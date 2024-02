El día que la dictadura de Lanusse se llevó a Martín Karadagián para saber quien era ¨El hombre de la barra de hielo¨

Revelan que los militares llevaron a Karadagián a la Casa de Gobierno para que les dijera el secreto del Hombre de la Barra de Hielo.Lo contó su hija Paulina. "Lo mandaron a buscar, lo llevaron y le preguntaron qué era ese asunto del que hablaba todo el país".Durante un reportaje en el programa Bien Arriba Paulina Karadagián reveló que su padre, el inolvidable Martín, fue convocado a la Casa Rosada por los militares que usurpaban el poder en 1972 para que les revele qué era ese asunto del Hombre de la Barra de Hielo, un personajes del espectáculo Titanes en el Ring que todavía es recordado.El hombre de la barra de hielo"El pensó que lo llamaban para levantarle el programa pero cuando llegó no podía creer lo que le pedían", contó Paulina que ahora ha retomado el espectáculo de su padre con nuevas figuras e incluso con luchadoras, entre las que hay una vegana.Paulina dio una pincelada de lindos recuerdos durante su entrevista con Monti este último sábado. Paulina no dijo si su padre fue obligado a revelar el secreto pero la duda al respecto quedó flotando.Martín KaradagiánEl misterio no era tal. en 1972 Rubén Peucelle, el Ancho, se había lesionado y por eso mandaron a buscar hielo. El hombre que lo llevaba se cruzó en cámara sin quererlo y ahí despértó el misterio que atrapó a los argentinos, incluyendo a los dictadores de la época.Juan Carlos Agostinacchio, el “Hombre de la barra de hielo” del popular programa Titanes en el ring, falleció en 2016 en Avellaneda.