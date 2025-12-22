Esta importante jornada, realizada en el establecimiento ubicado entre las calles 25 de Mayo y Quiroga, incluyó actividades y encuentros deportivos de vóley, hockey y handball.

En ese marco también se disputaron las finales del Torneo Regional de Vóley, que contaron con la participación de más de 800 jugadores y jugadoras de clubes e instituciones de la región, entre ellos el Club Castelli, Círculo Social Longchamps, Sociedad Italiana de Glew, Atlético Longchamps, Independiente de Burzaco, Club Güemes, Claypole, 13 de Julio, Brown de Adrogué, Ateneo de Calzada y el Club Pueyrredón, entre otros.

Para finalizar la jornada las autoridades mantuvieron un encuentro con el presidente del Continente Americano Gran Master, Osvaldo Ríos Rivero, a quien se le entregó la ordenanza municipal que declara de interés municipal su trayectoria deportiva.

En el mismo acto, Mariano Cascallares fue distinguido con el título honorífico de Cuarto Dan ITF, el máximo reconocimiento internacional otorgado a autoridades gubernamentales.

“Seguimos fortaleciendo el deporte como una herramienta de inclusión y encuentro, acercando propuestas gratuitas para que más chicos y chicas puedan desarrollarse”, sostuvo Mariano Cascallares, al tiempo que Juan Fabiani remarcó que “este cierre anual refleja el trabajo sostenido que venimos realizando durante todo el año”.

Desde el equipo municipal de Almirante Brown también destacaron el histórico logro de este año, cuando el distrito se ubicó en el segundo lugar del podio de los Juegos Bonaerenses 2025 disputados en la ciudad de Mar del Plata durante el pasado mes de octubre.