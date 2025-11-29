El PRO se queda sin aire y LLA suma más poder

El PRO volvió a sufrir otro golpe interno en una semana marcada por pases, rupturas y un escenario parlamentario que quedó patas arriba a días del recambio legislativo. La diputada nacional Silvia Lospennato confirmó que dejará su banca en la Cámara baja para asumir como legisladora porteña desde el 10 de diciembre, tal como había sido votada en mayo. La decisión deja al bloque amarillo con una silla menos en Diputados y acelera la crisis de representación que atraviesa el partido.

“Voy a cumplir con mi palabra y a partir del 10 de diciembre voy a honrar cada voto de confianza al PRO desde mi banca en la Legislatura de la Ciudad”, escribió Lospennato en X. Agradeció el “enorme honor” de haber representado a los argentinos en el Congreso y aseguró que, junto a Jorge y Mauricio Macri, seguirá defendiendo “los valores de la Libertad y la República”.

Pero detrás de su salida hay un detalle clave: quien ocupará su lugar será Lorena Petrovich, ex funcionaria de Patricia Bullrich que asumirá por La Libertad Avanza. Fuentes del bloque amarillo confirmaron que, con este movimiento, quedan “14” diputados en pie, muy lejos de los 35 que supo tener en los primeros años del gobierno de Javier Milei.

Bongiovanni también se va: el PRO pierde y LLA festeja

El otro temblor en la interna del PRO se produjo horas antes del anuncio de Lospennato. Alejandro Bongiovanni comunicó que aceptará el ofrecimiento que La Libertad Avanza le había extendido días atrás y se convertirá en parte de la tropa libertaria desde diciembre.

Referentes del PRO admitieron que el diputado venía siendo “tentado” y que la decisión final llegó este viernes, cuando se lo confirmó al titular del bloque, Cristian Ritondo. Su incorporación agranda la bancada de LLA, que suma 94 integrantes y queda al borde de superar a Unión por la Patria en cantidad de diputados.

La jugada no es menor: quien quede como primera minoría tendrá derecho a designar la vicepresidencia primera de la Cámara y podrá asegurarse mayor peso en las comisiones, según el sistema D’Hont. Por eso La Libertad Avanza aceleró las negociaciones en las últimas semanas, un raid político que incluyó no solo el pase de Bongiovanni, sino también el desembarco de Verónica Razzini, ex líder del movimiento anti bloqueos.

El operativo Bullrich y el vaciamiento del PRO

Gran parte de la fuga que enfrenta el PRO responde a la avanzada de Patricia Bullrich, futura jefa del bloque libertario en el Senado. La ministra de Seguridad saliente ya había logrado que cerca de una decena de diputados, entre actuales y electos, migraran hacia La Libertad Avanza.

Entre ellos figuran Damián Arabia —considerado el impulsor de la estampida—, Silvana Giudici —quien asumirá como secretaria parlamentaria de LLA—, Patricia Vásquez, Laura Rodríguez Machado, Sabrina Ajmechet, Belén Avico y el propio Bongiovanni.

La Libertad Avanza también selló recientemente la llegada de tres legisladores de la Liga del Interior, conocidos como “radicales libertarios”: Mariano Campero, Luis Picat y José Federico Tournier.

Con este escenario, el PRO inicia el nuevo período parlamentario en su momento de mayor debilidad desde la llegada de Milei a la Casa Rosada, mientras la fuerza libertaria aprovecha el desgaste para seguir inclinando la balanza a su favor.