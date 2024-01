La televisión pública suiza (SRG SSR) ha tomado una medida sin precedentes al anunciar que no emitirá ninguna producción protagonizada por el actor francés Gérard Depardieu, quien está acusado de violar y agredir sexualmente a una joven actriz en 2018 y fue denunciado por otras 14 mujeres por diferentes agresiones sexuales. La decisión afecta a varias películas y series que tenían previsto transmitir, como Cyrano de Bergerac, Astérix y Obélix o Marseille.

Según el comunicado de la cadena, “la SRG SSR ha decidido no difundir ninguna película o serie con Gérard Depardieu hasta que se aclare la situación judicial” del reconocido actor. La medida se basa en el principio de precaución y en el respeto a las víctimas de violencia sexual, y se mantendrá hasta que se resuelva el caso, que fue reabierto por la justicia francesa en 2021 y que podría llevarlo a juicio. Depardieu niega los hechos y se declara inocente.

La televisión pública suiza es la primera en tomar una posición tan drástica contra Depardieu, uno de los actores más reconocidos y premiados del cine francés, con una carrera de más de 50 años y más de 200 películas en su haber. Sin embargo, su imagen pública se ha visto afectada por varios escándalos y polémicas.

Respaldos de peso

La acusación de violación contra Depardieu ha provocado reacciones diversas en el ámbito cultural y mediático. En los últimos días recibió el respaldo de 50 actores, directores y otras personalidades de la cultura, que lamentaron el “linchamiento” del actor en una carta pública.

“No podemos seguir en silencio ante el linchamiento que ha caído sobre él, ante el torrente de odio que se ha vertido sobre su persona, sin matices”, explicaron los firmantes en la misiva, que se publicó el lunes pasado en el diario Le Figaro. Entre ellos figuran el realizador Bertrand Blier, que dirigió la película que lanzó a Depardieu a la fama en 1974, Las cosas por su nombre; la actriz y ex primera dama de Francia Carla Bruni; las también actrices Charlotte Rampling, Carole Bouquet (quien fue su pareja) y Nathalie Baye, y los actores Jacques Weber y Pierre Richard.

Depardieu dijo que no había pedido ningún apoyo público pero que había leído la carta antes de su publicación y que estaba de acuerdo. “Creo que quienes la firmaron fueron muy valientes”, afirmó.

“Dulce, generoso y sensible”

Por su parte, la actriz francesa Lucie Lucas, quien trabajó con Depardieu en la serie Call My Agent, publicó su propia carta abierta en la que expresó su solidaridad con Depardieu y también rechazó el “linchamiento mediático” que sufre.

Lucas afirmó que el actor es un hombre “dulce, generoso y sensible”, y que nunca tuvo ningún comportamiento inapropiado con ella. En su carta, Lucas escribió: “No puedo quedarme callada ante el linchamiento mediático que está sufriendo Gérard Depardieu, un hombre que me ha dado tanto, que me ha enseñado tanto, que me ha hecho reír y llorar, que me ha hecho sentir viva y humana”. Además, criticó la “sociedad patriarcal y machista” que juzga a las personas sin pruebas ni respeto por la presunción de inocencia.

La carta de Lucas generó controversia y fue cuestionada por varias asociaciones feministas y de defensa de las víctimas de violencia sexual, que la acusaron de minimizar la gravedad de los hechos y de deslegitimar la palabra de la denunciante.

Lucas respondió a las críticas diciendo que no pretendía defender a Depardieu, sino expresar su opinión personal y su experiencia con él, y que respeta el trabajo de la justicia y el derecho de las víctimas a ser escuchadas. En una entrevista, la actriz declaró: “No estoy aquí para decir que Gérard Depardieu es inocente o culpable, no lo sé, no estaba allí. Estoy aquí para decir que es un ser humano, que tiene derecho a la presunción de inocencia, que tiene derecho a un juicio justo, que tiene derecho a que no se le condene antes de tiempo”.

¿Defendido por la vieja guardia?

Más allá de la intervención de Lucas, los defensores de Depardieu parecen ser todos mayores de cincuenta años, señaló Emmanuelle Dancourt, presidenta de #MeTooMedia, una organización que combate la violencia sexual en los medios. Los firmantes de la misiva pública son “el viejo mundo del cine” y operan sobre “un malentendido”, afirmó.

“Entiendo lo que intentan hacer: quieren a Gérard Depardieu, admiran al actor”, explicó Dancourt. “Yo también. Pero hay que tener en cuenta los actos denunciados por las víctimas.”

Cuestión política

La polémica en torno a Depardieu también tiene una dimensión política y diplomática, ya que el actor es conocido por sus posiciones controvertidas y sus críticas al gobierno francés. Sorprendentemente, el propio presidente de Francia, Emmanuel Macron, lo defendió vigorosamente hace pocos días.

En 2012, Depardieu renunció a su nacionalidad francesa y se mudó a Bélgica, para evitar el pago de impuestos en su país de origen. Luego, obtuvo la ciudadanía rusa, por invitación del presidente Vladimir Putin, con quien mantiene una buena relación.

En 2021, Depardieu publicó una carta en la que expresó su amor por Francia, pero también su decepción por la situación política y social que vive el país, y su deseo de que se produzca un cambio.

“Francia, te amo, pero no te reconozco. Te has convertido en un país de miedo, de odio, de violencia, de injusticia. Te has alejado de tus ideales, de tu cultura, de tu historia. Te has dejado manipular por los poderes fácticos, por los intereses económicos, por los medios de comunicación. Te has olvidado de tu pueblo, de tu diversidad, de tu grandeza”, escribió el veterano actor.

La última denuncia

Además de la denuncia de la joven actriz francesa, Depardieu enfrenta otra acusación de violación presentada por una periodista española, Ruth Baza, quien aseguró haber sido agredida por el actor en 1995, durante una entrevista en París.

Baza presentó su denuncia ante la policía de Torremolinos (Málaga) después de conocer que otras trece mujeres habían denunciado a Depardieu por abuso sexual. Según su relato, el actor la besó y la tocó forzadamente, y la penetró con sus dedos. Baza dijo que guardó silencio durante casi treinta años, pero que decidió hablar tras el suicidio de una de las supuestas víctimas de Depardieu, Emmanuelle Debever, el pasado 7 de diciembre.

El caso de violación que lo enfrenta a la justicia es el más grave y el que podría tener consecuencias más severas para su futuro profesional y personal. Si es declarado culpable, Depardieu podría enfrentarse a una pena de hasta diez años de prisión y una multa de 150.000 euros.