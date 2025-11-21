En una reunión desarrollada en el Salón Oval del Palacio Municipal, autoridades del Ejecutivo y representantes sindicales avanzaron en el tratamiento de las paritarias 2025. El encuentro reunió al secretario de Gobierno, Karim Dib, y al secretario de Hacienda y Finanzas, Andrés Dall´Occhio, junto con los delegados gremiales Matías Artero y Adalberto Enríquez (SOEM), Silvia Tiófalo y Walter Aires (ATE Pergamino), Gonzalo Ardiles (UPCN) y Roberto Berón (SOSBA).

Tras el diálogo mantenido entre las partes, el Municipio presentó una propuesta de incremento salarial que contempla un 2,1% de aumento en noviembre y un 4% adicional en diciembre, aplicado sobre los básicos correspondientes a octubre y noviembre. Los gremios aceptaron la oferta, cerrando así el primer tramo de la negociación paritaria para el próximo año.

Durante el encuentro, Dib agradeció el esfuerzo cotidiano de los trabajadores municipales y anunció una gratificación extraordinaria, no remunerativa y no bonificable, que se pagará con el medio aguinaldo de diciembre de 2025. La suma se otorgará por única vez y se distribuirá según escalafones y categorías.

Cómo se pagará la gratificación extraordinaria

El bono tendrá tres montos diferenciados:

$130.000 para categorías 10 a 4 del escalafón municipal y categorías I a X del escalafón de obras sanitarias.

$100.000 para categorías 3 a Jefe de Departamento II del escalafón municipal y categorías XI a XIX de obras sanitarias.

$80.000 para las categorías Jefe de Departamento I a Director, y escalafón de obras sanitarias de XX a XXIV.

Además, ambas partes acordaron realizar una nueva reunión en enero de 2026 para monitorear los indicadores inflacionarios publicados por el INDEC y evaluar posibles actualizaciones.

Pergamino refuerza los controles viales con nuevo equipamiento

Paralelamente, la Municipalidad informó avances en materia de seguridad vial. El subsecretario de Inspección General y Tránsito, Marcos Turrini, mantuvo una reunión de trabajo en el Ministerio de Transporte bonaerense con el subsecretario provincial de Planificación y Políticas de Seguridad Vial, Eduardo Feijoo, y el director provincial de Control y Fiscalización, Cristian Vázquez.

“El encuentro permitió avanzar en una agenda conjunta para el año próximo orientada a mejorar la seguridad vial en nuestra ciudad y fortalecer las capacidades locales de control, prevención y formación”, afirmó Turrini tras la reunión.

Como resultado de esa articulación, Pergamino incorporó dos herramientas clave para la realización de controles de alcoholemia:

Un alcoholímetro homologado, destinado al test definitivo y válido para procedimientos oficiales.

Un alómetro, dispositivo preliminar que detecta rápidamente presencia de alcohol en aire espirado y permite agilizar los operativos antes de pasar al test formal.

Más controles, más prevención

La llegada del alómetro permitirá realizar operativos más ágiles, dinámicos y con mayor alcance, especialmente durante los períodos de alta circulación vehicular. Además, durante el encuentro se coordinaron acciones conjuntas entre la Provincia y el Municipio para implementar diversos programas de seguridad vial.

Entre ellos se destacan:

Capacitaciones específicas para escuelas, dirigidas a estudiantes y docentes.

Formación para inspectores de tránsito con actualización normativa y entrenamiento en procedimientos.

Programas para formadores viales y repartidores, enfocados en movilidad segura.

Acciones de concientización y entrega de cascos para promover hábitos responsables en motociclistas.

“Estas acciones forman parte de un trabajo sostenido con el objetivo de reducir la siniestralidad, mejorar los controles y fortalecer la educación vial en todos los niveles”, sostuvo Turrini.