, concejales y miembros de la comunidad de Tordillo.
Más Seguridad: Encuentro de la mesa distrital
Por otro lado, se llevó a cabo el primer encuentro de la mesa distrital de seguridad en Tordillo, con la participación del intendente municipal, Héctor Olivera, autoridades policiales, guardaparques, productores y representantes de la Sociedad Rural. Según se informó, el objetivo de esta reunión pasa por fomentar la colaboración para la prevención del delito en la comunidad.
Al hacer uso de la palabra, el intendente municipal de Tordillo, Héctor Olivera, dio la bienvenida a los asistentes y destacó la instalación de cámaras de monitoreo en diversas áreas rurales. Dijo que se trata de una medida que apoyará la labor policial y fortalecerá la seguridad en la región.
La mesa estará liderada por el comisario inspector Julián Coronel, quien trabajará junto a los participantes para mejorar la seguridad y el bienestar de todos los vecinos del distrito de Tordillo, como así también canalizar inquietudes y problemáticas de la comunidad.
