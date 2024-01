“Durante años di testimonios que siempre me mantuve en el mismo espacio. Por mis discrepancias con La Cámpora me cortaron obras, me plantaron candidatos para hacerme internas, entre otras cuestiones, pero nunca rompí ni me fui”, relató Gray en declaraciones recientes a la prensa. De esta forma argumentó el por qué lanzará una corriente interna dentro del peronismo.

Según trascendió, está trabajando en el lanzamiento de una corriente interna. Montará oficinas en la Ciudad y armará “equipos de trabajo por cada área”.

Por otro lado, días atrás participó de la audiencia pública en la que se debatió la suba de la tarifa de gas. “A mí me eligió la gente y yo los tengo que defender, por eso participé de las audiencias públicas por la suba del gas y voy a hacer lo mismo cuando sea la de la luz. Solo (Gabriel) Katopodis como ministro de Infraestructura de la provincia participó. Nadie del PJ”, detalló.

Cabe recordar que Gray presidió el peronismo bonaerense en el año 2019 y debía hacerlo en 2021; sin embargo, hubo un movimiento interno dentro del partido que fue impulsado por Martín Insaurralde, para que Máximo Kirchner sea ungido como conductor del partido desde 2021, antes de que se venza el mandato del intendente de Esteban Echeverría.

En ese entonces, Gray abrió una batalla judicial por el modo de designación de Kirchner. Objetaba que haya sido vía virtual ya que aún primaba la pandemia Covid-19. El intendente llegó con su caso ante la Corte Suprema de Justicia, que aún no se expidió sobre la situación de fondo.

Tras la derrota a nivel nacional y la victoria del peronismo en la provincia de Buenos Aires, el Consejo del PJ bonaerense tampoco volvió a reunirse.