El look de Antonela Roccuzzo marca tendencia en Miami

Lionel Messi llegó a Miami y se convirtió en el rey de la ciudad. Las figuras más conocidas a nivel mundial enloquecen por verlo jugar en el Inter Miami. Pero al lado de un rey siempre hay una reina y la figura de Antonela Roccuzzo cada día deslumbra más a sus más de 39 millones de seguidores de Instagram.

Esta vez, la rosarina se lookeó como marca la última tendencia: eligió un traje con pollera (ARS $136.912) y chaqueta con hombreras, con bolsillos de ribete, solapa delantera y un botón al frente, todo en un tono verde que se usa en el invierno europeo. El look lo combinó con una remera negra lisa y unas botas negras de caña alta.

Para completar el estilo usó unas gafas negras y delicadas joyas. Luego se fotografió durante su paseo y compartió las imágenes en sus redes sociales, agradeciendo a la marca que la vistió.

Rápidamente, Antonela comenzó a recibir elogios de referentes de la moda como la ex modelo Teresa Calandra, que le dijo: "Cada día más guapa, chic, estupenda". Mientras que su amiga y mujer del jugador Luis Suárez, Sofía Balbi, le comentó: "Siempre bomba".

Entre los comentarios que recibió muchos elogian su belleza o elegancia y varios se animan a tildarla de "primera dama".

En esta oportunidad, Antonela mostró un look de la marca internacional Revolve, pero no es la única que la contrata para hacer publicidad por la gran influencia que tiene la rosarina entre las mujeres. También colabora con marcas como Tiffany & Co, Alo Yoga y DVB, que es de nueva amiga, Victoria Beckham.

Además de ropa y joyas, la mujer de Lionel Messi comparte sus rutinas de gimnasio y sus cuidados de belleza. Hace poco contó que se cuida la piel utilizando Vitamina C para el rostro al aplicarse un serum todos los días. (NA)