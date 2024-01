Trenque Lauquen: Recoulat presentó el Presupuesto 2024

El Departamento Ejecutivo de Trenque Lauquen, encabezado por el intendente Francisco Recoulat, presentó en el Honorable Concejo Deliberante el proyecto de Presupuesto de Cálculo de Recursos y Gastos para el próximo año por un monto que asciende a 32.433.091.017 pesos.

Ese importe comprende la totalidad de los recursos y gastos de carácter ordinario, extraordinario, afectados y especiales de cada una de las instituciones centralizadas y descentralizadas, y también del Departamento Deliberativo.

El proyecto intenta plasmar las múltiples acciones que el gobierno municipal realiza a diario en la indeclinable búsqueda de soluciones estructurales que aseguren el flujo de recursos necesarios para el establecimiento de políticas públicas que constituyan verdaderos pilares para el desarrollo humano de los habitantes del distrito.

El marco de situación actual, en el que todavía se desconocen pautas reales en torno a cuanto alcanzará la coparticipación que por ley corresponde a los municipios y en el que tampoco existen proyecciones técnicamente sólidas para estimar cuál será la inflación en 2024, el Departamento Ejecutivo se vio obligado a trabajar con pautas propias, efectuando recortes de gastos en prácticamente todas las áreas y adoptando medidas de una mayor severidad en el control de los recursos públicos, sin descartar la posibilidad de que en el transcurso del año, el presupuesto proyectado deba ser modificado a la luz de la realidad que impongan las circunstancias.

Al igual que el Cálculo de Recursos, el Presupuesto de Gastos se desglosa en Administración Central, por 28.578.080.225,60 de pesos, y el Ente Descentralizado 30 de Agosto, por 3.855.011.091,21 de pesos.

El gasto en Personal, contemplado en 19.445.887.435,62 de pesos, es el más representativo del total de los gastos, alcanzando el 60 por ciento del presupuesto para el próximo año. Si se establece una comparación respecto del presupuesto 2023, la erogación en personal se incrementa en un 199,8 por ciento, siendo éste un porcentaje de aumento superior a la media, en una decisión que deja claramente expresada la importancia que los agentes municipales tienen para el Departamento Ejecutivo, atendiendo una buena política salarial que permita paliar los desmanes inflacionarios que aquejan a nuestro país desde hace algunos años.

Prestaciones

Existen innumerables prestaciones que lleva adelante el Municipio: Hospitales; Centro de Rehabilitación; Centro de Día; Centro Salud Mental; Hogares Geriátricos; Centros de Atención Primaria de la Salud (CAPS); Jardines Maternales; Centros culturales; Escuela Municipal -con cada vez más opciones educativas y de formación-; Escuela de Música -con numerosas agrupaciones y coros-; Deportes; Turismo; Defensa al Consumidor; Direcciones de Comercio y Bromatología; Zoonosis; Tránsito; Contralor General; Servicios de Agua potable, Cloacas, Alumbrado Público, Barrido, Recolección de Residuos, Riego y Tratamiento de Residuos y Cuidado del Ambiente; Modernización, Ciencia y Tecnología; Espacios Verdes; Pavimentación; Conservación de Caminos rurales; Talleres; y Servicio de Seguridad con el sistema de monitoreo por cámaras que demanda mayor cantidad de personal en turnos rotativos, entre otros.

Salud continúa siendo una prioridad: Tiene asignado un presupuesto que, analizada de acuerdo a la finalidad y función, alcanza el 28,9 por ciento del Presupuesto total, siendo superior al promedio histórico que rondaba en lo últimos años. En la misma contiene partidas para avanzar en la construcción de la obra de la Unidad Coronaria y Terapia Intensiva del Hospital Pedro T. Orellana y para la compra de equipamiento para las distintas áreas del sistema de salud del distrito.

También se encuentran presupuestadas partidas para finalizar diferentes obras en marcha, como la ampliación del Hogar Luis Alberto Córdoba, en 30 de Agosto; el Jardín Soles; el Centro de Día; y la Oficina de la DDI y 911, en la Sala de Monitoreo. Pero además se prevén fondos para realizar aquellas obras por Contribución por mejoras que están por alcanzar el porcentaje de pago para su ejecución: se trata de obras de cordón cuneta, alumbrado público, agua, cloaca y asfalto.

Asimismo, se incluyen fondos para avanzar en la provisión de distintos servicios en tierras municipales, como agua, cloaca, cordón cuneta y tendido eléctrico, a fin de encontrarse aptas para distintos programas habitacionales.

Hay fondos presupuestados para la mejora de espacios públicos, tan utilizados por los vecinos y para la realización de mejoras que favorezcan la accesibilidad en la vía pública, y se destaca el Presupuesto Participativo, incluyendo la modalidad Presupuesto Participativo Joven para la ciudad cabecera, 30 de Agosto y Beruti. El total del distrito asciende a 189.881.568,45 pesos.

Dentro de la Secretaría de Hacienda se previó la suma de 80.000.000 de pesos para préstamos a empleados municipales con destino a la refacción de inmuebles según la Ordenanza n°5233/2022.

Por otra parte, fueron presupuestados 12.000.000 de pesos para los Premios Estímulo (Ordenanza nº5096/2020), donde pueden participar aquellos/as contribuyentes que tengan sus tasas, contribuciones de mejoras y planes de pago al día.

Para que todo ello sea posible de lograr resulta imprescindible proceder a la actualización de las tasas y derechos municipales, que a la fecha se encuentran a importes de septiembre 2022 y que, por aplicación de la ordenanza impositiva, se llevarán a valores de septiembre 2023, lo que implica un aumento del 138 por ciento, notoriamente inferior a lo anunciado por el gobierno provincial y también a lo que proyectan otros municipios: incrementos que van del 150 al 300 por ciento.

No obstante, es oportuno aclarar que dicho porcentaje de actualización (138 por ciento), traducido a pesos, y a modo de ejemplo, hace que el ABL que hoy cuesta 2.400,00 pesos mensuales -la gran mayoría del padrón- pasará a ser de unos 5.800,00 pesos dependiendo de los metros de frente de cada vivienda, si tiene o no rambla, etc. Y los servicios sanitarios (agua y cloacas) que consuman el mínimo de 20 m3 bimestrales pasarán de 3.105,00 pesos a 7.390,00 pesos, o sea unos 3.700,00 pesos mensuales. Estos valores recién comenzarán a regir a partir del mes de febrero, en un esfuerzo más por aliviar la situación de los contribuyentes.

Consciente de que el desafío es enorme considerando las circunstancias macroeconómicas que afectan al país y que resultan de público conocimiento, el Departamento Ejecutivo también ha decidido asumir el compromiso de elevar el presupuesto para consideración de los Sres Concejales, en una clara demostración de respeto a las instituciones.