En declaraciones radiales, el intendente municipal del distrito de Saladillo, José Luis Salomón, advirtió que en febrero del año 2026 vence la media sanción en Diputados del proyecto para construir la Universidad Nacional en el distrito que comanda.





Al respecto, el alcalde de la comuna perteneciente a la séptima sección electoral dijo: “En 2023 tuvo la media sanción en la Cámara de Diputados y fue un desafío enorme, porque arrancamos con una historia y proyección importante, y con todo el trabajo que hizo la comunidad”.

Tras ello, José Luis Salomón recordó que “después de las media sanción en la Cámara de Diputados, el Senado no se reunió durante la última etapa de gestión del expresidente Alberto Fernández por problemas políticos. Y luego, cuanto entró al gobierno Javier Milei, la universidad no ha sido una prioridad (para LLA) y eso es de público conocimiento”.

Por otro lado, el alcalde de Saladillo comentó que hubo reuniones con las comisiones de Presupuesto y Hacienda conjuntamente con la de Cultura y Educación. En ese sentido, dijo que si bien hubo buen diálogo, no se pudo avanzar con pasos concretos.

Por tal motivo, el mandamás del distrito de Saladillo indicó que “Estamos contra reloj, no tenemos mucho tiempo por delante porque si no se aprueba el proyecto pierde vigencia en febrero de 2026”.

La Universidad cerca de casa

El jefe comunal del distrito de Saladillo, José Luis Salomón, hizo foco en la importancia que tiene para las comunas del interior de la provincia de Buenos Aires el hecho de tener Universidades en el propio distrito o cerca del mismo.

“Los que viven en ciudades que tienen universidades no llegan a percibir la importancia, pero la distancia es una de las trabas que tenemos por la cuestión etaria y social”, explicó el alcalde quien puso en relieve el esfuerzo que implica para muchos estudiantes tener que trasladarse a otro municipio, mudarse, viajar, afrontar gastos extras. En ese sentido, Salomón dijo que la universidad pública “tiene un sentido de oportunidad y desarrollo enorme”.

Finalmente, el jefe comunal de Saladillo, José Luis Salomón, aseveró que en caso de concretarse el proyecto, sería “la obra pública más trascendente de nuestra historia ya que la universidad hace que una sociedad como la nuestra pegue un salto enorme, como le pasó a Junín, Olavarría y Azul”.

Salomón defiende la universidad pública

Cabe recordar que, fue a comienzos de octubre, cuando el intendente José Luis Salomón protagonizó una contundente defensa del proyecto de creación de la Universidad Nacional de Saladillo (UNSAL) en el Senado de la Nación.

En esa ocasión, el intendente posicionó la creación de la Universidad como una herramienta indispensable para el desarrollo estratégico regional y fundamental para la equidad social.

Sostuvo que se busca el reconocimiento formal a un proyecto de política local con 30 años de éxito probado como es el CURS; que se materializa además en una fuerte inversión en infraestructura, con un edificio propio inaugurado en 2018 y una importante ampliación a punto de inaugurarse.

Dijo que este proyecto además está diseñado para derribar las barreras económicas, geográficas y etarias que pudieran limitar al desarrollo personal y profesional. De esta manera, afirmó que la Universidad generará una transformación profunda al permitir que tanto jóvenes como adultos puedan perfeccionarse y forjar su futuro en el lugar donde viven.

Asimismo, remarcó que el impacto de la futura Universidad se verá exponenciado por la ubicación geográfica privilegiada de Saladillo. Al ser un nodo donde confluyen una ruta nacional y dos provinciales. La UNSAL no solo servirá a la comunidad local, sino que se consolidará como un polo educativo de fácil acceso para toda una vasta zona del centro norte bonaerense con una zona de influencia de 15 partidos.