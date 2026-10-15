Tordillo: más de $4 millones en equipamiento para el Servicio Alimentario Escolar

Establecimientos educativos de Tordillo recibieron equipamiento para el Servicio Alimentario Escolar (SAE) mediante una inversión superior a los $4 millones. La entrega fue realizada por la Municipalidad junto con el Ministerio de Desarrollo de la Comunidad de la provincia de Buenos Aires, con el objetivo de mejorar las condiciones de preparación y servicio de los alimentos destinados a los estudiantes.

Entre los elementos incorporados se encuentran cocinas, termotanques, batidoras y diversos utensilios. El equipamiento está destinado a las tareas que se desarrollan diariamente en las instituciones para brindar la prestación alimentaria.

El intendente municipal, Héctor Olivera, encabezó la actividad junto con el director del Servicio Alimentario Escolar, Juan Sorrentino. También participaron la inspectora jefe distrital, Jacqueline Lourenzo, consejeros escolares, concejales y funcionarios municipales.

La iniciativa reúne el trabajo del Ministerio de Desarrollo de la Comunidad, el Municipio, el Consejo Escolar y las comunidades educativas. La articulación apunta a acompañar a los establecimientos y fortalecer las condiciones materiales en las que funciona el servicio.

El SAE es un programa pedagógico-alimentario destinado a atender las necesidades nutricionales de estudiantes de escuelas públicas de gestión estatal. Comprende los niveles inicial, primario y secundario en sus distintas modalidades.

Su desarrollo se realiza de manera conjunta entre el Ministerio de Desarrollo de la Comunidad y la Dirección General de Cultura y Educación bonaerense. En Tordillo, esta entrega se concentró en incorporar herramientas y artefactos para la preparación y el servicio diario de los alimentos.