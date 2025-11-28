Nueva tensión en Diputados por el financiamiento bonaerense

La Legislatura bonaerense volvió a quedar paralizada este viernes y el gobernador Axel Kicillof enfrentará, al menos hasta la semana próxima, un escenario cada vez más complejo: la sesión para aprobar la Ley de Financiamiento se cayó otra vez por falta de acuerdos y el mandatario seguirá sin la autorización para tomar nueva deuda, un punto clave para cerrar el año sin sobresaltos financieros.

El golpe llegó en el momento más inoportuno. A pesar de haber conseguido la aprobación del Presupuesto 2026 y la Ley Impositiva, el Gobierno provincial aún no logró reunir los dos tercios necesarios que habiliten endeudarse por US$3035 millones. Sin ese aval, en La Plata reconocen que podría haber problemas para afrontar los sueldos y el medio aguinaldo de diciembre. “En este momento no están los fondos para pagarse”, admitió una fuente del Ejecutivo.

La traba central: el fondo para los municipios

En el centro de la disputa aparece el Fondo de Fortalecimiento de Inversión Municipal (FIM), una pieza clave para el reparto de recursos entre los 135 municipios bonaerenses. Aunque el Gobierno se comprometió a crear un fondo de $352.000 millones, todavía no hubo acuerdo sobre tres puntos:

Qué porcentaje de la nueva deuda les correspondería a los intendentes.

Si ese porcentaje estará o no atado a que la Provincia logre colocar deuda en el mercado.

Con qué criterio se distribuirá el dinero entre los municipios.

Varios jefes comunales sostienen que necesitan una suma fija garantizada desde ahora, independientemente de cómo le vaya a la Provincia en el mercado de capitales. En algunos despachos hablan directamente de una situación “al borde del ahogo”.

Los bloques opositores no bajaron al recinto

La sesión convocada para las 10 de la mañana terminó naufragando en minutos. Los bloques de UCR + Cambio Federal, La Libertad Avanza y PRO decidieron no bajar al recinto, lo que dejó sin quórum la discusión. Primero se barajó postergar hasta las 14, pero las diferencias internas y externas hicieron imposible siquiera retomar el debate.

Interna peronista al rojo vivo: Tensión por lugares y cargos

Mientras el oficialismo busca ordenar el frente externo, la interna dentro del peronismo también está incendiada. La disputa por la presidencia de la Cámara de Diputados y los movimientos alrededor del Banco Provincia tensaron todavía más la relación entre Kicillof, Máximo Kirchner y Sergio Massa.

En las últimas horas volvió a circular la propuesta de ampliar el directorio del Bapro de 8 a 12 miembros, un reclamo que sectores peronistas impulsan para ganar representación. Pero ese punto tampoco logró acuerdo.

Cruces, reproches y desconfianza total

En el entorno de Kicillof aseguran que los votos “no están” y apuntan a que la negociación interna se volvió demasiado trabada. Diputados alineados con el gobernador aseguran que algunos sectores del peronismo “hicieron imposible” que avanzara la Ley de Financiamiento.

Del otro lado, hay quienes sostienen que el Ejecutivo debería flexibilizar posiciones sobre el reparto del FIM para evitar un cierre de año caótico.

La oposición, atravesada por su propio terremoto interno

El fracaso de la sesión también expuso la fragilidad opositora. En el PRO, el clima volvió a ponerse áspero entre los grupos alineados al acuerdo con Javier y Karina Milei y los sectores que quedaron afuera. Intendentes con peso territorial, como Pablo Petrecca (Junín) y los hermanos Passaglia (San Nicolás), mostraron resistencias y avisaron que no acompañarán decisiones que no respeten sus intereses locales.

A eso se suma el rechazo de algunos diputados a crear nuevos asientos en el Bapro, una propuesta que La Libertad Avanza ya anticipó que votará en contra.

Lo que viene: una semana clave y el riesgo de cierre de año crítico

El Gobierno provincial convocará la semana próxima a una nueva sesión, ya en el marco de las sesiones extraordinarias. Será probablemente la última ventana para que Kicillof consiga el aval legislativo antes de que cambie la composición de las cámaras el 10 de diciembre, donde el oficialismo tendrá un escenario aún menos favorable.

Mientras tanto, los intendentes presionan por fondos inmediatos, la oposición mantiene el quórum en suspenso y la interna peronista crece a medida que se acerca el cierre de año. La Provincia, en modo cuenta regresiva.