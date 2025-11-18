La Plata cumple 143 años y lo festejará a puros shows
Este miércoles 19 se realizará el evento organizado por la Municipalidad. La cita es en Plaza Moreno con una grilla que incluirá artistas locales y referentes de la escena nacional.Municipales18 de noviembre de 2025Soledad Castellano
La Municipalidad de La Plata anunció la grilla completa de horarios para el festival que celebrará el 143° aniversario de la ciudad este miércoles en Plaza Moreno de 14:00 a 22:00.
La jornada tendrá su primera presentación a las 15:15, cuando suba al escenario La Retirada Murga, una de las agrupaciones ganadoras del concurso municipal La Plata es Música.
Luego, a las 16:00, será el turno de Rara, también seleccionada en la convocatoria, mientras que Los Bicivoladores, otro de los grupos premiados a partir de la iniciativa de la Comuna, actuarán a las 16:45.
La grilla continuará a las 17:30 con Kapanga, que animará la tarde con su característico repertorio de cuarteto, rock y ska, y a las 18:30 llegará Los Besos, una de las bandas clave del nuevo cancionero pop.
A las 19:30 será el turno de Cruzando El Charco, uno de los grupos más esperados por el público, y el cierre está previsto para las 21:00 con El Mato a un Policía Motorizado, emblema indiscutido de la escena musical.
Cabe destacar que la celebración por el aniversario también se enmarca en la Semana de la Música, que continuará con espectáculos y actividades hasta el 22 de noviembre en distintos espacios reconocidos de la capital bonaerense.
OLGA se suma a la Semana de la Música con un festival gratuito en Plaza Moreno
El reconocido canal de streaming llevará adelante una atrapante jornada musical este viernes 21 de noviembre.
En el marco de la primera edición de la Semana de la Música, iniciativa impulsada por la Municipalidad de La Plata, el canal de streaming Olga llevará adelante la jornada “Tapados de música” este viernes 21 de noviembre en Plaza Moreno.
De 12:00 a 19:00 horas, el evento estará conducido por Paula Chaves, Nacho Elizalde, Evelyn Botto y Luli González, entre otras destacadas figuras que le pondrán color a toda la jornada.
Durante la misma habrá entrevistas a destacados artistas locales y nacionales, como así también shows musicales en el escenario montado para los festejos por el 143° aniversario.
Cabe destacar que este evento será de carácter gratuito y se inscribe dentro de la Semana de la Música, una iniciativa municipal que se extenderá hasta el 22 de noviembre con una agenda gratuita de actividades culturales y artísticas en distintos puntos del partido.
Festejos y más festejos
Las celebraciones comenzaron el sábado 15 frente a la Catedral, donde se presentó Piazzolla Electrónico a cargo de Nico Sorín junto a la Orquesta Sinfónica. El domingo 16, en el mismo lugar, fue el turno de la Misa Criolla, con un despliegue coral que reunió a voces e instituciones de la ciudad. El lunes 17, el Hipódromo recibió a Raúl Gaggiotti y Noelia Sinkunas para una noche de tango y milonga que convocó a un público diverso. Este martes 18 desde las 18 hs, Meridiano V se convertirá en el escenario de una Peña Aniversario que celebra la tradición folclórica platense.
"En Castelli vamos a prohibir y bloquear los sitios de apuestas online"
Así lo indicó el intendente municipal, Francisco Echarren, quien informó que envió una ordenanza al Honorable Concejo Deliberante para prohibir las apuestas.
Otermín: "El pueblo no olvida a quien no lo traiciona"
El intendente municipal del distrito de Lomas de Zamora, Federico Otermín, encabezó un acto con motivo del día de la militancia peronista.
Olivera y Sileoni inauguraron la Escuela de Educación Especial N° 501
El intendente de Tordillo, Héctor Olivera, recibió al Director General de Cultura y Educación bonaerense, Alberto Sileoni, junto a quien inauguraron una escuela.
Finde XXL en Mar del Plata: aventura, descanso y cultura en una escapada completa
Con 47 kilómetros de costa, vida nocturna activa y propuestas al aire libre, la ciudad brinda una experiencia completa para disfrutar el fin de semana largo.
La Provincia reabre paritarias en medio de fuertes reclamos y tensión por el cierre del año
Kicillof convoca a paritarias mientras la crisis aprieta a estatales y crece la presión gremial. Salarios, presupuesto y aguinaldo en la mira esta semana.
Un nuevo ranking volvió a mover el tablero político en noviembre
Un nuevo ranking revela cómo cambió la imagen de intendentes, Milei, Kicillof y Cristina en la provincia de Buenos Aires. Todos los detalles.
Hilos de militancia: ¿Qué mensaje dieron los intendentes bonaerenses?
Este 17 de noviembre se celebra el día de la militancia peronista y al respecto se manifestaron en redes sociales los intendentes e intentas de la Provincia.