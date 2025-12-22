El ministro de Desarrollo Agrario de la provincia de Buenos Aires, Javier Rodríguez, inauguró el Mercado Bonaerense Fijo de Moreno, un nuevo espacio de comercialización permanente que permitirá a vecinas y vecinos acceder todos los días a alimentos de producción local, con precios más baratos y beneficios exclusivos a través de la Cuenta DNI.

El mercado está ubicado en Derqui 6238, en el barrio Anderson de la localidad de Cuartel V, y funcionará de lunes a sábados de 9 a 18 horas, y los domingos de 9 a 13. Cuenta con siete puestos fijos de comercialización de alimentos, donde se ofrecen verduras, frutas, carnes, panificados, huevos, lácteos, pastas y productos de almacén. El predio dispone además de un espacio ferial exterior, destinado a emprendedores locales, que estará activo los fines de semana.

Durante la inauguración, que incluyó el tradicional corte de cinta y una recorrida por los puestos, el ministro destacó la importancia de consolidar canales de venta directa. “Desde la Provincia, el programa Mercados Bonaerenses es una herramienta fundamental. Busca acercar productores y consumidores y acortar una cadena de comercialización que muchas veces se vuelve demasiado larga”, señaló Javier Rodríguez, y explicó que cuando aparecen intermediarios “la ganancia queda ahí, en detrimento tanto del productor como del consumidor, encareciendo el precio final”.

En ese sentido, remarcó que “como dice permanentemente el gobernador Axel Kicillof, los eslabones más débiles de esa cadena son el de la producción y el del consumo”, y sostuvo que el rol del Estado provincial es “facilitar ese encuentro directo”.

La actividad contó con la participación de la intendenta de Moreno, Mariel Fernández, y del administrador general del Instituto Municipal de Desarrollo Económico Local (IMDEL), Santiago Burrone. En ese marco, Javier Rodríguez subrayó el trabajo conjunto entre distintos niveles del Estado: “Nada de esto sería posible sin la articulación. Quiero agradecer especialmente al equipo del Ministerio de Desarrollo Agrario y también al Ministerio de Desarrollo de la Comunidad, con quienes articulamos en muchos de estos casos”.

Un beneficio para más de 11 millones de consumidores

El Mercado Bonaerense Fijo de Moreno se suma a la red provincial impulsada por el Ministerio de Desarrollo Agrario (MDA), integrada por mercados fijos e itinerantes que recorren los distintos municipios bonaerenses. “Hoy estamos hablando de 12 mercados fijos con estas características en la provincia y de más de 40.000 ferias que se desarrollan en 123 municipios, con una presencia prácticamente en todo el territorio”, destacó el ministro.

Actualmente, el programa Mercados Bonaerenses alcanza a más de 11,5 millones de consumidores. Según explicó Javier Rodríguez, “un estudio de la FAO muestra la importancia y la penetración que tiene esta política pública en la provincia de Buenos Aires”, al consolidar un canal de comercialización directo que permite un ahorro promedio del 25% frente a otros circuitos de venta.

El ministro también advirtió sobre el contexto económico actual: “Todos sabemos que el consumo está cayendo. Hay mínimos históricos en consumo de carne y caídas en lácteos, frutas y verduras. Hay menos plata en el bolsillo, y esa es la síntesis de la política económica actual”. Frente a ese escenario, afirmó que “todas las herramientas que permitan mejorar el acceso a la alimentación son fundamentales, y este es un ejemplo concreto”.

En ese marco, destacó el rol del Banco de la Provincia de Buenos Aires: “Por decisión del gobernador Axel Kicillof, el Banco Provincia acompaña este programa con descuentos y reembolsos. Hoy hay 2.300 productores y comerciantes incorporados y el banco ofrece un descuento del 40%, con un tope de hasta 6.000 pesos por compra”. Además, remarcó que la entidad “ha destinado varias decenas de miles de millones de pesos en descuentos, convencida de que este es el camino”.

Finalmente, Javier Rodríguez sintetizó el impacto del programa en la vida cotidiana: “Todo eso es lo que está detrás del mostrador de lo que hoy inauguramos. Para el vecino y la vecina, lo que se va a ver son productos de excelente calidad, a buen precio, con el adicional del descuento del 40% a través de Cuenta DNI”.

Huertas Urbanas Bonaerenses

Durante la jornada, el ministro también encabezó la entrega de bandejas plantineras, destinadas a instituciones comunitarias de Moreno, en el marco del programa Huertas Urbanas Bonaerenses. Al respecto, Javier Rodríguez destacó que se trata de una política que “se vincula con lo productivo, con lo educativo y con la salud, pero fundamentalmente con construir comunidad y fortalecer los lazos comunitarios”.

“En una huerta se trabaja, se aprende, se comparte tiempo, se comparten experiencias y se fortalecen vínculos, ya sea en una escuela, un hospital, una cooperativa o una organización comunitaria”, explicó, y agregó que desde esa mirada “era imposible que la Provincia no estuviera presente”.

El ministro subrayó que esta política fue una decisión del gobierno provincial: “Con el gobernador Axel Kicillof lo hablamos, llevó un tiempo, y cuando tuvimos las posibilidades dijimos claramente que este programa tenía que existir. Hoy estamos llegando a casi 100 municipios con esta política, y eso refleja claramente la mirada de nuestro gobernador”.

En contraposición, Javier Rodríguez cuestionó el retiro del Estado nacional: “Nuestra decisión fue incluso anterior a la asunción del gobierno de Milei. Luego vimos cómo se cerró el programa ProHuerta, Cambio Rural y se desmantelaron políticas vinculadas a la agricultura familiar, incluso cerrando la experimental AMBA del INTA, como si en el Gran Buenos Aires no hubiera producción”.

“La realidad demuestra exactamente lo contrario”, concluyó. “En el Gran Buenos Aires está el principal cordón hortícola de la Argentina, que abastece tanto a la Provincia como a la Ciudad de Buenos Aires. Por eso creemos que esa mirada es equivocada y desconoce la realidad productiva”.