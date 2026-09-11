Otermín por el aniversario de Lomas: “Nuestro origen es fundamentalmente comunitario”

El alcalde de Lomas de Zamora, Federico Otermín, celebró los 165 años de la ciudad con un mensaje centrado en sus orígenes como Pueblo de la Paz y en la participación de las instituciones locales. Además, convocó a las actividades que continuarán durante septiembre, entre ellas Expo Lomas y la carrera solidaria Lomas Corre en Comunidad.

“La ciudad que tanto amamos, nuestra República como dice Daniela, nació como Pueblo de la Paz y esa es la tradición que queremos recuperar”, expresó en sus redes sociales.

Otermín agradeció a la Orquesta de la Comunidad, los abanderados y las abanderadas, las fuerzas vivas y las instituciones que hicieron posible el encuentro aniversario. También destacó la participación de Mini Muni y la proyección de un video que repasó hitos fundacionales mediante personajes históricos recreados con inteligencia artificial.

“Repasar la historia es esencial para comprender que nuestro origen es fundamentalmente comunitario”, sostuvo. El alcalde vinculó esa lectura del pasado con la visión que impulsa desde el Gobierno de la Comunidad y con la propuesta denominada Camino al Bicentenario.

En su mensaje también invocó a Nuestra Señora de la Paz para que proteja a las familias y acompañe ese recorrido. “Tratemos de dejar las mejores huellas posibles para los que vendrán”, manifestó.

Las actividades que continúan en septiembre

Otermín invitó a participar de Expo Lomas, que continuará hasta el domingo 13 de septiembre en la Plaza Grigera. También anunció el Congreso de la Comunidad para el sábado 12, en el espacio que identificó en su publicación como “el Parque”.

La agenda incluye la carrera solidaria Lomas Corre en Comunidad, prevista para el domingo 13. Una semana después, el sábado 19 de septiembre, se realizarán las Jornadas de la Comunidad.