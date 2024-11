Murió Willy Quiroga, leyenda de Vox Dei y del rock nacional

A los 84 años, falleció Willy Quiroga, bajista y cofundador de Vox Dei, uno de los pilares del rock nacional argentino. Su muerte se produjo en la Clínica de la Trinidad de Quilmes tras una larga lucha contra el EPOC, enfermedad que lo había obligado a alejarse de los escenarios en 2024.

La noticia fue confirmada por el periodista Guillermo Pardini a través de su cuenta de X (antes Twitter): "Me acaban de confirmar el fallecimiento de Willy Quiroga, miembro fundador de Vox Dei. La leyenda del Rock Nacional falleció en la Clínica de la Trinidad de Quilmes, luego de una larga enfermedad que lo alejó de los escenarios."

Wilfrido Aníbal Quiroga, más conocido como Willy Quiroga, nació en 1940 en Córdoba y, a los 19 años, ya estaba inmerso en el mundo del rock argentino. Fundador de Vox Dei, la banda que marcó un antes y un después en la música nacional, Quiroga dejó su huella en la cultura con discos icónicos como La Biblia, considerado uno de los álbumes más importantes en la historia del género en Argentina.

Vox Dei, que emergió a fines de los años 60, fue pionera en combinar el rock con letras profundas y universales. Willy, con su distintivo bajo y su creatividad, fue el motor detrás de éxitos que trascendieron generaciones. Su talento no solo se limitó a la música; también incursionó en la locución, la producción musical y el cine, consolidándose como un ícono multidimensional del arte.

En agosto de 2024, Willy Quiroga anunció su retiro definitivo debido al EPOC, enfermedad que complicaba su capacidad para cantar y tocar. Su despedida oficial ocurrió en julio de este año en el Pub Mr. Jones, en Ramos Mejía, ante un público que lo ovacionó de pie. En redes sociales, había compartido un mensaje conmovedor para sus seguidores:

Hola amigos... Bueno, tengo que, desgraciadamente, darles una noticia que jamás quise dar. A mis 84 años, con todas las ganas de continuar, me ha aparecido una enfermedad, que no me permite cantar, ni tocar, ni continuar con la banda. Pero quiero agradecerles a todos mis amigos y a todos los que me han hecho el aguante durante tantos años. Se los agradezco, de todo corazón. Ya no puedo continuar.