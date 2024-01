La suba de retenciones "no es el camino correcto", advirtió el presidente de la Bolsa de Cereales

El presidente de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires (BCBA), José Martins, manifestó hoy que la suba de retenciones propuesta por el Gobierno en la ley Ómnibus no es el "camino correcto", aunque destacó la liberación de diversas "barreras" en la exportación.

Martins había señalado ayer en una entrevista que, si esta medida la "hubiera hecho el gobierno anterior, estarían los tractores en la calle".

Consultado por sus dichos, afirmó que esto se trata de un "dato de la realidad".

"Recordemos que cuando el anterior gobierno subió las retenciones, hubo un paro de comercialización. Eso no es una crítica ni nada por el estilo. Puede interpretarse como que es una carta para el Gobierno actual, de que miren la paciencia que tiene el sector agroindustrial que permite este tipo de cosas", manifestó esta mañana en diálogo con Radio Rivadavia.

En ese sentido, afirmó que en el sector hay una "toma de conciencia muy importante de la situación que tiene la Argentina en lo financiero, lo social y en lo económico".

"La situación hoy de Argentina es bien diferente. Cada día se agrava más y creo que todos tenemos la responsabilidad de contribuir", señaló.

No obstante, manifestó que la suba de retenciones previsto en la ley ómnibus es un "castigo muy severo".

El proyecto de ley establece una alícuota del 15% para productos que en la actualidad no tributan como diversas producciones de las economías regionales o con tasas actualmente menores como sucede con el trigo y el maíz, que en la actualidad están gravadas con un 12%, o la carne vacuna, con un 9%, las cuales pasan al 15%, o el vitivinícola que pasa de 5% a 8%.

Asimismo, se incrementa en dos puntos porcentuales la harina y aceite de soja hasta el 33% equiparándolo con el poroto, eliminando de esta forma el diferencial entre el producto industrializado y la materia prima exportada sin procesar.

Las únicas excepciones son 18 productos que quedan con 0% de retenciones: olivícola, arrocero, cueros bovinos, lácteos, frutícola (excluido limón), hortícola, porotos, papa, ajo, garbanzo, arveja, lenteja, miel, azúcar, yerba mate, té, equinos y lana.

"En algunos casos, como podrían ser los cultivos de trigo y maíz, (el aumento) les quita rentabilidad, y en algunas economías regionales, directamente las saca del negocio de exportar", advirtió Martins, quién también oficia como portavoz del Consejo Agroindustrial Argentino (CAA).

Dio como ejemplo el impacto que tendría en el pisingallo, maní y en la malatería, entre otras producciones.

Para Martins no es una sorpresa que no haya habido una eliminación de retenciones pues, en el contexto actual, lo consideró "inviable", pero indicó que el sector no esperaba un aumento.

ARGENTINA NECESITA EXPORTAR MÁS Y NO SEGUIR AUMENTANDO COSTOS

El ruralista anticipó que el sector buscará advertir al Congreso, una vez conformadas las comisiones, que la suba de las retenciones "no va a tener un impacto en las arcas de la tesorería" sino que, "muy por el contrario, va a perjudicar y mucho a sectores que generan empleo y divisas".

En ese marco, pidió "trabajar juntos en la cadena agroindustrial" porque hay todo "un conjunto que es afectado".

Más allá de los cuestionamientos por la suba propuesta en los tributos, Martins valoró el "diálogo espectacular" y el "ida y vuelta" que cuenta con la Secretaría de Agricultura, a cargo de Fernando Vilella, así como con el coordinador del Ministerio de Economía, Juan Pazos.

"Se logró que se reconsideren algunos impuestos en economías regionales. Quedaron otros en el tintero que tenemos que negociar directamente con el Congreso", indicó.

Del mismo modo, destacó como una medida "favorable" la remoción de "todas las barreras para exportar" al igual que los fideicomisos, puntos que "el sector reclamaba hace mucho".

"Tenemos que mirar siempre el vaso medio lleno y el que está vacío ir compensándolo con mucha gestión y convencer, a través del diálogo, que este camino no es el correcto", aseveró.

Tras ello, agregó: "Habrá que trabajar mucho con los legisladores y probablemente estamos a tiempo de corregir todos estos errores que me imagino que se cometieron involuntariamente". (Télam)