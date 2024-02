El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, cuestionó las políticas del Gobierno nacional, al asegurar que "la casta viene a ser para (el presidente Javier) Milei el pueblo argentino y los que menos tienen", y valoró que el bloque de Unión por la Patria (UxP) en el Congreso exprese "con claridad y dignidad la defensa de los intereses de los argentinos".

Al encabezar el lanzamiento del nuevo sistema de emergencias y la entrega de cuatro nuevas ambulancias de alta complejidad en el partido de Lanús, Kicillof detalló que "el déficit es una resta entre gastos e ingresos del Estado", y consideró que para los funcionarios de la administración nacional, trasladan ese concepto a "los salarios, los jubilados y los medicamentos".

"La casta viene a ser para Milei el pueblo argentino, sobre todo los que más necesitan y los que menos tienen. Hay que ser claros, las obras no son para mí. Son para el pueblo. El Gobierno nacional está parando la obra en todo el país y eso nada tiene que ver con la emisión (monetaria) y con el gasto", subrayó Milei.

Acompañado por el intendente local, Julián Álvarez, el goberrnador sostuvo que "la propuesta de Milei es bajar el impuesto a los bienes personales, que es bajar el impuesto al patrimonio y eso es beneficio para los que más tienen".

Al referirse al tratamiento de la Ley "Bases" en la Cámara baja, Kicillof expresó que "no se sabe qué se está discutiendo", al referirse a los cuestionamientos que los legisladores opositores hicieron sobre la conformación de un dictamen sobre el proyecto en el plenario de comisiones del cuerpo que discutió la iniciativa.

"No hay ni siquiera un papel sobre lo que se está discutiendo. Los diputados no tienen el dictamen impreso, eso no ocurrió nunca. No obstante, nuestro bloque (UxP) se está expresando con claridad, dignidad y defiendo los intereses de los argentinos". (Télam)