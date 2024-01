Chalde apuntó contra el exgobierno de Alberto Fernández

El intendente de Coronel Dorrego, Juan Carlos Chalde, comentó "En este breve tiempo que llevo ejerciendo el cargo de intendente municipal, he tenido jornadas muy intensas, no solamente por la labor propia del intendente, la cual he asumido con total compromiso, dedicación y ganas, sino también por todas las emociones, muestras de gratitud de afecto y acompañamiento que he recibido a lo largo y a lo ancho de todo el Distrito".

"Estamos pasando momentos difíciles. Hace poco ha terminado su mandato un gobierno nacional que nos ha dejado una economía en muy mal estado, con una inflación en niveles insostenibles, que deteriora permanentemente el ingreso de la gran mayoría de los argentinos; y ha asumido un nuevo gobierno que está dispuesto a corregir deficiencias y déficit del Estado, sobre todo, en forma muy rápida y drástica; sabemos que eso significa dificultades económicas y financieras en al menos un plazo, un tiempo", analizó.

"Estamos dispuestos trabajar, a poner el hombre entre todos, estamos dispuestos a tomar decisiones que en estos contextos son a veces antipáticas, pero vamos con el criterio de resolver con participación de la comunidad, con diálogo, con consenso, buscando que esas decisiones sean lo más acertadas posibles", acotó.

"Debemos estar cerca de los que más necesitan. Quiero decirles que, entre todos, con este compromiso y con estas ganas, vamos a ir transitando de la mejor manera estas épocas y sobre todo nunca perdiendo de vista los sueños que tenemos", cerró.