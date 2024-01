Viral: un influencer gastronómico hizo milanesa de madera

Un influencer gastronómico hizo una milanesa de madera y se volvió viral en redes sociales. Se trata de HombreMilanesa, un usuario apasionado por las comidas apanadas, un clásico argentino.

En su última publicación, el influencer comentó que la idea de hacer una milanesa de madera surgió luego de que otro destacado usuario de redes sociales como PasaporteFoodie difundiera un emprendimiento misionero de madera comestible.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por HombreMilanesa | Milanga Man (@hombremilanesa)

Ante ello, HombreMilanesa optó por probar cómo quedaría una lonja de madera comestible de yacaratiá, un árbol nativo de Misiones, y lo mostró en redes sociales.

Luego de pasar la feta de unos 300 gramos por huevo y pan rallado, el influencer dio su veredicto: "La textura de la madera es medio extraña y me esperaba algo incomible, pero la verdad es que se deja comer".

"El sabor no se destaca, porque la madera no tiene demasiado gusto, pero la textura es muy particular", agregó PasaporteFoodie.

Esta madera comestible surge de un emprendimiento llamado Yacaratiá Delicatessen, que elabora distintos productos en base a este árbol y que destaca que su consumo aporta magnesio, fibra, hierro, fósforo y calcio. (NA)