Tras la fuga de legisladores, el PRO se rearma: respaldo a Milei y foco en la coparticipación porteña

El bloque de diputados del PRO avanzó en un proceso de reconfiguración interna en una reunión, donde definió su postura para el período parlamentario que se abrirá después del 10 de diciembre. En un contexto de tensiones, fugas de legisladores y movimientos estratégicos hacia La Libertad Avanza (LLA), la bancada amarilla ratificó que acompañará las reformas que impulsará el presidente Javier Milei, pero sin abandonar el reclamo por la deuda de coparticipación que la Nación mantiene con la Ciudad de Buenos Aires.

El encuentro sirvió para “barajar y dar de nuevo”, según describieron fuentes partidarias, y ordenar los pasos del bloque en un escenario donde la correlación de fuerzas se encuentra en pleno cambio.

Apoyo a las reformas de Milei y reclamo firme por CABA

Tal como ya habían anticipado los principales referentes del espacio, el PRO mantendrá una línea de acompañamiento al Gobierno libertario en las discusiones legislativas centrales, entre ellas la futura reforma laboral que se trataría en sesiones extraordinarias.

A nivel interno, señalaron que el aval es pleno: “Es vista como el primer paso para empezar a resolver la informalidad, que hoy alcanza a casi la mitad de los trabajadores. El debate que se abre ahora es cómo lograr que esos trabajadores se inserten en un mercado cada vez más complejo por las nuevas tecnologías y la inteligencia artificial, y cómo desarrollar industrias como la minería para ganar competitividad y exportar más”, explicaron desde el PRO en Diputados.

Sin embargo, esa línea de apoyo convive con un reclamo inamovible: que el Presupuesto 2026 incluya las partidas para saldar la deuda de coparticipación que la Nación debe a la Ciudad. Esa exigencia seguirá siendo uno de los puntos centrales de la negociación con el oficialismo.

Nuevos roles internos y voceros sub-40

En paralelo, el bloque definió una reestructuración interna que incluye el nombramiento del bonaerense Javier Sánchez Wrba como nuevo secretario parlamentario. El puesto había quedado vacante tras la salida de Silvana Giudici, una de las legisladoras que abandonó el bloque para incorporarse a LLA por instrucción directa de Patricia Bullrich.

El PRO también estableció un esquema de voceros temáticos compuesto por dirigentes sub-40. Según graficó un referente parlamentario, “en la reunión quedó claro que cerca de la mitad del bloque va a estar conformado por dirigentes de 40 años o menos, y que cada uno va a tomar una agenda específica de cara al futuro: Martín Yeza en Inteligencia Artificial, Daiana Fernández Molero en economía, o Florencia De Sensi en recursos naturales, entre otros”.

La avanzada de LLA para sumar legisladores

Mientras el PRO intenta ordenar su bloque, el Gobierno continúa ampliando su base legislativa. Ya se habían incorporado legisladores cercanos a Patricia Bullrich —Damián Arabia, Sabrina Ajmechet, Laura Rodríguez Machado, Silvana Giudici, Patricia Vázquez, Belén Avico y los ingresantes María Luisa González Estevarena y Carlos Almenda—, y este miércoles se anunció la llegada de tres nuevos diputados identificados como “radicales con peluca”.

Se trata del tucumano Mariano Campero, el cordobés Luis Picat y el correntino Federico Tournier. Con ellos, LLA alcanzará los 91 miembros, acercándose a disputar la primera minoría al peronismo, que iniciará el nuevo período con 96 bancas. El goteo podría continuar.

El PRO, en tanto, quedaría con apenas 15 diputados en el arranque del nuevo ciclo legislativo.

Mirada puesta en 2027 y la defensa de los territorios

Frente al reacomodamiento nacional, una de las pocas certezas dentro del partido conducido por Mauricio Macri es la necesidad de consolidar las bases electorales de sus principales figuras: los gobernadores Rogelio Frigerio e Ignacio “Nacho” Torres, y el jefe de Gobierno porteño Jorge Macri. La prioridad es que puedan retener sus distritos en 2027.

La Ciudad de Buenos Aires, en particular, mantiene un valor simbólico y estratégico para el macrismo: es el distrito que vio nacer al PRO y su bastión histórico.

La sintonía entre Jorge Macri y Milei reaviva interrogantes

En ese terreno, la sintonía entre Jorge Macri y LLA quedó en evidencia cuando tanto el presidente Milei como la legisladora Pilar Ramírez destacaron el anuncio de la colocación de un bono por 600 millones de dólares en el mercado internacional. Ese alineamiento político encendió especulaciones dentro del propio PRO.

“¿Podría derivar en una futura PASO para resolver la sucesión porteña?”, se preguntó un dirigente amarillo en las últimas horas, dejando abierta una incógnita que comenzará a tomar forma con el correr del año político.