Docentes privados advierten que sin paritarias “no hay otra posibilidad” que el paro

La secretaria general del Sindicato Argentino de Docentes Privados (Sadop), Marina Jaureguiberry, sostuvo hoy que si el gobierno nacional no convoca a una mesa paritaria antes de mañana no deja "otra posibilidad" que realizar un paro "para visibilizar" la actual situación que está empobreciendo al sector "con una celeridad asombrosa".

"Si no hay paritaria se inicia un fuerte proceso de acción que indudablemente nos va a obligar a ir al paro. No nos va a dejar otra posibilidad. Si no hay paritaria no hay salario mínimo garantizado, no hay actualización del Fondo Nacional de Incentivo Docente (Fonid) para el territorio de todo el país, no hay posibilidad de acordar sobre infraestructura, ni material didáctico y un etcétera muy grande", afirmó Jaureguiberry en declaraciones a radio AM 750.

Ayer, los sindicatos docentes nucleados en la Confederación General del Trabajo (CGT) se reunieron en la sede de la Unión Docentes Argentinos (UDA), donde se acordó avanzar este jueves con una medida de fuerza conjunta si el Gobierno nacional no realiza la convocatoria a una paritaria nacional.

Los cuatro sindicatos docentes enrolados en la CGT son el Sadop, la Asociación del Magisterio de Enseñanza Técnica (AMET) y la Confederación de Educadores Argentinos (CEA).

Por su parte, la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (Ctera) -integrante de la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA)- tendrá también mañana su congreso nacional para definir eventuales medidas de fuerza.

Según indicó hoy Jaureguiberry, "la pelota está de lado del Gobierno" y recordó que "el lunes 26 comienzan las clases masivamente en todo el país" por lo que una eventual medida de fuerza será tomada previo a esa fecha.

"Esto va a impactar en el inicio de clases porque es la única salida en este momento para visibilizar una situación que nos esta empobreciendo con una celeridad asombrosa. Va a deteriorar las condiciones de trabajo, el salario, la salud de los trabajadores y la calidad del sistema de educación", afirmó Jaureguiberry.

Además recordó que se aproxima el 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, y que esta situación afecta a una actividad donde el "80 por ciento" de los trabajadores son mujeres y subrayó que "la educación es un tema nacional, no de las provincias".

"Que quieran declarar la educación como servicio esencial es inconstitucional, se busca impedir la movilización del sector y el derecho de huelga", remarcó y recordó que durante el gobierno de Fernando de la Rúa los sindicatos docentes fueron a la justicia para impedirlo.

"Hay sentencia a nivel nacional, a nivel de Cámara, de Corte Suprema y pronunciamiento de organismos internacionales. Claramente la educación no es servicio esencial, tenemos esos puntos de anclaje para asumir nuestro posicionamiento", completó. (Télam)