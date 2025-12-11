El intendente de Tigre, Julio Zamora, encabezó la inauguración de un nuevo mirador en el Puerto de Frutos; el entorno comercial a cielo abierto que recibe más de 5 millones de visitantes al año. El espacio forma parte de un proyecto de expansión peatonal con vistas al río Luján y se suma a la variada oferta gastronómica y artesanal que caracteriza al paseo.

"Fue un día de mucha alegría porque presentamos esta nueva propuesta para quienes vienen al Puerto de Frutos. Esto era algo muy esperado por vecinos y visitantes que vienen a Tigre a disfrutar en familia", sostuvo el jefe comunal.

El mirador contempla 100 metros lineales, ubicados en el sector donde desemboca la calle Las Casuarinas. Su objetivo es fomentar lugares de encuentro, recreación y contemplación, fortaleciendo el vínculo de la comunidad con su entorno natural.

La directora del Puerto de Frutos, Gabriela Tersigni, expresó: "Hoy nos acompañó el intendente en la inauguración de este nuevo mirador con vista al río Luján. Ganamos metros y nuevos espacios donde la gente puede sentarse y disfrutar. Era algo muy esperado tanto por los comerciantes del Puerto como por los vecinos de Tigre y los turistas, que son quienes realmente lo van a disfrutar".

Ubicado a solo 10 minutos de la estación de trenes, el Puerto de Frutos abre de lunes a viernes de 10 a 18 horas, y los fines de semana y feriados de 10 a 19, con entrada libre y gratuita. En su recorrido, vecinos y visitantes pueden acceder a una amplia gama de propuestas gastronómicas y una gran variedad de productos artesanales confeccionados mayormente en mimbre, alimentos regionales, muebles e indumentaria elaborados por emprendedores locales.

Zamora acompañó a la Unión Industrial de Tigre en su ceremonia por el cierre del 2025

El intendente Julio Zamora estuvo presente en la ceremonia organizada por la Unión Industrial de Tigre (UIT), en su sede ubicada en la localidad de Don Torcuato. Participaron del encuentro, empresarios locales del sector industrial, autoridades comunales, la Unión Industrial de la Provincia de Buenos Aires (UIPBA), la Unión Industrial Argentina (UIA) y universidades y escuelas técnicas del distrito.

"Desde el Municipio vamos a continuar trabajando con el sector productivo y colaborando para el crecimiento de las empresas del distrito, en un momento nacional difícil para la industria. Nos encontramos siempre en diálogo para alcanzar las mejores condiciones destinadas a su desarrollo y que generen empleo genuino para los vecinos y vecinas", afirmó el jefe comunal.

En la celebración los presentes compartieron una cena. Acto seguido, brindó un discurso el presidente de la UIT, Roberto Nicoli, y el presidente de la Unión Industrial Argentina (UIA), Martín Rapallini. También, el intendente ponderó el trabajo articulado realizado con la entidad para fortalecer la producción.

El secretario de Desarrollo Económico y Relaciones con la Comunidad, Emiliano Mansilla, mencionó: "Estamos en el tradicional encuentro de fin de año con la UIT, compartiendo con socios de esta entidad empresarial. En un contexto adverso apoyamos al sector junto con el intendente Julio Zamora, quien dejó claro en sus palabras que las prioridades están en el desarrollo económico y la generación de empleo. Tuvimos muchas actividades con la Unión Industrial, entre las que el jefe comunal visitó plantas productivas y se llevó adelante acciones de capacitación, rondas de negocios, iniciativas de RSE, entre otras actividades".

El presidente de la UIT, Roberto Nicoli, dijo: "Estamos despidiendo este 2025, agradeciendo a todos los colaboradores que fueron más que importantes, estoy sorprendido de lo que se hizo en el año. Tenemos una linda relación con el Municipio y personalmente con el intendente Julio Zamora tenemos un excelente trato porque siempre estuvo acompañándonos".

Por último, el presidente de la UIA, Martín Rapallini, expresó: "Estoy muy contento de estar en el fin de año de la UIT y ver la articulación entre el intendente municipal con la entidad. También, encontrar a trabajadores, universidades y centros de capacitación técnica. Creo que son un ejemplo de comunidad productiva".