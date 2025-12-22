Se realizó la 1° Fiesta Provincial del Cordero Serrano en Saavedra

Se trata de un evento que reunió a más de 10.000 personas y que, por primera vez, se desarrolló bajo la órbita provincial, consolidándose como una propuesta turística, cultural y productiva.

Municipales22 de diciembre de 2025Soledad CastellanoSoledad Castellano

Saavedra vivió un fin de semana histórico con la realización de la 1° Fiesta Provincial del Cordero Serrano, un evento que reunió a más de 10.000 personas y que, por primera vez, se desarrolló bajo la órbita provincial, consolidándose como una propuesta turística, cultural y productiva de gran relevancia para el distrito y la región.

1FiestaProvincialCorderoSerrano-19

La jornada tuvo lugar en el Parque Los Álamos, con una amplia agenda que incluyó degustaciones, paseo gastronómico, food trucks, emprendedores y artesanos locales, juegos inflables y una destacada grilla artística con espectáculos folklóricos y musicales que acompañaron a lo largo del día.

1FiestaProvincialCorderoSerrano-21

El Intendente Municipal, Matías Nebot, destacó la importancia del evento y el trabajo articulado que permitió su realización: “Esta fiesta, que forma parte de nuestro corredor gastronómico 'Tradición y Sabores', no solo pone en valor nuestra cultura, el turismo y el desarrollo económico local, sino que también demuestra la capacidad de organización y el compromiso de nuestras instituciones. Es un orgullo ver a Saavedra recibir visitantes de toda la región y del país, y seguir posicionándonos como un destino de eventos provinciales”, expresó.

Achával anunció aumento para los municipales.Reconocimiento: Pilar suma un bono y completa mejora salarial

La realización de la fiesta fue posible especialmente gracias al trabajo y la organización de la Comisión de Fomento de Saavedra, que tuvo un rol central en la planificación y ejecución del evento, junto al acompañamiento del Municipio de Saavedra–Pigüé, instituciones locales, productores, emprendedores y artistas.

1FiestaProvincialCorderoSerrano-11

Desde el Municipio se destacó el compromiso de todas las personas que formaron parte de esta primera edición provincial, y se remarcó que este tipo de iniciativas fortalecen el desarrollo local, impulsan el turismo y reafirman la identidad cultural de la comunidad.

1FiestaProvincialCorderoSerrano-2

La Fiesta Provincial del Cordero Serrano se proyecta así como un evento con fuerte arraigo territorial y un gran potencial de crecimiento para los próximos años.

¿Cómo evalúa la gestión del Presidente Milei en estos dos años de Gobierno?

Buena

Regular

Mala

Te puede interesar
Populares
FELICITACIONES POR EL PREMIO - FUISTE SELECCIONADO Y EL SERVICIO SERA GRATUITO

Suscríbete al Resumen diario de Noticias DESTACADAS. Es exclusivo y limitado