María Serra recorrió el Hogar de Ancianos de Salazar, que sumó equipamiento y mejoras de accesibilidad

La intendenta María Serra recorrió el Hogar de Ancianos de Salazar, que incorporó equipamiento y mejoras de accesibilidad para sus residentes. Durante la visita, realizada en el marco del 115° aniversario de la localidad, estuvo acompañada por el diputado provincial Alejandro Acerbo y autoridades del área de Salud.

La institución recibió seis camas ortopédicas completas, equipadas con colchones, almohadas y blanquería. La incorporación apunta a mejorar las condiciones de comodidad de las personas mayores que viven en el establecimiento.

También se adaptó un baño para personas con movilidad reducida. Los trabajos permitieron adecuar los espacios para la circulación de sillas de ruedas y facilitar las tareas de higiene personal en un entorno más cómodo y seguro, tanto para los residentes como para el personal de enfermería.

A estas mejoras se sumó una silla elevadora de personas con sistema hidráulico, donada por la empresa Cargill. La entrega se concretó a partir de las gestiones de la Comisión del Hospital, presidida por Oscar Santurión.

De la recorrida participaron la secretaria de Salud, Manuela Andrade; la delegada municipal, Marcela Torres; integrantes de la Comisión del Hospital; familiares de Raimundo Salazar; enfermeras y familiares de los residentes.

Las autoridades fueron recibidas por trabajadores del Hogar y por el director del Hospital Municipal “Dr. Luis Tabares”, Guillermo Vieyro. El encuentro permitió compartir con el personal y las familias las mejoras destinadas al cuidado cotidiano de las personas mayores.