El intendente de Tigre, Julio Zamora, asistió al acto por el 67° aniversario de Ricardo Rojas. Durante la actividad, dialogó con los presentes y realizó una escucha atenta de las distintas problemáticas que atraviesan.

"Nos encontramos compartiendo junto a toda la comunidad de Ricardo Rojas el 67° aniversario de una ciudad que crece, que tiene su propia identidad, compartiendo junto a artistas locales, la Feria Origen Tigre y vecinos que vinieron a participar de esta fiesta", destacó el jefe comunal de Tigre, Julio Zamora.

Y agregó: "Ricardo Rojas va a tener la primera cancha de césped sintético. También estamos rediseñando el SUM de la delegación para hacer un pequeño teatro para que también los vecinos puedan disfrutar de ese hecho con mucha más calidad. Vamos a seguir avanzando en cada una de las localidades con todas las propuestas, culturales, deportivas, sociales y recreativas tratando de que el progreso de Tigre impregne en cada una de nuestras comunidades".

Durante el evento, el intendente compartió un discurso con los presentes, quienes además disfrutaron de la tradicional feria Origen Tigre, stands con trabajos realizados por estudiantes de la Escuela Técnica N°2 de Ricardo Rojas y recibieron información sobre la aplicación Alerta Tigre Global. A su vez, se presentaron las bandas locales: Ballet Querencia Gaucha; Soltando Coplas; Tres de Cuatro Rock; Mas Kombo y Re Kuarteteros.

"Compartimos con el intendente esta celebración junto a la comunidad de Ricardo Ricardo Rojas, una localidad que sigue creciendo en cuanto a proyectos. Nosotros vamos a seguir acompañando a todas las instituciones que le dan su identidad ", expresó la secretaria de Desarrollo Social y Políticas de Inclusión, Gisela Zamora.



Zamora acompañó la asunción de las nuevas autoridades de la Universidad Tecnológica Nacional

El intendente de Tigre, Julio Zamora, recibió la invitación para participar de la asunción de las nuevas autoridades de la Universidad Tecnológica Nacional Federación Regional General Pacheco, correspondiente al período 2025/2029. Allí, destacó la importancia de seguir trabajando articuladamente con el Municipio para ofrecer distintas propuestas dentro de la comunidad.

"Muy contento de haber participado del cambio de autoridades que se da en la UTN Regional General Pacheco. Quiero agradecer, en primer lugar, a las autoridades salientes con quienes hemos hecho una tarea muy fecunda, con distintas actividades vinculadas al desarrollo económico y capacitación profesional para los vecinos. Por supuesto, desearle todo el éxito a Enrique Vera como nuevo rector en su tarea. Tienen el acompañamiento del Estado local para seguir articulando en conjunto", sostuvo Zamora.

El acto - realizado en el microestadio de la UTN - inició con la presentación de los responsables y representantes del establecimiento educativo y la entonación de las estrofas del Himno Nacional. Posteriormente, las autoridades entrantes: el decano ing. Enrique Vera; y el vicedecano, ing. Guillermo Conti, tomaron los respectivos juramentos dando comienzo formalmente a sus gestiones. Cabe destacar que los salientes fueron: el decano ing. José Luis García; y el vicedecano, ing. Ricardo Crivinich.

Momentos después, el jefe comunal subió al escenario para brindar unas palabras a los presentes. Allí manifestó la importancia de seguir trabajando junto a la entidad para fortalecer el desarrollo de la comunidad de Tigre. Asimismo, hizo entrega de reconocimientos por parte del Municipio a las autoridades salientes y entrantes.