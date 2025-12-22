Se realizó la 1° Fiesta Provincial del Cordero Serrano en Saavedra
Se trata de un evento que reunió a más de 10.000 personas y que, por primera vez, se desarrolló bajo la órbita provincial, consolidándose como una propuesta turística, cultural y productiva.Municipales22 de diciembre de 2025Soledad Castellano
Saavedra vivió un fin de semana histórico con la realización de la 1° Fiesta Provincial del Cordero Serrano, un evento que reunió a más de 10.000 personas y que, por primera vez, se desarrolló bajo la órbita provincial, consolidándose como una propuesta turística, cultural y productiva de gran relevancia para el distrito y la región.
La jornada tuvo lugar en el Parque Los Álamos, con una amplia agenda que incluyó degustaciones, paseo gastronómico, food trucks, emprendedores y artesanos locales, juegos inflables y una destacada grilla artística con espectáculos folklóricos y musicales que acompañaron a lo largo del día.
El Intendente Municipal, Matías Nebot, destacó la importancia del evento y el trabajo articulado que permitió su realización: “Esta fiesta, que forma parte de nuestro corredor gastronómico 'Tradición y Sabores', no solo pone en valor nuestra cultura, el turismo y el desarrollo económico local, sino que también demuestra la capacidad de organización y el compromiso de nuestras instituciones. Es un orgullo ver a Saavedra recibir visitantes de toda la región y del país, y seguir posicionándonos como un destino de eventos provinciales”, expresó.
La realización de la fiesta fue posible especialmente gracias al trabajo y la organización de la Comisión de Fomento de Saavedra, que tuvo un rol central en la planificación y ejecución del evento, junto al acompañamiento del Municipio de Saavedra–Pigüé, instituciones locales, productores, emprendedores y artistas.
Desde el Municipio se destacó el compromiso de todas las personas que formaron parte de esta primera edición provincial, y se remarcó que este tipo de iniciativas fortalecen el desarrollo local, impulsan el turismo y reafirman la identidad cultural de la comunidad.
La Fiesta Provincial del Cordero Serrano se proyecta así como un evento con fuerte arraigo territorial y un gran potencial de crecimiento para los próximos años.
