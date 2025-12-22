Nahuel Guardia participó del acto de lanzamiento del Operativo de Sol a Sol y Lavalle recibió una ambulancia

El intendente de General Lavalle, Nahuel Guardia, participó del acto de lanzamiento del Operativo de Sol a Sol, que se llevó a cabo en el municipio de Mar Chiquita y que cada verano tiene como objetivo reforzar la seguridad y la prevención en toda la Costa Atlántica.

Durante la actividad, encabezada por el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, General Lavalle recibió una ambulancia 0KM que se incorporará al sistema de salud local. La unidad tendrá, en principio y durante los meses de verano, tareas vinculadas a la prevención y a la respuesta rápida ante emergencias en ruta.

Una ambulancia equipada para emergencias

La ambulancia entregada al distrito es una camioneta Mercedes Benz equipada con elementos de alta complejidad. Según se informó, la incorporación de esta unidad fue posible tras intensas gestiones realizadas por el intendente Nahuel Guardia junto a la subsecretaria de Salud, Yamila Manzanares.

El nuevo móvil sanitario permitirá fortalecer el esquema de atención y asistencia durante la temporada estival, un período en el que se incrementa el tránsito y la circulación en rutas de la región.

El despliegue del Operativo de Sol a Sol

En esta nueva edición, el Operativo de Sol a Sol contará con un importante despliegue en distintos puntos de la provincia de Buenos Aires. El dispositivo incluye la participación de más de 20.000 policías, la incorporación de 200 nuevos patrulleros y 60 motos, que realizarán tareas de prevención y cuidado de los y las turistas que visiten la Costa Atlántica, las sierras y los lagos bonaerenses.

El operativo busca garantizar condiciones de mayor seguridad durante el verano, acompañando el movimiento turístico y reforzando la presencia del Estado en los principales destinos.

Renovación de autoridades en el Concejo Deliberante y el Consejo Escolar

En otro orden, en la Casa de la Cultura de General Lavalle se llevó a cabo la sesión de renovación de autoridades y la asunción de los nuevos concejales y consejeros escolares electos en los comicios del pasado mes de septiembre.

El encuentro contó con la presencia del intendente Nahuel Guardia, integrantes de su gabinete, familiares y allegados de los ediles, además de público en general.

Prestaron juramento para el período 2025–2029 los concejales titulares Federico Santiago Peluzo, Norma Noemí Garay y Emmanuel Alejandro Guevara Sotelo, de Somos Buenos Aires. También asumieron los concejales suplentes Ayelén Flores, Alejandro Eguía y Laura Benegas, pertenecientes al oficialismo Somos Buenos Aires.

En cuanto a la nueva conformación de las autoridades del cuerpo, se resolvió que la Presidencia del Concejo Deliberante quede a cargo de José Luciano García, mientras que la Vicepresidencia Primera será ejercida por Norma Noemí Garay, ambos de Somos Buenos Aires. La Vicepresidencia Segunda quedó en manos de Rosa Elizabeth Gamarra, del bloque Juntos por el Cambio.

La Secretaría del Concejo Deliberante será desempeñada por Carla Ofelia Tellechea.

Por su parte, en el Consejo Escolar asumieron como consejeras Cecilia Latchuk, por la Alianza Somos, y Marina Rolón, por Fuerza Patria.