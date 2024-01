En Pehuajó habrá plus salarial para los municipales

Desde la municipalidad de Pehuajó se informó que "mientras aguardamos cómo evoluciona la grave realidad económica que está viviendo Argentina, hemos tomado la decisión de otorgar una suma fija adicional, por única vez, de 50 mil pesos".

"La misma será abonada en el próximo pago, cuando se perciban los haberes correspondientes al mes de Enero", se detalló desde el municipio.

E informaron que, dentro de 30 días, habrá nueva reunión con los gremios para tratar en paritarias el aumento de sueldo, el cual se efectivizará con los haberes del mes de Marzo.

| A partir del próximo lunes se deja de cobrar el estacionamiento medido |



En tanto, desde redes, Zurro anunció: “Quiero comunicar que he decidido suspender el estacionamiento medido, me he reunido muchísimo con comerciantes que se ven muy afectados por las medidas nacionales, donde los aumentos han sido brutales. Teníamos que aumentar mucho el valor del estacionamiento, lo que iba a perjudicar a muchos de los comerciantes que me vinieron a ver”.

“Saben que pueden contar conmigo, que voy a tomar todas aquellas medidas que puedan beneficiar al Partido de Pehuajó. Y para la tranquilidad de todas las trabajadoras del estacionamiento medido, van a ser reubicadas en distintos lugares de la Municipalidad”, cerró.