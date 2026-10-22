Echarren cruzó a Milei por Conectar Igualdad: “Quieren jóvenes sin futuro”

El intendente de Castelli denunció el abandono del programa y defendió la entrega de computadoras. Vinculó el acceso a la tecnología con las posibilidades de emprender y generar trabajo.
Municipales22 de octubre de 2026Soledad CastellanoSoledad Castellano

El intendente de Castelli, Francisco Echarren, cuestionó a Javier Milei por lo que describió como el abandono de Conectar Igualdad y defendió la entrega de netbooks a estudiantes. A través de sus redes sociales, relacionó el acceso a esas herramientas con las oportunidades que abre la inteligencia artificial para desarrollar emprendimientos y generar empleo en la Argentina.

echarren

“Llegó la inteligencia artificial y Milei abandonó Conectar Igualdad”, afirmó el jefe comunal. Su mensaje contrapuso el avance tecnológico con la orientación de la política educativa nacional que cuestiona.

Echarren también recordó las críticas dirigidas a las gestiones anteriores por la distribución de computadoras. “Criticaban a Cristina y a Alberto por darles netbooks a millones de pibes”, escribió, en defensa de esa política de acceso al equipamiento.

El intendente puso el foco en las posibilidades productivas que, a su entender, podrían desarrollar los jóvenes con esas herramientas. “Esos pibes podrían crear startups y empresas que den trabajo argentino”, sostuvo.

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La referencia a la creación de empresas amplió el eje de su planteo: además del uso educativo de las computadoras, destacó su potencial como recurso para emprender. Presentó esa posibilidad como una oportunidad para los estudiantes, vinculada con el desarrollo tecnológico y el trabajo.

El mensaje cerró con una acusación política hacia el Gobierno nacional: “Quieren jóvenes sin futuro”.

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