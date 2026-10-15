María Serra recorrió el Hogar de Ancianos de Salazar, que sumó equipamiento y mejoras de accesibilidad

La institución recibió seis camas ortopédicas completas, incorporó una silla elevadora hidráulica y adaptó un baño para personas con movilidad reducida. La recorrida se realizó durante los festejos por el 115° aniversario de la localidad.
Municipales15 de octubre de 2026Soledad CastellanoSoledad Castellano

La intendenta María Serra recorrió el Hogar de Ancianos de Salazar, que incorporó equipamiento y mejoras de accesibilidad para sus residentes. Durante la visita, realizada en el marco del 115° aniversario de la localidad, estuvo acompañada por el diputado provincial Alejandro Acerbo y autoridades del área de Salud.

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La institución recibió seis camas ortopédicas completas, equipadas con colchones, almohadas y blanquería. La incorporación apunta a mejorar las condiciones de comodidad de las personas mayores que viven en el establecimiento.

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También se adaptó un baño para personas con movilidad reducida. Los trabajos permitieron adecuar los espacios para la circulación de sillas de ruedas y facilitar las tareas de higiene personal en un entorno más cómodo y seguro, tanto para los residentes como para el personal de enfermería.

A estas mejoras se sumó una silla elevadora de personas con sistema hidráulico, donada por la empresa Cargill. La entrega se concretó a partir de las gestiones de la Comisión del Hospital, presidida por Oscar Santurión.

De la recorrida participaron la secretaria de Salud, Manuela Andrade; la delegada municipal, Marcela Torres; integrantes de la Comisión del Hospital; familiares de Raimundo Salazar; enfermeras y familiares de los residentes.

Las autoridades fueron recibidas por trabajadores del Hogar y por el director del Hospital Municipal “Dr. Luis Tabares”, Guillermo Vieyro. El encuentro permitió compartir con el personal y las familias las mejoras destinadas al cuidado cotidiano de las personas mayores.

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