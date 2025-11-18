La Plata cumple 143 años y lo festejará a puros shows

La Municipalidad de La Plata anunció la grilla completa de horarios para el festival que celebrará el 143° aniversario de la ciudad este miércoles en Plaza Moreno de 14:00 a 22:00.

La jornada tendrá su primera presentación a las 15:15, cuando suba al escenario La Retirada Murga, una de las agrupaciones ganadoras del concurso municipal La Plata es Música.

Luego, a las 16:00, será el turno de Rara, también seleccionada en la convocatoria, mientras que Los Bicivoladores, otro de los grupos premiados a partir de la iniciativa de la Comuna, actuarán a las 16:45.

La grilla continuará a las 17:30 con Kapanga, que animará la tarde con su característico repertorio de cuarteto, rock y ska, y a las 18:30 llegará Los Besos, una de las bandas clave del nuevo cancionero pop.

A las 19:30 será el turno de Cruzando El Charco, uno de los grupos más esperados por el público, y el cierre está previsto para las 21:00 con El Mato a un Policía Motorizado, emblema indiscutido de la escena musical.

Cabe destacar que la celebración por el aniversario también se enmarca en la Semana de la Música, que continuará con espectáculos y actividades hasta el 22 de noviembre en distintos espacios reconocidos de la capital bonaerense.

OLGA se suma a la Semana de la Música con un festival gratuito en Plaza Moreno

El reconocido canal de streaming llevará adelante una atrapante jornada musical este viernes 21 de noviembre.

En el marco de la primera edición de la Semana de la Música, iniciativa impulsada por la Municipalidad de La Plata, el canal de streaming Olga llevará adelante la jornada “Tapados de música” este viernes 21 de noviembre en Plaza Moreno.

De 12:00 a 19:00 horas, el evento estará conducido por Paula Chaves, Nacho Elizalde, Evelyn Botto y Luli González, entre otras destacadas figuras que le pondrán color a toda la jornada.

Durante la misma habrá entrevistas a destacados artistas locales y nacionales, como así también shows musicales en el escenario montado para los festejos por el 143° aniversario.

Cabe destacar que este evento será de carácter gratuito y se inscribe dentro de la Semana de la Música, una iniciativa municipal que se extenderá hasta el 22 de noviembre con una agenda gratuita de actividades culturales y artísticas en distintos puntos del partido.

Festejos y más festejos

Las celebraciones comenzaron el sábado 15 frente a la Catedral, donde se presentó Piazzolla Electrónico a cargo de Nico Sorín junto a la Orquesta Sinfónica. El domingo 16, en el mismo lugar, fue el turno de la Misa Criolla, con un despliegue coral que reunió a voces e instituciones de la ciudad. El lunes 17, el Hipódromo recibió a Raúl Gaggiotti y Noelia Sinkunas para una noche de tango y milonga que convocó a un público diverso. Este martes 18 desde las 18 hs, Meridiano V se convertirá en el escenario de una Peña Aniversario que celebra la tradición folclórica platense.