Falleció el último habitante de Epecuén y el intendente Andres brindó un emotivo mensaje

A los 93 años falleció Pablo Novak, quien en los últimos años logró alcanzar fama mundial al ser conocido como “el último habitante de Epecuén”.

La noticia fue confirmada por el propio intendente de Adolfo Alsina, Javier Andres. “Hoy es un día para decir adiós, aunque no sé si a las leyendas se las despide. Don Pablo Novak, así: sonriente, entusiasta, siempre dispuesto a largas charlas y relatos de anécdotas quiero recordarte”, sostuvo en sus redes sociales.

“Así: recorriendo Epecuén en tu bicicleta, leyendo el diario en una esquina de las ruinas, compartiendo como guía tus experiencias con los turistas y los periodistas de todos lados que preguntaban por El Último Habitante de Epecuén. Así todos vamos a recordarte”, añadió.

“Hoy es un día para decir ¡Gracias Don Pablo! Descansa, que nosotros cuidaremos tu legado aunque nunca será lo mismo”, completó el jefe comunal.

Don Pablo y Epecuén, un solo corazón

En entrevistas recientes, Don Pablo relataba que “todos los fines de semana viene gente a conocer Epecuén y a mí; a mí me gusta, por eso estoy acá; sino estaría con la familia en Carhue; me gusta que vengan a verme. Estoy en este lugar simplemente porque me hace feliz”.

El encuentro con el reconocido youtuber mexicano, Luisito Comunica