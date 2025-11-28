Nueva tensión en Diputados por el financiamiento bonaerense
Fuerte quilombo político en la Provincia: sin los votos para endeudarse, Kicillof enfrenta una interna al rojo vivo y municipios al borde del ahogo.Política28 de noviembre de 2025Juan Manuel Villarreal
La Legislatura bonaerense volvió a quedar paralizada este viernes y el gobernador Axel Kicillof enfrentará, al menos hasta la semana próxima, un escenario cada vez más complejo: la sesión para aprobar la Ley de Financiamiento se cayó otra vez por falta de acuerdos y el mandatario seguirá sin la autorización para tomar nueva deuda, un punto clave para cerrar el año sin sobresaltos financieros.
El golpe llegó en el momento más inoportuno. A pesar de haber conseguido la aprobación del Presupuesto 2026 y la Ley Impositiva, el Gobierno provincial aún no logró reunir los dos tercios necesarios que habiliten endeudarse por US$3035 millones. Sin ese aval, en La Plata reconocen que podría haber problemas para afrontar los sueldos y el medio aguinaldo de diciembre. “En este momento no están los fondos para pagarse”, admitió una fuente del Ejecutivo.
La traba central: el fondo para los municipios
En el centro de la disputa aparece el Fondo de Fortalecimiento de Inversión Municipal (FIM), una pieza clave para el reparto de recursos entre los 135 municipios bonaerenses. Aunque el Gobierno se comprometió a crear un fondo de $352.000 millones, todavía no hubo acuerdo sobre tres puntos:
- Qué porcentaje de la nueva deuda les correspondería a los intendentes.
- Si ese porcentaje estará o no atado a que la Provincia logre colocar deuda en el mercado.
- Con qué criterio se distribuirá el dinero entre los municipios.
Varios jefes comunales sostienen que necesitan una suma fija garantizada desde ahora, independientemente de cómo le vaya a la Provincia en el mercado de capitales. En algunos despachos hablan directamente de una situación “al borde del ahogo”.
Los bloques opositores no bajaron al recinto
La sesión convocada para las 10 de la mañana terminó naufragando en minutos. Los bloques de UCR + Cambio Federal, La Libertad Avanza y PRO decidieron no bajar al recinto, lo que dejó sin quórum la discusión. Primero se barajó postergar hasta las 14, pero las diferencias internas y externas hicieron imposible siquiera retomar el debate.
Interna peronista al rojo vivo: Tensión por lugares y cargos
Mientras el oficialismo busca ordenar el frente externo, la interna dentro del peronismo también está incendiada. La disputa por la presidencia de la Cámara de Diputados y los movimientos alrededor del Banco Provincia tensaron todavía más la relación entre Kicillof, Máximo Kirchner y Sergio Massa.
En las últimas horas volvió a circular la propuesta de ampliar el directorio del Bapro de 8 a 12 miembros, un reclamo que sectores peronistas impulsan para ganar representación. Pero ese punto tampoco logró acuerdo.
Cruces, reproches y desconfianza total
En el entorno de Kicillof aseguran que los votos “no están” y apuntan a que la negociación interna se volvió demasiado trabada. Diputados alineados con el gobernador aseguran que algunos sectores del peronismo “hicieron imposible” que avanzara la Ley de Financiamiento.
Del otro lado, hay quienes sostienen que el Ejecutivo debería flexibilizar posiciones sobre el reparto del FIM para evitar un cierre de año caótico.
La oposición, atravesada por su propio terremoto interno
El fracaso de la sesión también expuso la fragilidad opositora. En el PRO, el clima volvió a ponerse áspero entre los grupos alineados al acuerdo con Javier y Karina Milei y los sectores que quedaron afuera. Intendentes con peso territorial, como Pablo Petrecca (Junín) y los hermanos Passaglia (San Nicolás), mostraron resistencias y avisaron que no acompañarán decisiones que no respeten sus intereses locales.
A eso se suma el rechazo de algunos diputados a crear nuevos asientos en el Bapro, una propuesta que La Libertad Avanza ya anticipó que votará en contra.
Lo que viene: una semana clave y el riesgo de cierre de año crítico
El Gobierno provincial convocará la semana próxima a una nueva sesión, ya en el marco de las sesiones extraordinarias. Será probablemente la última ventana para que Kicillof consiga el aval legislativo antes de que cambie la composición de las cámaras el 10 de diciembre, donde el oficialismo tendrá un escenario aún menos favorable.
Mientras tanto, los intendentes presionan por fondos inmediatos, la oposición mantiene el quórum en suspenso y la interna peronista crece a medida que se acerca el cierre de año. La Provincia, en modo cuenta regresiva.
El PJ entrerriano desplazó a Gaillard y avanza su expulsión por competir por afuera
Bomba en el PJ entrerriano: echaron a Gaillard por romper la unidad y competir por afuera. Acusan “afrenta” y votos funcionales a Milei y Frigerio.
En medio del escándalo, el PRO marcó distancia del antivacunismo
Tras el escándalo en el Congreso, el PRO salió a despegarse del acto antivacunas y marcó su apoyo histórico a la vacunación. Mirá qué dijeron.
Magario: "La caída del consumo y la apertura de las importaciones está impactando incluso a las multinacionales"
La vicegobernadora de la provincia de Buenos Aires, Verónica Magario, se refirió al cierre de la planta Whirlpool en Pilar y apuntó contra la gestión Milei.
Presupuesto 2026: CARBAP apuntó y la Provincia respondió
La entidad cuestionó con dureza la ley de leyes bonaerense, mientras que el ministro Javier Rodríguez defendió la actualización del Inmobiliario Rural y el diálogo con el campo.
La apertura importadora profundiza los despidos y golpea a la industria
La industria está estallada: despidos, cierres y fábricas que bajan la persiana mientras las importaciones se disparan. Un panorama que preocupa a todo el país.
Karina Milei, la funcionaria con mayor rechazo del país
La ESPOP de la UdeSA muestra una foto cruda: Karina Milei lidera la mala imagen y los salarios bajos preocupan al país. Enterate qué dicen los números.
Milei avanza con la reprivatización de cuatro represas clave del país
El Ejecutivo precalificó a siete consorcios y abre mañana las ofertas por cuatro represas que generan 15% de la energía. ¿Cuánto pagarán?