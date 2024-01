Horóscopo del lunes 29 de enero, 2024

Aries (21 de marzo al 20 de abril) Ratifican sus ideales y salen a buscar el éxito. Aquellos que estén en dudas con sus trabajos tendrán buenas noticias. Independencia lograda que los fortalece. Momento de color: amarillo.

Tauro (21 de abril al 21 de mayo) Taurinos en un lunes con cierta sensación de incertidumbre que lograrán eliminar por noticias que entusiasman y prometen. Todo llega en la vida. Momento de color: celeste.

Géminis (22 de mayo al 20 de junio) Sin dudas un día claro para poder arremeter con los propósitos que tienen y salir a lograrlos. El ímpetu es fundamental aún con cierto miedo, luchar y creer. Momento de color: mostaza.

Cáncer (21 de junio al 22 de julio) Darse la oportunidad de poder pretender más y hacer el esfuerzo para lograrlo. Capacidad y entusiasmo en un día de posibilidades. Posible reunión social. Momento de color: mostaza.

Leo (23 de julio al 21 de agosto) Leoninos endulzados con pensamientos de deseos sentirán confianza como para arremeter y buscar lo que quieren. Contextos justos que les aseguran éxito. Momento de color: miel.

Virgo (23 de agosto al 21 de septiembre) Ven ciertos aires de incertidumbre en el plano de las actividades. Debemos saber distinguir entre nuestras fantasías o miedos y la realidad palpable. Momento de color: cian.

Libra (22 de septiembre al 22 de octubre) Buena jornada con propósitos claros para lograr llevar a cabo sin dudar. Hay comunicaciones que los sorprenderán y les darán alivio emocional. Cambios. Momento de color: anaranjado.

Escorpio (23 de octubre al 22 de noviembre) Estructura más sólida en sus pensamientos que les darán un mejor desempeño en cuanto a los objetivos que tienen. Progreso y decisión. Día pleno. Momento de color: granada.

Sagitario (23 de noviembre al 21 de diciembre) Se sienten con deudas respecto a errores cometidos que quieren subsanar. Descargos y alegrías compartidas en un día harto emocional que los satisfará. Momento de color: rosa.

Capricornio (22 de diciembre al 20 de enero) Ayuda que les sorprenderá venida de personas que no imaginan. Siempre sorprendernos es bueno y poder solucionar cosas gracias a otro, es sanador. Momento de color: plateado.

Acuario (21 de enero al 18 de febrero) Día en el que requiere de mucha concentración para poder llegar a tiempo en todas sus actividades. Compromisos que se cumplen, satisfacción en puerta. Momento de color: menta.

Piscis (19 de febrero al 20 de marzo) Sienten la necesidad de poder tomarse un respiro para estar más relajados ayudándoles a tener la mente despejada. Darse el tiempo es fundamental. Momento de color: agua.

Ranking de los signos a los que más les importa lo que los demás digan de ellos 🔮 pic.twitter.com/gVnlpibUvF — ▲Horóscopo Negro▲ (@horoscoponegro) January 27, 2024

Horóscopo del martes 30 de enero, 2024

Aries (21 de marzo al 20 de abril) No descarten concurrir a compromisos adquiridos en el plano social. Procuren no encerarse en la propia rutina que a veces nos consume los días. Resurgimiento. Momento de color: miel.

Tauro (21 de abril al 21 de mayo) Sentirán que hay mayor cantidad de trabajo dándoles sensación abrumadora y cansancio. Organicen sus horas y distribuyan bien sus tareas. Relajen sus mentes. Momento de color: verde bosque.

Géminis (22 de mayo al 20 de junio) Geminianos con bastante actividad en este martes que roza lo especial dados momentos inesperados agradables que los dejarán pensando. Hallazgo. Momento de color: plateado.

Cáncer (21 de junio al 22 de julio) Día con entusiasmo y a la vez mucha paciencia que les dará poder cumplir de manera correcta con todo lo que tienen en el día. Busquen el rato para sus parejas. Momento de color: amarillo.

Leo (23 de julio al 21 de agosto) Imágenes que se repiten en sus retinas y les provocan cierta ansiedad por darse otra oportunidad en asuntos que no están cerrados todavía. Mejoría y éxito en lo laboral. Momento de color: lacre.

Virgo (23 de agosto al 21 de septiembre) Con perfecta armonía llegan a buenos términos en negociaciones, transacciones, diálogos. Hay algo dentro suyo que merece ser tenido en cuenta. Momento de color: lavanda.

Libra (22 de septiembre al 22 de octubre) Día con energía que aprovecharán para poner lo mejor de ustedes en sus actividades. Resuelven asuntos que los preocupan. Nueva página. Momento de color: maíz.

Escorpio (23 de octubre al 22 de noviembre) Se emocionan y aportan buenas energías en situaciones que en este día los mantenían ansiosos. Diversidad de oportunidades en lo social. Salgan. Momento de color: manzana amarilla.

Sagitario (23 de noviembre al 21 de diciembre) Jornada que parece interminable en el plano de las actividades. Procuren no atolondrarse y hacer realmente lo que puedan. Descubrimiento. Momento de color: almendra.

Capricornio (22 de diciembre al 20 de enero) Llegan opciones nuevas que les tentarán en el plano de las actividades. Revisen sus aspiraciones y tomen decisiones con tiempo. Luz en el amor. Momento de color: anaranjado.

Acuario (21 de enero al 18 de febrero) Buscan en su haber intelectual mayores posibilidades para poder lograr sus objetivos. Entusiasmo y ordenamiento de ideas. Día con brillos y logros. Momento de color: azul Francia.

Piscis (19 de febrero al 20 de marzo) Día austero en su desempeño, con escuetas participaciones con el otro. Intensidad desde sus espíritus que atenderán con ganas de sanar dolores. Luz. Momento de color: arándano.

Horóscopo del miércoles 31 de enero, 2024

Aries (21 de marzo al 20 de abril) Sienten que tienen autoridad en sus temáticas y que la idoneidad lograda es su estandarte. Día de entrevistas y comienzos laborales. Apertura en el plano afectivo. Momento de color: dorado.

Tauro (21 de abril al 21 de mayo) Sienten exigencias en el plano de sus actividades que los agobian un poco. Demuestren y muestren sus capacidades que las tiene sobradas. Tranquilidad. Momento de color: amaranto.

Géminis (22 de mayo al 20 de junio) Contactos, nuevas personas llegan relacionadas con el ámbito de las actividades. Usarán sus encantos y lucidez en un día con energías súper positivas. Momento de color: naranja dulce.

Cáncer (21 de junio al 22 de julio) Cancerianos un miércoles interesante en el que vivirán y sentirán indicios de que algo importante les llega a sus vidas. La esperanza combinada con sonrisa hace milagros. Momento de color: oro.

Leo (23 de julio al 21 de agosto) Señales que sabrán interpretar y les darán indicios de que las cosas marchan muy bien. Siempre se puede ver el camino de las soluciones. Día con avances. Momento de color: Calipso.

Virgo (23 de agosto al 21 de septiembre) Virginianos dejen de lado un poco las sensaciones inestables e inseguras sobre esos problemas que tienen. Todo apunta hacia el final de las controversias. Momento de color: melón.

Libra (22 de septiembre al 22 de octubre) Eviten en este día esas discusiones vanas que no llegan a buen término. Hay diálogos pendientes que les satisfarán la autoestima. Empuje y determinación. Momento de color: cian.

Escorpio (23 de octubre al 22 de noviembre) Cosas que llegan sin siquiera las estén imaginando. Cuando dejamos de lado la ansiedad y entregamos nuestra energía al Universo, se garantiza el éxito. Momento de color: celeste.

Sagitario (23 de noviembre al 21 de diciembre) Sentirán el alivio en el ámbito laboral. Se verán respaldados y respetados. Tengan en cuenta que sus afectos están algo distantes de los suyos. Re conexión. Momento de color: ónix.

Capricornio (22 de diciembre al 20 de enero) Se sienten con mayor vitalidad y con ánimos sobrados para volver a sentirse muy bien. Buscar el equilibrio para poder estar con ganas bien. Momento de color: manzana roja.

Acuario (21 de enero al 18 de febrero) Acuarianos con pensamientos focalizados en realizar esos trámites pendientes. Día novedoso en cuanto a papeles o firmas. Decidan hacer actividad física. Momento de color: esmeralda.

Piscis (19 de febrero al 20 de marzo) Piscianos con un día más relajado que les trae mejorías en algunas cosas que ya encaminadas. No hagan sintonía con personas que les hacen sentir mal. Momento de color: carmesí.

Urano que está a punto de arrancar directo está en aspecto a los nodos del karma y eso s e traduce en claridad de que hay que dejar ir un tema o un asunto que hace rato sabemos que obstaculiza movernos hacia adelante.



¿Lo notas? #astrologia #horoscopo — Miastral (@mia_astral) January 23, 2024

Horóscopo del jueves 1 de febrero, 2024

Aries (21 de marzo al 20 de abril) Se prueban a ustedes mismos en desafíos que les interesa realizar. Empuje y decisión en un día lleno de energía positiva. El amor golpeando su puerta. Momento de color: amarillo.

Tauro (21 de abril al 21 de mayo) Asumen con mucho sentido de la responsabilidad su día en el que hay pruebas, entrevistas laborales o comienzos. Espacio emocional que llenan con alegría. Momento de color: celeste.

Géminis (22 de mayo al 20 de junio) Día en el que habría algún cierre de etapa. Consiguen canalizar dudas que eran parte de la indecisión. Soluciones. Cierta posibilidad de cambio en el trabajo. Momento de color: café.

Cáncer (21 de junio al 22 de julio) Toman recaudos en conversaciones o arreglos que tienen para hacer hoy. Lunes algo ríspido como para poder tomarse una tregua. Tiempo al tiempo. Momento de color: manzana verde.

Leo (23 de julio al 21 de agosto) Ánimos inmejorables en este día con cosas que se dan aún sin ser esperadas. Asuntos nuevos para resolver que les dan una jornada ocupada pero alegre. Momento de color: fucsia.

Virgo (23 de agosto al 21 de septiembre) A veces dejamos de lado las responsabilidades por la enorme exigencia que nos ponemos ante las cosas. Hagan todo de manera más simple. Relax. Momento de color: violeta.

Libra (22 de septiembre al 22 de octubre) Eviten el contacto con personas que los ponen nerviosos. Hay vínculos que son naturalmente complicados y que no siempre pueden cambiar ni dependen de nosotros. Momento de color: agua.

Escorpio (23 de octubre al 22 de noviembre) Reafirman sus seguridad para poder seguir con sus proyectos y no dudar de ellos. A veces solos no podemos pero los propósitos deben estar fuertes. Momento de color: zafiro.

Sagitario (23 de noviembre al 21 de diciembre) Con algunos síntomas de nostalgia o desasosiego tendrán en este día que trabajar sus emociones y mirar adelante. Laven esos ánimos y luzcan su fuego. Momento de color: anaranjado.

Capricornio (22 de diciembre al 20 de enero) Asuntos burocráticos que les generan molestias y nervios. Cuando hagamos cosas que nos molestan pensemos en algo que nos hace bien. Energía positiva. Momento de color: verde bosque.

Acuario (21 de enero al 18 de febrero) Pongan un freno a sus ansias y denle tiempo a sus relaciones afectivas para que puedan evolucionar de manera natural. día para no distraerse con angustias. Momento de color: rosa suave.

Piscis (19 de febrero al 20 de marzo) No permitan que la paz interna lograda se vea perturbada con cosas sin sentido que vienen de afuera. Denle una interpretación menor a las cosas. Momento de color: verde claro.

Horóscopo del viernes 2 de febrero, 2024

Aries (21 de marzo al 20 de abril) Tengan cautela a quiénes les confiesan sus cosas. No siempre la gente respeta la importancia de nuestras palabras. Busquen hoy poder distraerse y divertirse. Momento de color: esmeralda.

Tauro (21 de abril al 21 de mayo) Zona ríspida en el área de las actividades por causas ajenas a ustedes. Intervengan con cautela. Verán como algo interesante proponerse objetivos nuevos. Momento de color: avellana.

Géminis (22 de mayo al 20 de junio) Día mágico como para que sus palabras tengan un efecto especial en quienes nos interesa nos escuchen.

Expresen su total sinceridad y verán lo que logran. Momento de color: amatista.

Cáncer (21 de junio al 22 de julio) Propónganse conocer nuevas personas que sean más afines a sus intereses. Es bueno relacionarse y abrir las puertas. Horizonte que proyecta romanticismo. Momento de color: canela y miel.

Leo (23 de julio al 21 de agosto) Háganse el rato para cuestionarse a ustedes mismos acerca de esos vínculos afectivos que tienen toxicidad. Los celos jamás son positivos. Vale el amor y la confianza. Momento de color: lacre.

Virgo (23 de agosto al 21 de septiembre) Objetivos que sienten ustedes que quedan truncos. No pongan energías negativas que le ocultan el brillo a las cosas. Separen los miedos de la realidad. Momento de color: blanco puro.

Libra (22 de septiembre al 22 de octubre) preguntas que surgen de su interior sobre el profundo sentido de lo que sienten respecto a sus parejas. Introspección reflexiva. Corren aguas nuevas. Momento de color: rosa puro.

Escorpio (23 de octubre al 22 de noviembre) Conéctense sin temor sobre su bienestar integral. Limpien su alimentación revisando qué cosas insalubres comen. Somos una unidad para cuidar. Momento de color: verde.

Sagitario (23 de noviembre al 21 de diciembre) Sienten su protagonismo en el plano de las actividades. No se detengan a pensar cosas que los lastiman y sigan adelante. Emanen comprensión. Momento de color: magenta.

Capricornio (22 de diciembre al 20 de enero) Día en el que el romanticismos los atrapa. Permítanse sentir sin tapujos ni premisas. Proponerse a ser menos mentales y más sintientes. Momento de color: púrpura.

Acuario (21 de enero al 18 de febrero) Posibilidades de conquistar lo que tanto desean en el plano de las actividades. Acercan momentos de mucha alegría en sus vidas. Valoración y reconocimiento. Momento de color: verde mar.

Piscis (19 de febrero al 20 de marzo) Con ganas de acelerar resultados que esperan, trabajan fuerte para conseguirlo. Plenitud y regocijo en el plano afectivo con mayor compenetración. Momento de color: seda roja.

Horóscopo del sábado 3 de febrero, 2024

Aries (21 de marzo al 20 de abril) Sábado con continuidad de planificación y de hacer cosas en sus casas. Modificaciones, reparaciones, limpieza profunda. Casa ordenada, mente ordenada. Momento de color: verde bosque.

Tauro (21 de abril al 21 de mayo) Día beneficioso en sus ánimos, con ganas de hacer actividad física, de modificar las cosas que no les hacen bien. Conciencia saludable. El amor con armonía. Momento de color: rosa suave.

Géminis (22 de mayo al 20 de junio) Conciencia sobre asuntos que podrían manejarse de manera más simple y fructuosa. Los pensamientos negativos nunca son útiles. Limpien, aireen sus mentes. Momento de color: blanco.

Cáncer (21 de junio al 22 de julio) Con mayores probabilidades de conocer a alguien que les cambie la vida. Aquellos que estén sin pareja, día óptimo para ello. Los que están en pareja, amor. Momento de color: azul.

Leo (23 de julio al 21 de agosto) Se cuidan de vínculos que no les hacen bien. A veces es mejor dar un paso al costado que seguir por no herir con alguien. Herir es mentir y no decir la verdad. Desahogo. Momento de color: cian.

Virgo (23 de agosto al 21 de septiembre) Hay planes para este sábado con entusiasmo por reunirse con familiares o amigos. Resaltan en su interior la importancia de los afectos. Regocijo. Momento de color: anaranjado.

Libra (22 de septiembre al 22 de octubre) Condicionan sus expectativas en el plano afectivo. Revalorizan sus virtudes y buscan que se las respete. Crecimiento interno que ayudará a las parejas. Momento de color: lavanda.

Escorpio (23 de octubre al 22 de noviembre) Escorpiones con mucha energía y sus dotes intuitivos resaltados, les acerca una jornada bastante asombrosa que les podría dar posibilidades múltiples. Momento de color: Calipso.

Sagitario (23 de noviembre al 21 de diciembre) Hay indicios de continuidad en las parejas que se están formando. Las ya consolidadas con mayor diálogo y amor creciente. Compromiso. Momento de color: rojo.

Capricornio (22 de diciembre al 20 de enero) Sábado con propuestas internas que hacen de sus expectativas algo muy reconstituyente. Recapacitan y reconocen que todo se puede lograr. Momento de color: azul eléctrico.

Acuario (21 de enero al 18 de febrero) Sacan de sus mentes esas trabas que les hacen pensar a veces que hay cosas que no tienen solución. Soltar las situaciones y dejarlas pasar, es la solución. Momento de color: verde claro.

Piscis (19 de febrero al 20 de marzo) Sábado con propuestas de salidas o encuentros que les harán una jornada divertida. Estar alegres y distendidos es parte de la responsabilidad. Salud. Momento de color: dorado.

Horóscopo del domingo 4 de febrero, 2024

Aries (21 de marzo al 20 de abril) Domingo para poder salir a despejar las mentes y los espíritus. Vienen a ustedes pensamientos reflexivos que les proponen poder salir de situaciones que no es agradan. Momento de color: violeta.

Tauro (21 de abril al 21 de mayo) Prevalecen en ustedes ciertas sensaciones de soledad o de insatisfacción afectiva en este día. Conéctense con sus deseos reales y crean en ellos. Momento de color: púrpura.

Géminis (22 de mayo al 20 de junio) Día para poner los ojos en el futuro concientizando que la mejor manera de hacerlo es con optimismo, esperanza y esfuerzo. Aprovechen sus capacidades. Momento de color: naranja dulce.

Cáncer (21 de junio al 22 de julio) Día ameno compartido con personas del entorno afectivo que les producen alegría. El cobijo interno en ustedes cancerianos es el amor y la unión con los suyos. Momento de color: rosa aterciopelado.

Leo (23 de julio al 21 de agosto) Día natural con soltura y espontaneidad que les dará alivios internos y una relajación integral. Si hay citas verán interés mutuo, si hay parejas, mucho amor. Momento de color: sol intenso.

Virgo (23 de agosto al 21 de septiembre) Reparan dentro suyo antiguos rencores incluso con ustedes mismos. Día con vigor espiritual y crecimiento. Noticias que reconfortan y alegran. Momento de color: magenta.

Libra (22 de septiembre al 22 de octubre) Librianos con un domingo que van a tener que descontracturar, debido a que se sienten obligados a concurrir a reuniones que no desean. Busquen el mejor lado. Momento de color: crema.

Escorpio (23 de octubre al 22 de noviembre) Escorpiones hoy con un día repleto de energía que comunicarán y denotarán en reuniones sociales incluidas citas o encuentros. Seducción. Momento de color: negro aterciopelado.

Sagitario (23 de noviembre al 21 de diciembre) Apreciaciones distintas respecto a problemas que tienen en sus cabezas. Aires nuevos que los guían hacia la mejor solución. Respiro. Bonanza. Momento de color: esmeralda.

Capricornio (22 de diciembre al 20 de enero) Reaparecen en sus vidas fantasmas del pasado que les habían dado dolor. Bórrenlos sin que les tiemble el puño y conéctense con sus logros firmes. Momento de color: verde.

Acuario (21 de enero al 18 de febrero) Sienten la constante de poder llevar a cabo la materialización de sus proyectos. Día de análisis y de resoluciones. Salidas esperadas que los alegra. Momento de color: avellana.

Piscis (19 de febrero al 20 de marzo) Se liberan de cosas que no tenían en su haber las ganas para realizarlas. Dejan de lado la angustia y retoman sus energías positivas. Ilusión que se concreta. Momento de color: plata. (Télam)