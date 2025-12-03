Mayra Mendoza juró como diputada provincial
La intendenta de Quilmes en uso de licencia, Mayra Mendoza, recibió este martes su diploma y juró como Diputada Provincial, en un acto que se desarrolló en la Legislatura de la provincia de Buenos Aires, en La Plata.Municipales03 de diciembre de 2025Soledad Castellano
“Por Cristina libre, por el pueblo de Quilmes, por la dignidad de todos los trabajadores y trabajadoras, y por los leales de corazón, ¡sí, juro!”, aseguró Mayra Mendoza (intendenta municipal del partido de Quilmes en uso de licencia) al jurar para el cargo por el que ha sido elegida por la ciudadanía bonaerense, en las elecciones del 7 de septiembre pasado (diputada provincial por la tercera sección electoral en representación de Fuerza Patria).
Luego del acto, Mayra Mendoza expresó que la jura como diputada provincial es “con las mismas convicciones de siempre, pero con más responsabilidad que nunca, porque la banca que me otorgó el pueblo de la tercera sección electoral es la que corresponde a Cristina Fernández de Kirchner, proscripta por la mafia mediática-empresaria-judicial que degrada a la Nación Argentina a colonia y somete a su pueblo a la miseria”.
En este sentido, la flamante legisladora bonaerense, Mayra Mendoza, señaló que “voy a trabajar, como siempre, por la independencia económica, la soberanía política y la justicia social. Por el peronismo y por la dignidad de un pueblo que espera de nosotros, sus representantes, que construyamos la alternativa que lo saque del tiempo triste y cruel que vivimos”.
“Desde el conurbano bonaerense, el lugar donde más se están sufriendo las consecuencias del plan de ajuste y desindustrialización de Javier Milei, tenemos mucho para hacer y decir por un proyecto de país que valga la pena ser vivido”, aseveró Mayra Mendoza.
A su vez, la diputada por la tercera sección electoral, Mayra Mendoza, afirmó que "voy a seguir trabajando todos los días por Quilmes desde el lugar que me toque, y ser parte de este bloque de diputados. Esperemos que el fondo de fortalecimiento llegue porque lo necesitamos. Será una etapa que nos encuentre otra vez trabajando por nuestra comunidad, pensando nuevas ideas, nuevos proyectos para abordar tantos de los problemas que tenemos".
En referencia a la proscripción de la expresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, sostuvo: "Desde junio de este año se ha alterado la democracia y cualquier escenario político sin Cristina en libertad, que al menos ante mi mirada, me parece que es completamente parcial. Con el peronismo proscripto no hay democracia y nuestro objetivo político es eso, poder tener a Cristina, que es una mujer inocente, en libertad".
"La lealtad es un valor y también un principio y un ejercicio que puede ayudar a que los proyectos de trabajo, de gestión sean lo verdaderamente transformadores para la gente y eso me parece que es fundamental. Es lo que necesita la Argentina, la provincia de Buenos Aires y cualquier municipio, como lo necesitó Quilmes", enfatizó Mayra Mendoza.
"Nosotros hoy en Quilmes seguimos adelante con el mismo proyecto de trabajo porque sé que hay compañeras que son leales, no a Mayra Mendoza, son leales de corazón, a lo que ellas sienten por la gente. Y eso es muy valioso. Así que creo que la lealtad es imprescindible para poder continuar con los proyectos de trabajo y por eso lo valoro", finalizó.
Acerbo prestó juramento como Diputado Provincial por la sexta sección electoral
La Junta Electoral de la Provincia de Buenos Aires llevó adelante en la Legislatura bonaerense la entrega de diplomas a los 46 diputados y 23 senadores electos, en el marco del proceso formal previo a la asunción de sus mandatos el próximo 10 de diciembre.
Trenque Lauquen avanza en gestión hídrica y prepara un acto masivo de entrega de 400 escrituras
El distrito se convirtió en el primero del noroeste bonaerense en aplicar el Programa de Monitoreo Participativo de medición de agua de la ADA. Además, este viernes se realizará la entrega de 400 escrituras con la presencia del intendente Francisco Recoulat y el ministro Juan Martín Mena.
Nardini acompañó a Vivona en su jura como diputado provincial
El intendente de Malvinas Argentinas, Leo Nardini, dijo que "es un orgullo" ver asumir a Luis Vivona como diputado provincial.
Cascallares juró como diputado y será vicepresidente de la Cámara
El intendente de Almirante Brown juró como diputado provincial y será uno de los vicepresidentes de la Cámara baja. En tanto, Dichiara asumirá la titularidad del Cuerpo a partir del 10 de diciembre.
“Maleducado”, “inoperante” y “maltratador”: Jorge Macri se peleó con vecinos de Liniers y su reacción quedó expuesta en un video que recorre las redes
El jefe de Gobierno porteño protagonizó un tenso enfrentamiento con vecinos que le exigían respuestas por la inseguridad y el abandono del barrio. Entre gritos y chicanas, el mandatario terminó acusado de “soberbio” e “inútil”.
Quién es Madero y por qué su ascenso en Defensa genera polémica
Presti asciende a Guillermo Madero y se arma lío en Defensa: críticas, antecedentes explosivos y un movimiento que reaviva la pelea por los derechos humanos.
Arsénico en el agua de Ezeiza desata bronca y miedo entre vecinos que apuntan a Gastón Granados
Ezeiza sigue en alerta por los altos niveles de arsénico en el agua, mientras el silencio del intendente Granados genera indignación entre los vecinos, que temen por riesgos de cáncer, lesiones en la piel y problemas cardíacos.