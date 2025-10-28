Más de 13.000 personas disfrutaron de la Fiesta de la Mujer Rural en Pavón.

El Partido de General Lavalle vivió un fin de semana cargado de actividades que reflejan la esencia de su identidad: la conexión con la naturaleza, las tradiciones rurales y el trabajo conjunto de su comunidad. Mientras Pavón celebró una multitudinaria edición de la Fiesta de la Mujer Rural, el distrito dio un paso clave en el impulso al turismo sustentable con la realización del primer paseo náutico desde el muelle del Parque Nacional Campos del Tuyú.

Primer paseo náutico en el Parque Campos del Tuyú

General Lavalle consolidó su apuesta al turismo de naturaleza con la primera salida náutica organizada desde el muelle recientemente habilitado en el Parque Nacional Campos del Tuyú.

La actividad contó con la participación de prestadores náuticos y guías locales, quienes pusieron a prueba los recorridos, los tiempos y los protocolos de seguridad para garantizar experiencias seguras y de calidad a los futuros visitantes.

Desde la Dirección de Turismo municipal se destacó el trabajo conjunto con el Parque Nacional y los prestadores de la zona, un esfuerzo que permitirá ofrecer próximamente paseos náuticos dentro del área protegida. Esta iniciativa representa un paso significativo en el desarrollo del turismo de naturaleza en la región, al tiempo que promueve nuevas oportunidades para conocer la biodiversidad del estuario del Río Ajó y sus alrededores.

En paralelo, la localidad de Pavón fue escenario de una celebración multitudinaria: más de 13.000 personas participaron de la tradicional Fiesta de la Mujer Rural, que se desarrolló durante el fin de semana en el predio de la Delegación del Paraje Pavón.

El evento, con entrada libre y gratuita, reunió a vecinos, familias y visitantes en dos jornadas de actividades, homenajes y destrezas criollas. El público pudo disfrutar de pruebas gauchas como tusa de caballo, ensillado y esquila de oveja, además de demostraciones rurales de ordeñe y trabajos típicos del campo.

También hubo puestos de productores y emprendedores gastronómicos, feria de artesanías, cantina, parrilla y juegos populares, en una propuesta pensada para toda la familia.

Reconocimiento a las mujeres del campo

Durante la celebración fueron elegidas las nuevas representantes del evento: Emma Ramírez fue consagrada como Embajadora, Agustina López recibió el título de Miss Elegancia, y Lourdes Butte fue distinguida como Miss Simpatía.

El festejo se consolidó una vez más como un espacio de encuentro, reconocimiento y homenaje al espíritu trabajador de las mujeres rurales que sostienen la vida del campo y la identidad productiva de la región.

Exposición de aves en Pavón

En el marco de la fiesta, la Dirección de Producción, junto con criadores locales, organizó una destacada exposición de aves de distintas razas. Desde el Municipio felicitaron a los criadores por su dedicación y esfuerzo, destacando su aporte al fortalecimiento de la producción local y la preservación de las tradiciones que distinguen a General Lavalle.

Un distrito que crece desde sus raíces

Entre la promoción del turismo sustentable, las actividades comunitarias y el homenaje al trabajo rural, General Lavalle continúa consolidando su identidad como un distrito que combina naturaleza, historia y comunidad.