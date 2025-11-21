Barenghi pone el foco en las obras públicas

El jefe comunal de Bragado, Sergio Barenghi, se refirió al Presupuesto Provincial para el 2026 y al respecto destacó la necesidad de que sea aprobado pues, según consideró, es una herramienta fundamental para la gestión que encabeza Axel Kicillof en la provincia de Buenos Aires.

En ese sentido, el intendente municipal del distrito de la caurata sección electoral pidió que el tratamiento de la Ley de Leyes no esté sujeto a "mezquindad" o "especulación". Y lo consideró fundamental para que los municipios puedan definir su estrategia de cara al próximo año.

Por otro lado, el alcalde de Bragado dijo que la decisión que tomó el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, respecto al Nodo Bragado es "trascendente y valiente", ya que se trata de una obra que se viene debatiendo sin poder concretarse desde hace veinticino años

Para el alcalde, el NODO es esencial para "escurrir el agua del río Salado" que se acumula desde localidades vecinas, mitigando el riesgo constante ante fenómenos climáticos.

"Creo que la comunidad de Bragado estaría sumamente agradecida y tranquila de tener una obra de esta característica que ayuda muchísimo a escurrir el agua del Río Salado que en nuestra comunidad se acumula desde localidades vecinas", resaltó.

Presupuesto 2026: los ejes centrales

Se prevé una inversión de capital total de $3,2 billones, ya que la Provincia considera a la obra pública como imprescindible para seguir mejorando la calidad de vida de las y los bonaerenses. Se continuará con el Programa Escuelas a la Obra; la reurbanización de barrios populares; los trabajos de vialidad destinados al mantenimiento en rutas y caminos rurales; la pavimentación de caminos productivos; la continuación de los planes hídricos del Gran La Plata y Bahía Blanca-Coronel Rosales; la construcción de plantas potabilizadoras, acueductos, desagües pluviales y cloacas; entre otras.

Protección a los sectores vulnerables: la inversión prevista es de $1.7 billones. Incluye al Servicio Alimentario Escolar y al Módulo Extraordinario para la Seguridad Alimentaria Bonaerense, entre otras políticas.

Inversión en Salud: incluye infraestructura, maquinaria y equipos, alcanzando los $1.7 billones. Prioriza el fortalecimiento de los programas Salud Digital Bonaerense y Medicamentos Bonaerenses; y la continuidad de la cobertura del Instituto Provincial del Cáncer.

Inversión en Educación: alcanzará los $1.3 billones Se continuará trabajando en la universalización de la jornada completa; la extensión de la obligatoriedad de la educación inicial a sala de 3 años; y en garantizar la infraestructura necesaria a universidades provinciales y la culminación de obras abandonadas por el Gobierno nacional.

Inversión en seguridad: para fortalecer a la Policía y al Sistema Penitenciario Bonaerense, la inversión será de $1.4 billones.

Inversión en políticas productivas: se destinarán $60.000 millones, con un rol clave de los Ministerios de Desarrollo Agrario; Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica, Trabajo y la Comisión de Investigaciones Científicas; que se complementará con la política crediticia y promoción del consumo del Banco Provincia de Buenos Aires.

Ley Impositiva 2026

El lineamiento de la política tributaria 2026 es reconocer el esfuerzo de los sectores productivos y no incrementar la carga tributaria; y eliminar las distorsiones y los desajustes provocados por la no aprobación de la Ley Impositiva 2024, en un marco de alta inflación.

Ingresos Brutos: no se modifica alícuota alguna. Se actualizan los montos de facturación anual que permiten acceder a las alícuotas reducidas a las MiPyMES de los distintos sectores productivos.

Impuestos patrimoniales: se implementa una tributación sobre los bienes inmuebles y los automotores más justa. Se sostiene la carga tributaria, en el caso del Urbano y el Rural, y se disminuye y mejora la equidad en el caso del Impuesto Automotor.

Impuesto de Sellos: no se modifica la estructura del Impuesto ni las alícuotas.

Ley de financiamiento

Tiene el objetivo de dar cumplimiento a las obligaciones financieras que enfrenta la Provincia, manteniendo su deuda en niveles sostenibles.





Iniciaron las obras de consolidado de calles en el barrio Las Rosas

En un proyecto en conjunto entre la Municipalidad y la Comisión del barrio, comenzaron las obras de consolidado de calles en el barrio Las Rosas.

El intendente municipal del distrito de Bragado, Sergio Barenghi, recorrió el inicio de las tareas y al respecto explicó que "se trata de una iniciativa de los vecinos, que decidieron comprar el material para rellenar las calles y el municipio aporta la maquinaria y el trabajo".

Por otro lado, el intendente municipal del distrito de Bragado, Sergio Barenghi, recordó que en estas calles también se instalaron luminarias LED y se realizó una obra de cordón cuneta en calle Juan Manuel de Rosas, que conecta directamente con el ingreso al barrio.

"Estos avances son posibles gracias a que trabajamos codo a codo con los vecinos", afirmó el jefe comunal del distrito de la cuarta sección electoral.

Quien también hizo uso de la palabra en el marco de la mencioanda recorrida por las obras es Marina González, presidenta de la Comisión del barrio. Al respecto, expresó: "Queremos agradecerles a los vecinos y al municipio por haber acompañado este proyecto que iniciamos hace aproximadamente un año y hoy podemos lograrlo".