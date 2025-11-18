Kicillof instó a “patear la mesa” y actualizar el peronismo

En un Aula Magna colmada de militancia y en el marco del Día del Militante Peronista, Axel Kicillof encabezó este lunes la renovación de autoridades de la Juventud Universitaria Peronista (JUP) bonaerense en la Universidad Nacional de Quilmes.

Acompañado por Carlos Bianco, Alfredo Alfonso, Alejandra Zinni y Juan Pablo Gómez, el gobernador combinó un fuerte respaldo a la universidad pública con un llamado directo a “actualizar el peronismo” de cara a los desafíos políticos que atraviesa el país.

Durante la ceremonia asumieron las nuevas autoridades provinciales de la JUP: el secretario general adjunto, Hugo Meneses; la secretaria adjunta, Natalia Hermosi; y los secretarios ejecutivos de las distintas universidades. También estuvieron presentes Cristina Álvarez Rodríguez, Walter Correa, Daniel Gollan, Hugo Moyano (h) y Raquel “Kelly” Olmos.

“No hay contradicción entre estudiar y militar”

Kicillof abrió su intervención con un mensaje dirigido al rol de la militancia universitaria en un contexto que describió como adverso. “Estamos en una época en la que nuevamente se intenta crear una falsa contradicción entre estudiar y militar, como si cada uno de los estudiantes debiera únicamente pensar en sí mismo”, afirmó.

Y agregó: “Nosotros sabemos que nadie puede realizarse en una sociedad que no se realiza: lejos de haber una contradicción, hay un doble mérito en el esfuerzo que hacen los pibes y las pibas para formarse, pensar y contribuir con el desarrollo de nuestro país”.

El gobernador retomó después la discusión sobre el lugar del sistema universitario frente a las políticas del gobierno nacional. “Las y los militantes peronistas sabemos que no hay proyecto nacional con justicia social si no defendemos la universidad pública, gratuita y de calidad: es aquí donde construimos el futuro de una Argentina más justa, libre y soberana”, sostuvo ante la militancia.

Actualizar la doctrina y “patear la mesa”

El encuentro también funcionó como escenario para que la juventud reclamara mayor participación en la construcción doctrinaria del espacio. En respuesta, Kicillof llamó a encarar un proceso de renovación conceptual. “Estamos ante un desafío nuevo, que es un proceso de actualización, de puesta a punto, de lo que nosotros somos, de lo que nosotros pensamos”, expresó.

Planteó además que el peronismo debe “animarse a discutir los temas de fondo, ser críticos y, si hace falta, patear la mesa, patear la puerta, transformar y cambiar las cosas”.

Según señaló, el sentido de la actualización apunta a interpelar de manera directa a la sociedad: “Tiene que poder hablarle a nuestra sociedad de frente, entusiasmarla, sumarla, hacerla participar. Esto no se arregla con un pensamiento que baje de ningún lado: esto se construye (…) entre todos y todas”.

El cierre llegó con una convocatoria abierta a la militancia universitaria: “¿Quieren participar? ¿Quieren reflexionar? ¿Quieren militar? Adelante, compañeros y compañeras. Es con todos, es con todas y de cara a nuestro pueblo”.