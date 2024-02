Consultá el Horóscopo según tu signo del 19 al 25 de febrero

Horóscopo del lunes 19 de febrero, 2024

Aries (21 de marzo al 20 de abril) Palabras sueltas que no demuestran compromiso ni propuestas serias. Presten atención a lo que les ofrecen. Emociones aparte. Racionalidad. Momento de color: marrón.

Tauro (21 de abril al 21 de mayo) Sientan bases más contundentes y precisas para sus proyectos. Entusiasmo combinado con conciencia y lógica. Lunes para organizarse bien. Momento de color: cobre.

Géminis (22 de mayo al 20 de junio) Situaciones algo ríspidas en el plano de las actividades. Aumenta la inquietud que deberán apaciguar. Busquen consejo a quienes saben. Momento de color: menta.

Cáncer (21 de junio al 22 de julio) Revisen las discusiones que ocurren con sus parejas. Procuren trabajar internamente de manera conjunta. La vida no es estar mal. Purificación. Momento de color: amatista.

Leo (23 de julio al 21 de agosto) Empeñarse en discusiones no es para solucionar sino para sacar de uno lo negativo. Procuren en este día áspero lavar con amor sus emociones. Momento de color: granate.

Virgo (23 de agosto al 21 de septiembre) Virginianos comienzo de semana desde el optimismo dadas señales que esperaban se den. Día de concreciones y soluciones que alivian. Momento de color: violeta.

Libra (22 de septiembre al 22 de octubre) Conéctense con lo que les ocurre y no lo pasen por alto. Calmen los nervios y den a este comienzo de semana la mejor energía. Liberación. Momento de color: luz.

Escorpio (23 de octubre al 22 de noviembre) Escorpianos día de concreciones en todos los planos. Verán avances y nuevas oportunidades pudiendo ver las cosas con alegría. Momento de color: oro:

Sagitario (23 de noviembre al 21 de diciembre) Arqueritos con un lunes sin nervios y con las energías puestas en sus objetivos. Día bueno para firmas, arreglos, documentaciones. Momento de color: caoba.

Capricornio (22 de diciembre al 20 de enero) Hay mucha actividad para ustedes en este lunes cabritas. Procuren no alterarse y afrontar con esa energía clara y racional que tienen. Momento de color: azul.

Acuario (21 de enero al 18 de febrero) Acuarianos día muy apto para firmas, entrevistas, contratos, compras y ventas. Sepan distribuir su dinero y consolidar una rutina de gasto. Momento de color: café.

Piscis (19 de febrero al 20 de marzo) Día intuitivo usarán esa psiquis mágica en pos de develar esas dudas que confirmarán con hechos. Sepan disuadir y poder aportar soluciones. Momento de color: uva.

Horóscopo del martes 20 de febrero, 2024

Aries (21 de marzo al 20 de abril) Planteos que llegan en el plano de las actividades. Reuniones y diálogos que apuntan a mejorar las cosas. Cuiden los gastos y la economía en general. Momento de color: maíz.

Tauro (21 de abril al 21 de mayo) Sienten inseguridades en el plano de las actividades, mostrar debilidad no es la opción. Concurran con brillos a entrevistas y negociaciones. Día activo. Momento de color: amarillo.

Géminis (22 de mayo al 20 de junio) Cuiden los modos hoy en sus lugares de trabajo. A veces nuestras intenciones son malinterpretadas. No agiten los ánimos en el hogar. Momento de color: rojo.

Cáncer (21 de junio al 22 de julio) Se dan cuenta de la importancia de las amistades. A veces se focaliza sólo en la familia, pero los amigos también son familia. Alegrías emocionantes. Momento de color: rosa.

Leo (23 de julio al 21 de agosto) Día para enfocarse en las situaciones y objetivos que esperan solucionar. Actividad con ritmo creciente dándoles mejoras. Cuiden los modos de trato. Momento de color: azul.

Virgo (23 de agosto al 21 de septiembre) Jornada laboral intensa con distintos colores y sabores. Emocionalidad dependiendo de situaciones. Verán llegar lo que esperan. Momento de color: rojo intenso.

Libra (22 de septiembre al 22 de octubre) Librianos algo de nostalgia por recuerdos que les dan sabor algo amargo. Miren adelante sin temer a lo que viene. La vida premia. Momento de color: plata.

Escorpio (23 de octubre al 22 de noviembre) Cambios que llegan y que les dan a este día un cambio total de ánimos. Las expectativas afectivas con un giro inesperado. Consolidación. Momento de color: rosa.

Sagitario (23 de noviembre al 21 de diciembre) Arqueritos apuntando sus flechas amorosas hacia personas que les interesan. Posibilidad de reconciliación y de logros. Momento de color: verde bosque.

Capricornio (22 de diciembre al 20 de enero) Buen semblante espiritual que les generará poder afrontar cuestiones que les importan mucho. Todo llega en la vida. conciencia. Momento de color: amatista.

Acuario (21 de enero al 18 de febrero) Acuarianos día salpicado por emociones variadas que les traen cambios y modificaciones inesperadas. Consolidación y fin de problema. Momento de color: azabache.

Piscis (19 de febrero al 20 de marzo) Piscianos martes con buenos ánimos y ganas de hacer más cosas que les den satisfacción interna. Las familias con noticias buenas y sanadoras. Momento de color: lima.

Horóscopo del miércoles 21 de febrero, 2024

Aries (21 de marzo al 20 de abril) Día con buen semblante. Hay ganas y ánimo positivo para poder afrontar los inconvenientes. Todo está encaminado hacia el triunfo. Paciencia es la clave. Momento de color: menta.

Tauro (21 de abril al 21 de mayo) Estabilidad emocional en este día con mucha actividad en el plano laboral. Cambios y arreglos que conforman y lanzan entusiasmo para seguir. Momento de color: amarillo.

Géminis (22 de mayo al 20 de junio) Las palabras que vertimos tienen peso no sólo hacia quienes las dirigimos sino a la energía colectiva. Construir un mundo bueno es generarlo. Momento de color: verde.

Cáncer (21 de junio al 22 de julio) Día de espera de respuestas. Hagan de su tiempo algo positivo y no lo pierdan en melancolía o letargo. Todo se mueve, todo se modifica y crece. Momento de color: azul.

Leo (23 de julio al 21 de agosto) Si la mirada es destructiva, todo lo será. Si ponemos en nuestros ojos un color brillante y claro para deleitar la vida, todo será mejor y llevadero. Momento de color: rosa.

Virgo (23 de agosto al 21 de septiembre) midan las palabras al emitir conceptos que pueden herir. Saber del otro es necesario para entender que respetar es la base. Amor que vuelve. Momento de color: rojizo.

Libra (22 de septiembre al 22 de octubre) Día libriano con equilibrio y sensibilidad altruista. Ven con claridad la ayuda que deben dar a quienes quieren. Cambio de actitud que eleva. Momento de color: amatista.

Escorpio (23 de octubre al 22 de noviembre) Hagan la diferencia siendo naturales y honestos. No hace falta fingir ser algo que no somos para ser queridos. Confianza y liberación. Momento de color: plateado.

Sagitario (23 de noviembre al 21 de diciembre) A levantarse arqueritos y a apuntar esas flechas con amor y ganas de construir lo que no se pudo hasta ahora. Alegría y ansias. Momento de color: frutilla.

Capricornio (22 de diciembre al 20 de enero) Sonrían que es un día pleno con sensación de tranquilidad y paz interior. Luz interna que despierta. Más no se puede pedir ante los problemas. Momento de color: rosa.

Acuario (21 de enero al 18 de febrero) Roces innecesarios que podrían alterar la armonía en sus lugares de trabajo. No hace falta vibrar desde el enojo, lo ameno siempre triunfa. Momento de color: canela.

Piscis (19 de febrero al 20 de marzo) Entusiasmo pos posibles salidas sociales que les darán momentos atractivos y a la vez amenos. Noticias laborales que entusiasman. Momento de color: fucsia.

Horóscopo del jueves 22 de febrero, 2024

Aries (21 de marzo al 20 de abril) Arianos jueves para algunos clave para poder solucionar asuntos de papeles, trámites, resolución de conflictos y firmas. Nervios de lado y confíen. Momento de color: marrón.

Tauro (21 de abril al 21 de mayo) Jueves que les trae propuestas nuevas en el plano de las actividades. Sepan escuchar para poder saber qué les conviene. Posibles citas deseadas. Momento de color: celeste.

Géminis (22 de mayo al 20 de junio) Sensación de cansancio que les genera un día de pensamientos y deseos de cambios. Procuren no desgastar su energía buscando más equilibrio. Momento de color: añil.

Cáncer (21 de junio al 22 de julio) Concentración y altruismo en pruebas, entrevistas, desafíos. Día interesante en el que lucirán su mejor parte. Alivio emocional por reencuentros. Momento de color: anaranjado.

Leo (23 de julio al 21 de agosto) Percepción sobre asuntos del trabajo que los ayudará a comprender más cómo manejarse ante los conflictos. Parejas con acercamiento y unión. Momento de color: turquesa.

Virgo (23 de agosto al 21 de septiembre) Sensación de intolerancia en sus lugares de trabajo. No decaigan su buen humor y dejen que las cosas sigan su curso. Amor con nueva etapa. Momento de color: magenta.

Libra (22 de septiembre al 22 de octubre) Sienten debilidad ante asuntos que no pueden resolver. Por eso suelten y no sientan que dependen de ustedes. Responsabilidad sana. Momento de color: lavanda.

Escorpio (23 de octubre al 22 de noviembre) Se abren puertas que deberán aprovechar para obtener sus objetivos. Pongan su confianza donde saben que pueden hacerlo. Momento de color: manzana.

Sagitario (23 de noviembre al 21 de diciembre) Sagitarianos hay cosas que les pasan en el plano afectivo que debieran poder analizar. Poner en palabras, va sanando. Momento de color: lima limón.

Capricornio (22 de diciembre al 20 de enero) Viernes con trámites para realizar y movimiento de papeles que se pone en orden. Las energías de viernes les generan entusiasmo. Momento de color: cerúleo.

Acuario (21 de enero al 18 de febrero) Día venusino que les motiva y remueve la cuestión afectiva. Los solteros buscan encontrar el amor y los que están en pareja, renuevan votos. Momento de color: azul brillante.

Piscis (19 de febrero al 20 de marzo) quiten esos pensamientos perjudiciales que les dan horas nubladas y resultados que no aportan nada bueno. Pongan música, salgan, respiren vida. Momento de color: oro.

Horóscopo del viernes 23 de febrero, 2024

Aries (21 de marzo al 20 de abril) Se remueven recuerdos que les generan cierto malestar. Poder dejar atrás es crecer. Viernes con energía concentrada en los afectos. No decaigan. Momento de color: marrón.

Tauro (21 de abril al 21 de mayo) Taurino viernes con Venus que les intensifica los deseos afectivos y de seducción. Posibilidad de conocer alguien interesante. Amor intenso. Momento de color: rosa chicle.

Géminis (22 de mayo al 20 de junio) Sentirán orgullo por sus avances en el plano de las actividades. Aumento de autoestima y a la vez de autocrítica. Día de definiciones claras. Momento de color: oro.

Cáncer (21 de junio al 22 de julio) Buen viernes en general. Tienen expectativas importantes en el plano social y afectivo. Reestructuran sus pensamientos. Positividad. Momento de color: turquesa.

Leo (23 de julio al 21 de agosto) Cuiden los modos en este día algo tensionado y piensen antes de emitir palabras innecesarias. Muda de pensamientos nocivos y energía de cambio. Momento de color: celeste.

Virgo (23 de agosto al 21 de septiembre) Antes de dar un paso en el plano financiero aprovechen que viene el fin de semana para pensar bien. Conecten sus almas con el Arte. Momento de color: atardecer.

Libra (22 de septiembre al 22 de octubre) Librianos venusinos hoy en este día regido por Venus tendrán necesidades tanto emocionales como afectivas. Acentuación. Amor. Momento de color: magenta.

Escorpio (23 de octubre al 22 de noviembre) Conquista personal en el plano de las actividades. Reconocimiento y amplitud de posibilidades. Viernes con posibles citas inesperadas. Momento de color: oro.

Sagitario (23 de noviembre al 21 de diciembre) Sensación de cierta inseguridad en el plano afectivo. No agranden sus fantasías sobre cosas inexistentes. Purifiquen su salud emocional. Momento de color: sol.

Capricornio (22 de diciembre al 20 de enero) Dejen las preocupaciones por las finanzas y conéctense con las cosas bellas de la vida. Las Providencia siempre otorga. Momento de color: anaranjado.

Acuario (21 de enero al 18 de febrero) Voluntad y empuje en este día con algunas complicaciones en el plano de las actividades. Reserven palabras para esquivar problemas. Momento de color: rojo fuerte.

Piscis (19 de febrero al 20 de marzo) Día de cosecha verán llegar a sus vidas frutos de sus esfuerzos. Hay sensación de quietud en el plano afectivo. Explayen las emociones. Digan. Momento de color: aguamarina.

Horóscopo del sábado 24 de febrero, 2024

Aries (21 de marzo al 20 de abril) Día para concientizar que hay cosas que comemos que no son buenas para la salud. quererse es cuidar la integridad. Enaltecen su amor propio. Momento de color: verde bosque.

Tauro (21 de abril al 21 de mayo) No se desmoralicen por las cosas que no se les dieron. Todo es por algo. Apuntar a lo alto es bueno, pero que el costo emocional no sea insano. Momento de color: gris plomo.

Géminis (22 de mayo al 20 de junio) Sábado para salidas que les interesan. Hay invitaciones incluso citas con personas nuevas. Bienestar que se aprovecha para expandirse. Momento de color: amarillo.

Cáncer (21 de junio al 22 de julio) Posible incertidumbre por asuntos no resueltos en la semana. Aprender a darle el tiempo preciso a cada cosa es poder estar equilibrados. Momento de color: canela.

Leo (23 de julio al 21 de agosto) Toman decisiones para afianzar los vínculos afectivos. El amor es compromiso sano y la interpretación debe ser desde la alegría. Intensidad. Momento de color: rosa aterciopelado.

Virgo (23 de agosto al 21 de septiembre) Virtudes que resaltan sus buenos dotes de conciliación y altruismo. Logran poder conciliar y llegar a comprender cosas que no podían. Momento de color: amarillo.

Libra (22 de septiembre al 22 de octubre) Librianos domingo con sintonía emocional con personas que dejaron de ver. Llamados y reencuentros que les darán alegrías máximas. Momento de color: fucsia.

Escorpio (23 de octubre al 22 de noviembre) Contar con los amigos es importante. Día para ser escuchados y aconsejados. Poder aceptar y platicar nuestros problemas, sana. Momento de color: lavanda.

Sagitario (23 de noviembre al 21 de diciembre) Arqueritos con cosquillas en sus estómagos y ansias de tener amor más cercano. Posibilidades de conocer personas que los atraerán. Momento de color: lila.

Capricornio (22 de diciembre al 20 de enero) Verán venir reclamos intra familiares que los pondrán en situación de reconocimiento. Entender que todo es por el bien común. Momento de color: anaranjado.

Acuario (21 de enero al 18 de febrero) Día con energía de querer distenderse y dejar un poco de lado las preocupaciones diarias. Nivelar y distribuir las actividades rutinarias. Momento de color: azul intenso.

Piscis (19 de febrero al 20 de marzo) Piscianos sábado con algo de agotamiento interno y sensación de soledad. Uno mismo es quien surge más allá de la ayuda externa. Sean fuertes. Momento de color: uva.

Horóscopo del domingo 25 de febrero, 2024

Aries (21 de marzo al 20 de abril) Domingo en el que se despiertan con mucha energía dándoles ganas de conectarse con sus seres queridos. Amigos que los necesitan. Amor pleno. Momento de color: rosa.

Tauro (21 de abril al 21 de mayo) Taurinos con un domingo interesante con inquietudes intelectuales, salidas culturales, conexión con lo puro. Compañía agradable. Momento de color: trigo.

Géminis (22 de mayo al 20 de junio) Domingo agradable en el que sentirán ganas de estar bien. La construcción del bienestar es a diario y es un objetivo constante. Meditación. Momento de color: verde.

Cáncer (21 de junio al 22 de julio) Cancerianos hay opciones para este día en el que sienten ganas de poder tener distracciones y realizar paseos que los distiendan. Necesidad. Momento de color: cian.

Leo (23 de julio al 21 de agosto) Sufrimiento innecesario por motivos inverosímiles. Aprendan a soltar y a desprenderse de situaciones negativas. Liberación de toxicidad. Momento de color: coral.

Virgo (23 de agosto al 21 de septiembre) Virginianos es este un día calmo con encuentros y también citas que los mantendrán incentivados. Animarse a poder estar tranquilos. Momento de color: malva.

Libra (22 de septiembre al 22 de octubre) Abrigan en sus fueros íntimos esos recuerdos que no les dieron alegría. Hoy día de limpieza interna y de glorificación personal. Momento de color: violeta.

Escorpio (23 de octubre al 22 de noviembre) Escorpianos con un domingo intuitivo con sensibilidad a flor de piel. Captarán energías bellas que les sanarán penas. Día especial. Momento de color: blanco.

Sagitario (23 de noviembre al 21 de diciembre) Surgen oportunidades de tener un domingo distinto en el que se contactarán con amigos. No desaprovechen divertirse. Momento de color: cian.

Capricornio (22 de diciembre al 20 de enero) Día entretenido con amigos o familiares en el que sentirán completos sus corazones. Noticias o novedades que los satisfacen. Momento de color: amarillo fuerte.

Acuario (21 de enero al 18 de febrero) Evolución interna al comprender que hay cosas que deben hacer por quienes les reclaman acciones. Amor que prima y sana. Momento de color: amaranto.

Piscis (19 de febrero al 20 de marzo) Domingo que comienza con nuevos aires de liberación que sienten en sus corazones. Necesidad de cambios y de finales negativos. Siempre resurgir. Momento de color: rosa.

(Télam)